Nuovo mese per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di lunedì 1 marzo 2021. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata sarà meglio non farsi coinvolgere in problematiche d'amore. Per quel che riguarda il lavoro è stato un periodo complesso è il momento di ripartire, ma ci vuole coraggio.

Toro: i nati sotto il secondo segno zodiacale si sentono meno agitati in campo amoroso rispetto le giornate precedenti. Avete voglia di riconciliazioni. Si recupera a livello salutare, siete più vitali.

Nel lavoro vi sentite disorientati, ma sono in arrivo buone opportunità.

Gemelli: possibili agitazioni in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro, potrete scegliere di fare degli investimenti, saranno interessanti.

Cancro: buon recupero salutare per il segno. In amore possibili incomprensioni, cercate di non fare di testa vostra. Per quel che riguarda il campo lavorativo sono in arrivo nuovi progetti, potrete godere di belle notizie.

Leone: Venere presto tornerà favorevole, ma nel frattempo sarà meglio gestire alcune situazioni di tensione in amore. Nel lavoro vi sentite particolarmente stanchi.

Vergine: i nati sotto il sesto segno zodiacale in questo periodo in campo amoroso dovranno trovare delle soluzioni a delle problematiche con il partner.

Nel lavoro se desiderate iniziare dei nuovi progetti sarà meglio impegnarsi di più.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: Marte sarà favorevole per l'intero mese di marzo, vi sentite più forti e determinati in amore. Nel lavoro impegnatevi e non scoraggiatevi, in questo modo potrete riuscire a gestire al meglio tutte le situazioni.

Scorpione: Venere favorevole, potrete recuperare in amore.

Nel lavoro non mancheranno delle opportunità, ma dovrete prima risolvere delle problematiche.

Sagittario: i nati sotto questo segno zodiacale, in amore non si sentono particolarmente soddisfatti. Nel lavoro non mancano buone idee, cercate di gestirle al meglio.

Capricorno: Venere favorevole in queste prime settimane del mese, potrete recuperare in amore.

Nel lavoro cercate il riscatto, che potrà esserci.

Acquario: i nati sotto il penultimo segno zodiacale dovranno fare attenzione a non rovinare dei rapporti d'amore. Nel lavoro bisognerà essere pazienti, solo in questo modo potrete trovare le soluzioni di cui avete bisogno.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la prima giornata del mese di marzo sarà particolarmente interessante in campo lavorativo. Con Venere nel segno, bene anche il lato sentimentale.