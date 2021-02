L'Oroscopo e le previsioni del 20 febbraio mettono in primissimo piano Mercurio che torna, finalmente, in moto diretto. Il pianeta della comunicazione, finora retrogrado, ha complicato un po' ogni tipo di comunicazion. Durante la giornata, inoltre, ci sarà il transito della Luna nei Gemelli che va ulteriormente a confermare tutto questo, anche questa Luna è, infatti, legata alla scrittura e a tutte le modalità con cui si può comunicare: telefonando, inviando email, chattando, facendo videochiamate. Sarà, insomma, una giornata che potremmo definire ciarliera e in particolare lo sarà per i segni d'Aria.

Vediamo ora cosa dice l'oroscopo per tutti i segni.

Previsioni positive per Ariete e Gemelli

Ariete - La giornata può essere molto proficua dal punto di vista pratico. Vi sentirete ottimisti e avrete voglia di fare e, soprattutto, di muovervi. Inutile dirvi che è il sabato ideale per fare un po' di sport all'aperto o anche soltanto per andare a camminare in un parco.

Toro - Le previsioni per voi Toro parlano di una giornata un po' complicata dal punto di vista della comunicazione. Mercurio adesso è in moto diretto ma in quadratura e questa posizione per voi non è del tutto favorevole. Sarà, quindi, una giornata difficile, ma non impossibile da affrontare: cercate di migliorare il vostro umore e di sorridere di più.

Gemelli - La Luna in transito nel vostro segno vi farà letteralmente brillare e Mercurio diretto vi promette di fare scintille in ogni campo.

Le previsioni parlano di un sabato super positivo e in cui saprete come rendervi affascinanti agli occhi del partner.

Cancro - La giornata scorrerà senza particolari problemi, ma anche senza troppi stimoli. Le previsioni per voi parlano di un sabato da trascorrere in casa con il partner oppure, se siete single, da dedicare a una serie tv di genere giallo o thriller.

Oroscopo complicato per Leone e Vergine

Leone - Il ritorno di Mercurio in moto diretto mette l'accento su una questione finora irrisolta con un collega di lavoro oppure con il vostro partner di sempre. Dato che, però, è sabato, lasciate andare la cosa e dedicatevi a una bella lettura!

Vergine - Questo è il classico sabato in cui avrete solo voglia di rilassarvi.

Il pericolo è che non possiate farlo, visti i pianeti in posizione critica. Non siate polemici: Mercurio in Acquario e tornato diretto non vi aiuta a essere lucidi e la Luna negativa potrebbe farvi prendere le classiche lucciole per lanterne.

Bilancia - Le previsioni per voi sono davvero positive: avrete voglia di parlare, di contattare qualche amico lontano, di telefonare. Mercurio diretto potrebbe aiutarvi a fare una dichiarazione d'amore a qualcuno che da tempo vi interessa: fatelo in modo originale, magari per email.

Scorpione - Potrebbe essere una giornata proficua, ma solo se avete un'attività di tipo autonomo e siete "costretti" a lavorare anche di sabato. Per tutti gli altri le previsioni dicono che potrebbe essere una giornata un po' agitata, in cui c'è il rischio di innervosirsi per nulla.

Previsioni positive per l'amore per l'Acquario

Sagittario - Una Luna stuzzicante e un Mercurio super positivo dicono che vi dedicherete esclusivamente all'amore e a parlare con il partner. Potrete organizzare quello che vorrete, un pranzo o una cena romantica in casa, una passeggiata al parco mano nella mano: tutto andrà benissimo e sarà un sabato super positivo.

Capricorno - Mercurio e Luna sono in posizione neutra e, quindi, vi lasciano spazio per fare ciò che più vi piace e questo vuol dire stare a casa a leggere o magari a preparare il piano di lavoro per la prossima settimana.

Acquario - Le stelle parlano della possibilità di accendere la passione e favoriscono le situazioni sentimentali già concretizzate e stabili. In linea generale, è un'ottima giornata, sarete più chiacchieroni del solito e avrete modo anche di sentire amici che avete un po' trascurato durante questo mese.

Pesci - Per voi Pesci le previsioni parlano di un sabato in cui sarete molto indaffarati dal punto di vista pratico-casalingo. Forse deciderete di fare la spesa per tutta la prossima settimana oppure vi dedicherete alle pulizie più approfondite della vostra casa. Non starete, insomma, con le mani in mano.