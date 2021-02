Ultimo weekend del mese di febbraio che sta per prendere il via. Di seguito le previsioni per l'Oroscopo del 27 febbraio per tutti i segni con le indicazioni astrologiche per l'amore e il lavoro.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore, se state vivendo due storie parallele sarà il caso di fare una scelta definitiva. Nei rapporti con una persona del Cancro o del Capricorno si dovrà fare maggiore attenzione. Nel lavoro un progetto potrebbe al momento non andare come vorreste.

Toro: per i sentimenti, con Venere che non è più in opposizione le cose ora vanno meglio. Nel lavoro meglio evitare di pensare a quello che è accaduto di recente.

Gemelli: a livello sentimentale, se una storia è compromessa da tempo ci vorrà una maggiore attenzione in questa giornata. Nel lavoro, se dovete fare qualche richiesta, meglio farle con attenzione.

Cancro: in amore, chi è single da tempo deve ora capire che cosa fare. Nel complesso però vi sentite forti. A livello lavorativo, se siete alla ricerca di un cambiamento alcune richieste sono da fare adesso.

Leone: a livello sentimentale avete la mente più libera in questo momento. Le coppie che stanno insieme da tempo al momento si sentono più forti. Nel lavoro avete in testa un cambiamento.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore giornata non esaltante visto che Venere è in opposizione. Potrà nascere qualche problema difficile da gestire.

Nel lavoro ci saranno delle scelte importanti da fare.

Astrologia del 27 febbraio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti, avete una maggiore energia e sono favoriti i single del segno che sono alla ricerca di qualcosa di nuovo. Nel lavoro siete alla ricerca di una maggiore forza che al momento manca.

Scorpione: in amore la fine del mese porta qualcosa in più.

Chi sta insieme da tempo ora si sente più forte. A livello lavorativo ci sono alcune problematiche, per questo motivo meglio evitare di azzardare troppo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di calo, per questo motivo evitate di alimentare polemiche inutili. Nel lavoro, se qualcosa non va come vorreste è il momento di darsi da fare per risolvere il tutto.

Capricorno: in amore alcuni sentono la necessità di chiarire un rapporto, soprattutto per chi ha già una famiglia formata da tempo. Nel lavoro attenzione ai rapporti con gli altri visto che qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Acquario: a livello amoroso c'è una fase di leggera agitazione da tenere sotto controllo. Nel lavoro periodo che aiuta a risolvere alcune problematiche, potrete rinnovare qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore attenzione ad un momento di stanchezza da tenere sotto controllo. Nel lavoro periodo favorevole per risolvere alcuni problemi, siete in recupero.