L'Oroscopo del 2 marzo porta in primo piano l'arrivo della Luna in Scorpione. Allora, ansiosi di scoprire quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? Senz'altro il transito sopracitato favorirà i rapporti sentimentali: in primo piano quindi, visto l'ottimo cielo astrale, coloro nativi in Sagittario oltre che ovviamente gli amici dello Scorpione. Invece, visto il frangente tutt'altro che positivo, le previsioni zodiacali di martedì guardano con una certa preoccupazione gli appartenenti a due segni. Tra i meno tartassati dagli astri, il Capricorno, giudicato quest'oggi con il poco invidiabile "sottotono".

Invece in deciso calo le performance quotidiane per Pesci, in questo caso considerati in periodo da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 2 marzo

Bilancia: ★★★★. Giornata non al massimo delle potenzialità ma con frangenti abbastanza positivi. Valutata nelle predizioni di martedì con le quattro stelline della normalità, diciamo che il periodo sotto analisi, se preso con una certa convinzione, potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale. In amore, la giornata in questione porterà nuovi stimoli nei rapporti con le persone amate, in primis verso il partner. Situazioni imbarazzanti comunque, visto il periodo non troppo a favore, potrebbero sfociare in una vera e propria occasione per dare vita a piccole schermaglie sentimentali: lasciate correre aprendovi solo alle emozioni.

Single, la giornata per tanti di voi amici del segno potrebbe concludersi molto positivamente in serata: vi attendono sicuramente piacevoli sorprese, dunque usate un po’ di tenerezza con le persone a cui tenete. Nel lavoro, pazienza e prudenza consentiranno di tenere a bada questo avvio di settimana un po' "ballerino". Intanto cercate di tenere a freno la vostra impulsività.

Scorpione: 'top del giorno'. Giornata davvero super-fortunata, messa in preventivo con le massime opportunità offerte dall'Astrologia quotidiana. Secondo le predizioni di martedì, se nel caso doveste essere messi alle strette, costretti a dare prova della vostra buona fede e/o coerenza, non svicolate ma prendetevi pure le vostre belle responsabilità: le stelle saranno con voi!

In amore l'arrivo della Luna nel segno a tarda sera darà la possibilità di ritagliarsi dei piacevoli momenti da vivere con il partner. Datevi da fare facendo qualcosa di diverso, simpatico e gradito ad entrambi. Se non sapete bene su cosa puntare, scegliete qualcosa in grado di rompere la solita routine quotidiana a cui siete abituati. Single, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro, tendenza positiva: potrebbero arrivare quelle "famose" risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 2 di marzo al Sagittario indica che il prossimo martedì sarà molto fortunato per la maggior parte dei nativi.

Secondo l'Astrologia, la giornata potrà contare su una bella sferzata di energia da parte delle stelle, facendola sembrare già da subito bella e degna di essere vissuta. In molte situazioni, finalmente vi sentirete completi e soddisfatti. In vista discreti miglioramenti in relazione al rapporto sentimentale: finalmente potrete avere quella calma e quell'equilibrio lungamente ricercati insieme al partner. Single, se vi trovaste al punto di aver appena rotto una relazione, allora questo non è un momento propizio per avviare nuovi legami. Per tutti gli altri invece buono il periodo per iniziare nuovi legami. Agli indecisi diciamo di osare, purché le intenzioni siano improntate alla totale sincerità. Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo. Le previsioni di riuscita sono superiori alle attese a patto di saper affrontare qualsiasi impegno con la giusta convinzione.

Oroscopo e stelle di martedì 2 marzo

Capricorno: ★★★. Partirà in direzione del classico "sottotono" questo vostro martedì di inizio settimana. Marte e Urano in Toro risulteranno posizionati speculari negativi rispetto al segno, quindi potrebbero essere molto poche le carte da giocare in alcuni campi, in primis in quello sentimentale. Le previsioni di martedì pertanto indicano un periodo molto impegnativo. A farne le spese soprattutto il settore relativo all'amore: si invitano i più a viaggiare con le cinture della prudenza ben allacciate! Semplificatevi la vita e preservate i nervi, evitando di gettare pericolosa benzina sul fuoco. Se single invece, la voglia di rimettersi in gioco sarà davvero tanta e qualcuno ha già delle buone idee in proposito.

Basta con le storie dove a rimetterci siete sempre voi, ok? L'invito pertanto è quello di cercare il vero amore nelle persone gioviali e dallo sguardo bello... Nel lavoro, periodo in miglioramento. Quelli che avessero cambiato lavoro o fossero a caccia di novità, saranno soddisfatti. Un'opportunità in imminente arrivo riguarderà gran parte dei nati sotto questo segno.

Acquario: ★★★★. Una giornata non male, al limite della buona sufficienza questo sì. In campo sentimentale, pertanto, in molti riuscirete ad instaurare uno speciale feeling con il partner parlando attraverso gli occhi. Riscoprirete il piacere di lanciarvi sguardi complici, capaci di far recuperare buonumore e voglia di fare. Nella vita di coppia, in maggioranza tornerà il sereno e la fiducia riprenderà il posto che le compete.

Sfruttate il momento per puntare sulla volontà di porre rimedio ad alcune situazioni che ultimamente vi stanno dando filo da torcere. Single, Cupido sta per scoccare la sua freccia: a voi decidere se mandare o no un segnale positivo a chi sapete, sia che siate corteggiatori o corteggiati. A meno che decidiate di lasciar perdere visto che in tanti avete già capito che stare da soli è la miglior scelta: contenti voi! Nel lavoro intanto, potrete contare sulla complicità del cielo che vi aiuterà a trovare nuove strade capaci di potenziare la carriera.

Pesci: ★★. L'oroscopo di martedì 2 marzo predice una giornata davvero poco positiva. Ebbene, questo è quanto: la Luna in Bilancia, passerà in Scorpione alle ore 21:38 di questo martedì, non sarà a voi troppo favorevole.

Aggiungete poi la dura opposizione tra Marte e Sole, a voi speculari negativi al 55% ed il gioco, per voi negativo, è fatto. In campo sentimentale ci saranno alcuni problemi abbastanza impellenti che dovrete affrontare con calma e dedizione, soprattutto con pazienza. Qualche problemino in più specialmente in ambito di coppia. Andrà decisamente meglio per coloro che stanno insieme da lungo tempo, quindi legami ampiamente collaudati: attenzione, anche se i rischi saranno minori, comunque potenzialmente presenti. Single, conoscerete una persona che vi farà girare la testa: assicuratevi che non sia già impegnata... Le previsioni del giorno inducono alla prudenza, eviterete così delle piccole probabili (grandi?) delusioni sentimentali. Nel lavoro, cercate di fare le cose con calma e analizzate bene le situazioni.

Prima di prendere decisioni importanti non innervositevi.

Classifica 2 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 2 marzo pone l'accento sull'ingresso della Luna nel campo dello Scorpione. Tale presenza va senz'altro a premiare i nativi del segno d'Acqua sopracitato: al primo posto infetti troviamo lo Scorpione. Un quartetto molto fortunato occupa intanto il secondo posto in classifica: Gemelli, Cancro, Vergine e Sagittario tutti appaiati con cinque stelle della buona sorte. In terza posizione, quindi in periodo stabile, Ariete, Toro, Bilancia, Acquario. Il quarto posto coincidente con la penultima posizione in scaletta a questo giro spetta al Capricorno, con Leone e Pesci a chiudere in ultima posizione il gruppo dei dodici segni.

Le stelline di martedì 2 marzo: