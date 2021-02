L’Oroscopo dei giorni 13 e 14 febbraio è pronto a svelare come sarà questo weekend. Si chiude un’altra settimana e in queste 48 ore c’è chi vivrà attimi di passione, romanticismo e azione. Non mancheranno le novità e il divertimento, qualcuno avrà a che fare con un certo evento. Non resta che leggere le previsioni astrali del weekend segno per segno.

Previsioni astrologiche del weekend dall’Ariete al Cancro

Ariete - L’oroscopo parla di un sabato valido per le questioni di studio o di lavoro, ma risulteranno favorite anche le relazioni interpersonali. Potreste ricevere un invito o recarvi ad un appuntamento.

Qualcuno, invece, preferirà trascorrere il sabato sera a casa, al caldo e al sicuro. Domenica vi alzerete più tardi rispetto al solito orario, ma potreste anche sentirvi poco bene a causa di una certa confusione mentale. Pulizie e bucato da fare.

Toro - In queste 48 ore vi dedicherete a tutte quelle cose che durante la settimana tendente a trascurare per mancanza di tempo o di voglia. Questo aspetto favorirà le relazioni d’amicizia e di coppia. Qualche nativo, sabato, potrebbe recarsi dall’estetista o dal parrucchiere per concedersi un trattamento benefico. I più spensierati si organizzeranno per un’uscita in compagnia, ma sarà bene fare molta attenzione alle norme igieniche! Viaggi o gite fuori porta.

Gemelli - Weekend con buoni vantaggi. Dopo una lunghissima e piovosa settimana, sarete felici di lasciarvi tutto alle spalle.

Ancora qualche settimana e arriveranno le belle giornate soleggiate, intanto cercate di aspettare che passi la tempesta ed evitate di prendere troppo freddo. Vi darete da fare e quindi organizzerete qualcosa di romantico, specie se siete in una relazione. Qualche coppia si concederà una piccola fuga d’amore.

Cancro - L’oroscopo del weekend 13-14 febbraio si presenta roseo e pieno di amore.

Chi è single potrebbe ricevere una dichiarazione inaspettata o una proposta interessante. Chi è in coppia avrà dei momenti carichi di emozione, entusiasmo e con qualche gradita sorpresa. Il vostro cuore batterà all’impazzata! Non tutti, però, risultano interessati all’amore in questo momento, specie se c’è una lotta o una sofferenza in corso: avrete una meritata tregua in questo fine settimana.

Oroscopo fine settimana dal Leone allo Scorpione

Leone - Weekend profumato di aspettative, sentimenti e passione. Le coppie trionferanno trascorrendo 48 ore intense e piene di intimità, tuttavia, non per tutti sarà piacevole questo weekend, dato che qualcuno sta pensando di lasciarsi o di divorziare. Per tutto il resto si prevede un fine settimana riposante e anche rivoluzionario. Sarà possibile guardare avanti dopo le difficoltà affrontate di recente.

Vergine - Finalmente anche questa settimana freddolosa e burrascosa volgerà a conclusione. Chi potrà, riuscirà a concedersi un viaggetto e a rivedere alcuni amici o parenti. Alcuni preferiranno starsene per conto proprio, al riparo dalle insidie esterne. Chi ama guardare serie televisive o leggere, potrà immergersi nelle sue passioni.

Chi è in coppia trascorrerà un San Valentino niente male, ma sembra che la magia e il romanticismo di alcune coppie di vecchia data si siano sopite un po’.

Bilancia - Secondo le previsioni astrologiche, sabato e domenica si prevedono due belle giornate. L’amore sarà al centro dell’attenzione, soprattutto per le coppie fresche e per coloro che si amano da sempre. Anche i coniugi e tutti quelli che stanno insieme da tantissimi anni, rispolvereranno la passione riaccendendo il sentimento. C’è chi trascorrerà una domenica passionale e chi invece si riposerà dopo il duro lavoro fatto in settimana.

Scorpione - Si prospettano 48 ore a dir poco sorprendenti ed emozionanti. Risulteranno favorite le coppie ma anche i single spensierati avranno modo di allacciare nuove amicizie che, in futuro, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Entro la primavera le finanze verranno ripianate, intanto cercate di non sperperare denaro in cose superflue. Avrete tanta voglia di pizza e amore.

Predizioni dell’oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sabato mattina con impegni urgenti da sbrigare. Avrete delle faccende lavorative o domestiche di cui occuparvi, ma a metà pomeriggio potrete lasciarvi alle spalle ogni fatica. Farete le ore piccole e questo vi spingerà ad alzarvi più tardi del solito domenica. Qualcuno riceverà delle telefonate o delle visite da parte dei parenti più prossimi, altri invece saranno impegnati a godersi un San Valentino di passione. Noia per i single.

Capricorno - I cuori solitari trascorreranno questo weekend a occuparsi del lavoro/studio oppure a fare una lunghissima maratona di serie tv.

Le coppie, al contrario, avranno momenti di complicità, passione e romanticismo. Le sorprese non mancheranno e con il partner di sempre si faranno scintille. Tutto sereno in famiglia, chi ha dei figli o nipotini piccoli, trascorrerà del bel tempo con loro.

Acquario - Sabato e domenica interessanti, qualcosa potrebbe succedere e stravolgere l’ordinarietà. Vi sentirete tranquilli e romantici, ciò favorirà le coppie e tutti coloro che sono innamorati. Qualcuno potrebbe ricevere una dichiarazione d’amore o una proposta inaspettata, insomma si prevedono 48 ore emozionanti.

Pesci - La vostra creatività farà scintille in questo fine settimana pieno d’amore e armonia. Potreste considerare un viaggio, magari da fare tra l’estate e i primi mesi dell’autunno.

Dopo una lunghissima e turbolenta settimana, finalmente potrete staccare la spina e rifiatare. Chi è in una relazione, vivrà attimi di passione e vicinanza.