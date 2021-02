L'oroscopo del fine settimana che va dal 13 al 14 febbraio prevede una romantica Luna in Pesci che permetterà di trascorrere un discreto San Valentino per i segni d'acqua, ultimamente poco soddisfatti dal punto di vista sentimentale, con qualche occasione dunque di ridare un po’ di vita al proprio rapporto sentimentale. Qualche piccola crisi per i nativi Vergine, proprio a causa di questa Luna opposta, ma comunque gestibile usando il giusto atteggiamento, mentre Ariete sarà piuttosto affettuoso con le persone a cui tiene. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 13 al 14 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 febbraio segno per segno

Ariete: fine settimana tutto sommato buono per i sentimenti, con Venere in buon aspetto che illumina la vostra relazione di coppia.

Molto bene anche nel settore professionale, grazie a qualche idea brillante che vi permetterà di distinguervi dagli altri. Voto - 8-

Toro: oroscopo del fine settimana che vedrà la Luna favorevole per voi nativi del segno. In amore dovrete cogliere l'attimo e sfruttare questo momento per rimettere in cima la vostra relazione di coppia. Nel lavoro sarete in attesa di alcuni risultati. Voto - 7-

Gemelli: essere sempre aggiornati vi permetterà di avere le idee e i consigli giusti per i vostri progetti dal punto di vista professionale. In amore forse l'intesa di coppia non sarà così alta a causa della Luna in quadratura, ma sufficiente grazie a Venere in trigono dal segno dell'Acquario, che non vi farà mancare la passione tra voi. Voto - 7,5

Cancro: previsioni astrali positive per voi nativi del segno in questo weekend all'insegna del romanticismo.

La Luna in trigono dal segno dei Pesci non vi farà mancare il fascino nella vostra relazione, che si dirigerà verso la giusta direzione. Nel lavoro doserete al meglio le energie per ottenere discreti risultati. Voto - 8-

Leone: di amore proprio non se parlerà in questo weekend secondo l'oroscopo. Venere opposta vi farà perdere di mordente con il partner, rendendo difficile interagire con la persona che più amate al mondo.

In ambito lavorativo forse potrebbe arrivare qualche piccolo miglioramento, ma ancora insufficiente per i vostri standard. Voto - 5

Vergine: forse non il fine settimana di San Valentino che sognavate, colpa di questa Luna opposta che vi darà un po’ fastidio. In ogni caso, datevi da fare per rendere comunque felice la vostra anima gemella. In ambito lavorativo avrete tante energie da sfruttare grazie a Marte favorevole.

Voto - 7-

Bilancia: fine settimana grandioso per voi nativi del segno, grazie a Venere favorevole che porterà su livelli molto alti l'intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il settore professionale le cose andranno molto bene, e l'impegno che ci metterete nelle vostre mansioni verrà ripagato. Voto - 8,5

Scorpione: la Luna in Pesci renderà questo fine settimana tutto sommato accettabile secondo l'oroscopo. Tuttavia, voi dovrete provare a sfruttare questo momento per dimostrare quanto davvero amate il partner. In ambito professionale il lavoro non vi mancherà affatto, e i piccoli ostacoli non vi sembreranno così insormontabili. Voto - 7+

Sagittario: attenzione a non essere troppo impulsivi dal punto di vista sentimentale in questo fine settimana secondo l'oroscopo.

Va bene che Venere non farà mancare il romanticismo tra voi e il partner, ma la Luna in quadratura potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Bene il settore professionale, grazie a Giove favorevole che vi metterà a vostro agio. Voto - 7+

Capricorno: periodo tutto sommato buono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore non mancherà una buona intesa tra voi e il partner, molto buona per trascorrere un San Valentino molto romantico. Nel lavoro seguirete con impegno i vostri obiettivi, cercando di raggiungerli. Voto - 7,5

Acquario: con questo cielo non si può chiedere un San Valentino migliore. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un ottimo momento per stare insieme al partner al lume di candela. Ottimo periodo anche per far scattare la scintilla dell'amore.

Nel lavoro Giove e Mercurio sosterranno le vostre imprese, che andranno avanti spedite. Voto - 9

Pesci: dopo una settimana un po’ altalenante, ecco che questo weekend si appresta ad essere bellissimo in amore grazie alla Luna nel segno. Non mancherà il romanticismo e quella voglia di stare insieme al partner, quasi come se fosse la prima volta. Favorite soprattutto le coppie nate da poco. Nel lavoro forse sarete un po’ distratti, ma v'impegnerete quanto basta per ottenere buoni risultati. Voto - 8