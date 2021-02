L'inizio del mese di marzo simboleggerà una nuova partenza per tutti. L'Oroscopo di domani ruoterà attorno ai desideri di ciascun segno zodiacale e si concentrerà sulle necessità di ognuno. Per avere un quadro completo dell'influenza astrale, sarà necessario osservare la mappa celeste. In particolare, sarà possibile notare le seguenti posizioni planetarie:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Bilancia

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Ecco tutte le caratteristiche dell'oroscopo del 1° marzo. Sarà presente anche la classifica dei segni zodiacali, dal dodicesimo al primo posto.

Oroscopo del 1° marzo: i segni meno fortunati secondo la classifica

Capricorno (12° posto): non sarà una giornata del tutto negativa, anzi, riuscirete anche a realizzare qualcosa di importante per voi, ma la paura del futuro non farà altro che mettervi i bastoni tra le ruote. Sarete talmente preoccupati da non riuscire a concentrarvi sulle cose davvero utili. L'oroscopo di domani consiglia di non farvi prendere dal panico e di concentrarvi sui vostri punti di forza. Inoltre, interagendo con gli altri, avrete modo di osservare il mondo da nuovi punti di vista.

Cancro (11° posto): le critiche altrui vi renderanno molto fragili. Vorreste prendere esempio dai vostri amici, ma non riuscirete a trovare la grinta necessaria. Avrete bisogno di rilassarvi e di dedicare la giornata ai vostri hobby.

Se riuscirete a gestire il vostro tempo, non avrete alcun motivo di rinunciare alle vostre passioni. Il partner sarà affettuoso e collaborativo. Le sue parole vi aiuteranno a migliorare l'umore e a cancellare qualsiasi traccia di nervosismo. Dovrete lavorare sull'autostima.

Gemelli (10° posto): non ci saranno molti cambiamenti in questa giornata. Vi troverete in un momento di stallo e non saprete cosa fare per uscirne.

Cercherete di allontanare la noia con diverse iniziative, ma avrete bisogno di stimoli provenienti dall'esterno. Il partner, purtroppo, non potrà starvi accanto perché dovrà gestire i suoi problemi. Per rendere la relazione di coppia più armonica, potreste offrirgli il suo aiuto. Forse, non riuscirete a sistemare la situazione, ma vi darete nuovi obiettivi.

Ariete (9° posto): vorreste migliorare il rapporto con la persona amata. Avrete bisogno di avere più chiara la situazione, perché non saprete che strada intraprendere. Purtroppo, per il momento, non sarà possibile trovare un accordo. Sul posto di lavoro, avrete molte mansioni da svolgere. Vi sentirete grati per la responsabilità che vi è stata assegnata, ma avrete bisogno di una grande dinamicità interiore per riuscirete a fare tutto nel modo corretto.

Classifica di domani 1° marzo: i mezzani

Acquario (8° posto): il lavoro vi metterà a dura prova. Vi sareste aspettati di avere maggiori opportunità, ma sarete costretti a scontrarvi con una realtà poco piacevole. Lotterete per conquistare il vostro spazio e tenderete a essere un po' troppo aggressivi con i colleghi di lavoro.

L'oroscopo del 1° marzo consiglia di non pensare alle mansioni degli altri, ma di concentrarvi sulle vostre. Sicuramente, con il tempo, riuscirete ad ottenere grandi soddisfazioni.

Scorpione (7° posto): vi sentirete pronti a intraprendere una nuova avventura. Vorrete lasciarvi il passato alle spalle, in modo da non dover più fare i conti con situazioni spiacevoli. Questo desiderio vi caricherà di energie positive e vi consentirà di non arrendervi davanti ad eventuali ostacoli. Però, sarà importante anche ricordare le esperienze che hanno caratterizzato la vostra crescita. Potrebbero essere un punto di partenza essenziale per costruire qualcosa di buono.

Leone (6° posto): ultimamente, a causa di impegni inderogabili, siete stati costretti a trascurare il lavoro.

Con l'inizio del nuovo mese, dovrete rimboccarvi le mani per recuperare il tempo perduto. Forse, vi sentirete stanchi e non all'altezza del compito, ma con un pizzico d'intraprendenza e tanta determinazione, realizzerete gli obiettivi desiderati. L'oroscopo consiglia di fare attenzione alle persone che vi circonderanno: non tutte saranno mosse da intenti positivi.

Pesci (5° posto): la vostra gentilezza verrà apprezzata da parenti e amici, ma potrebbe mettervi anche in situazioni spiacevoli. Non vorrete dire di no davanti a determinate richieste, perché amerete porvi nel modo giusto con il prossimo. L'oroscopo di domani, però, consiglia di fare attenzione e di non fidarvi troppo di chi conoscete poco. Il partner sarà un ottimo consigliere e vi darà dei suggerimenti davvero preziosi.

Basterà un suo sorriso per ritrovare la positività.

Oroscopo di domani 1° marzo: i segni zodiacali più fortunati

Toro (4° posto): per il momento, non vorrete concentrarvi sulle questioni sentimentali. Preferirete dare la precedenza all'amicizia e al lavoro. Avrete dei grandi obiettivi da realizzare, ma se non seguirete diversi step, rischierete di rimanere con l'amaro in bocca. Sarete un po' restii a chiedere consigli, perché non vorrete apparire vulnerabili. Per fortuna, i vostri migliori amici sapranno come aiutarvi, anche se non gli parlerete delle vostre difficoltà.

Bilancia (3° posto): l'amore tornerà a sorridervi, senza più incertezze. Vedrete nel partner un vero e proprio punto di riferimento, ma avrete paura di esprimere le vostre emozioni ad alta voce.

Sul posto di lavoro, sarete molto severi con voi stessi. Vorrete dare il massimo e non consentirete a nessuno di criticarvi senza motivo. Non sopporterete le ingiustizie e la mancanza di sincerità. Sarete dei grandi ascoltatori in amicizia.

Sagittario: (2° posto): avvertirete la necessità di imparare qualcosa di nuovo. La vostra mente sarà talmente vivace da spingervi a esplorare settori sconosciuti. Sarete fieri di voi stessi, ma non vi arrenderete davanti a qualche piccolo progresso. Vorrete sentirvi i protagonisti della situazione e sarete davvero entusiasti quando vi renderete conto di riuscire ad attirare l'attenzione degli altri. Una persona speciale potrebbe entrare a far parte della vostra vita.

Vergine (1° posto): sentirete il bisogno di gratificarvi con qualche piccolo regalo.

Non sarà importante il valore dell'oggetto, vi basterà sentirvi coccolati. Anche il partner sarà della stessa idea e non si tirerà indietro davanti a coccole e a parole gentili. Vi farà sentire tutto il suo supporto e cercherà di essere il più collaborativo possibile. Avrete modo di vivere una giornata all'insegna della serenità e della spensieratezza. La grinta, però, farà sempre parte di voi.