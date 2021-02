Domenica 21 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare sostare in Gemelli, mentre Giove, Saturno, Venere e Mercurio (che riprende il moto diretto) stazioneranno sui gradi dell'Acquario. Plutone permarrà in Capricorno, così come Urano assieme a Marte proseguiranno il domicilio nel segno del Toro. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. La protagonista della domenica potrebbe essere la passionalità nel mènage amoroso, che li aiuterà ad accantonare ansie e preoccupazioni almeno per 24 ore.

Ottime le effemeridi anche sul fronte lavorativo, specialmente in mattinata quando potranno togliersi qualche soddisfazione morale.

2° posto Acquario: focus sui sentimenti. Mercurio e Venere nel segno a braccetto in ottava dimora spingeranno, c'è da scommetterci, il quarto segno fisso a concentrarsi sulle proprie priorità sentimentali del momento, mettendo in discussione il legame amoroso in essere se necessario.

3° posto Bilancia: concilianti. Anziché puntare il dito sottolineando ciò che non va in coppia, i nati Bilancia potrebbero assumere un mood conciliante che sarà particolarmente funzionale per trascorrere una domenica all'insegna della serenità.

I mezzani

4° posto Leone: lucidi. Il Sole, adesso neutrale, e Mercurio, che questa domenica tornerà diretto, saranno presumibilmente i fautori della ritrovata lucidità mentale in casa Leone, che dall'Epifania sembrava essersi smarrita.

5° posto Ariete: volitivi. La voglia di darsi da fare non dovrebbe mancare per il primo segno di Fuoco nel gioco che chiude la settimana, soprattutto sul fronte professionale dove parrà scorgersi la luce in fondo al tunnel.

6° posto Scorpione: pensierosi. Domenica in cui il secondo segno d'Acqua potrebbe trovarsi più volte assorto nei propri pensieri, e la causa di ciò sarà da ricercarsi nello sbarco del Luminare diurno nel loro Elemento, il quale renderà più vigoroso il sestile Plutone-Nettuno.

7° posto Cancro: arrendevoli. La quadratura tra la Luna nel segno e Nettuno in Pesci potrebbe ridurre al lumicino la tenacia della terza decade di casa Gemelli, la quale risulterà arrendevole di fronte alle inevitabili difficoltà del quotidiano.

8° posto Sagittario: nostalgici. L'opposizione lunare quadrata al transito nettuniano sarà stimolata dal nuovo moto diretto mercuriale e ciò, con tutta probabilità, potrebbe rendere il terzo segno di Fuoco particolarmente nostalgico in queste 24 ore.

9° posto Pesci: lavoro flop. Nel luogo professionale sarà probabile che nasca qualche attrito coi nuovi colleghi, anche per questioni di poco conto. Grazie alla congiunzione Sole-Venere, però, i nati Pesci sapranno rispondere a tono, senza farsi scavalcare dialetticamente dalle new entry.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. La Bianca Signora in quadratura unita alle posizioni scomode dei Luminari, potrebbero rendere meno scorrevoli le questioni sentimentali in casa Toro, soprattutto nelle ore pomeridiane quando sarà bene fare orecchie da mercante per evitare litigi in coppia.

11° posto Vergine: confusi. Il binomio Nettuno-Mercurio tenderà presumibilmente ad appannare idee ed intenti al secondo segno di Terra, mettendolo nelle condizioni di commettere qualche controproducente gaffes.

In giornate come questa domenica, invece, sarebbe meglio tenere la bocca cucita e ponderare a dovere ogni singolo gesto.

12° posto Capricorno: nervosi. Il parterre planetario sembrerà puntare il dito contro i nati Capricorno questa domenica, a causa delle numerose posizioni disarmoniche che sembreranno far crescere a dismisura il loro nervosismo.