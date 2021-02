L'ultimo giorno della settimana sta per iniziare per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo dunque le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del 14 febbraio 2021, con le stelle relative al giorno di San Valentino.

Le previsioni della prima sestina

Ariete: in amore, se c'è qualcosa da dire alla persona amata, questa giornata vi aiuta particolarmente. Nel lavoro arrivano nuove richieste e non mancherà anche qualche nuova idea.

Toro: per i sentimenti attenzione ad alcuni possibili momenti di nervosismo. Ci vorrà un po' di attenzione nei rapporti con la persona amata. Nel lavoro si può pensare fin da ora ai nuovi progetti, ma attenzione ad alcune spese.

Gemelli: a livello amoroso questa giornata che potrebbe portare maggiore stanchezza e nervosismo. Andrà meglio nel pomeriggio. Nel lavoro fatevi avanti, si potrà finalmente risolvere un problema.

Cancro: in amore la situazione è positiva, avrete la possibilità di migliorare un rapporto. A livello lavorativo in questo momento è possibile pensare a come agire in vista del futuro. Le novità che arrivano saranno importanti.

Leone: a livello amoroso c'è un momento di recupero, ma alcuni problemi del passato non accennano a placarsi. Nel lavoro non si escludono discussioni, per questo motivo evitate le parole di troppo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se volete affrontare un discorso chiarificatore, agite nella prima parte della giornata.

Nel lavoro non arriveranno novità in queste ore, qualcuno potrebbe essere anche contro di voi, per questo è meglio fare attenzione.

Previsioni e oroscopo del 14 febbraio 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale, se una storia non funziona potrebbero esserci alcune difficoltà in questo momento. Anche se alcuni pianeti sono favorevoli, non riuscite a trovare una soluzione.

A livello lavorativo c'è uno stato di confusione, siete indecisi su cosa fare.

Scorpione: per i sentimenti, ora vi sentite meglio, però Venere contraria potrebbe portare qualche incomprensione. Nel lavoro sono diverse le tensioni che andranno affrontate, sentite la necessità di essere presi in considerazione.

Sagittario: in amore vi è uno stato di agitazione, fortunatamente tutto passerà in serata con la Luna favorevole.

Nel lavoro è meglio prendersi una pausa di riposo ed evitare di fare troppo in questa giornata.

Capricorno: a livello sentimentale il momento è migliore rispetto al recente passato, avrete l'occasione per parlare di più con la persona amata. A livello lavorativo c'è voglia di fare di più.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore la giornata sarà più coinvolgente del solito. È un momento importante per voi. Nel lavoro state mettendo a punto un nuovo progetto e le prossime settimane aiuteranno a realizzarlo.

Pesci: in amore la giornata è nel complesso positiva, attenzione però ad alcune persone che potrebbero essere contro di voi e portare uno stato di agitazione. Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa di nuovo che potrebbe arrivare da qui ai prossimi giorni.