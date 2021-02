L'Oroscopo del giorno 15 febbraio è pronto a dare il benvenuto al primo giorno della settimana. Questo lunedì sarà o no una buona giornata? Lo scopriremo insieme tra poco analizzando le previsioni astrologiche di lunedì, in questo frangente impostate sugli ultimi sei simboli dello zodiaco. Dunque, riflettori tutti puntati sui settori legati all'amore e al lavoro, ovviamente messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso a poter contare su una previsione altamente positiva saranno i nati nel segno della Bilancia nonché in quello dello Scorpione e del Sagittario, classificati il primo al 'top del giorno' e con le cinque stelline della buona fortuna quotidiana gli altri due.

Intanto, le previsioni zodiacali del 15 febbraio prevedono un periodo non troppo positivo per coloro nativi del Capricorno o dell'Acquario, segni indicati dall'Astrologia rispettivamente 'sottotono' e con la spunta del 'ko'.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di lunedì su sentimenti e questioni lavorative per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 15 febbraio

Bilancia: 'top del giorno'. Giornata valutata a priori come speciale, degna di essere goduta in ogni momento. La bella presenza della Luna, in questo periodo nel segno dell'Ariete, regalerà senz'altro quel pizzico di fortuna che è mancato ultimamente. Questo lunedì potreste realizzare un progetto ambizioso, altamente desiderato.

Problemi non più ignorabili in ambito sentimentale però renderanno necessario un cambiamento. Non subite gli eventi ma rifletteteci su, elaborateli e agite di conseguenza. Non trascurate nemmeno gli amici che per voi ultimamente sono stati e sono una risorsa importante, sia per la loro vicinanza che il conforto assicurato. Una questione legale intanto, tipo una multa, grazie all'ottimo cielo del periodo potrà senz'altro essere evitata.

Single, giornata positiva soprattutto per chi non ha ancora trovato l'anima gemella. In questi giorni le stelle vi indirizzeranno su una persona che ha i vostri stessi gusti e vedute: farci un pensierino. Parlando di lavoro, liberatevi al più presto di qualche peso morto che frena, anzi ostacola il vostro cammino. Proponete poi le vostre brillanti idee e andate avanti con fiducia.

Scorpione: ★★★★★. Partirà decisamente a gonfie vele questo lunedì, certamente in grado di donare splendide performance a questa parte della settimana. Parlando in generale, crescerà senz'altro l’energia e la voglia di fare: vi spingerete con successo a intrecciare una dura lotta contro situazioni avverse cercando le opportunità migliori da sfruttare per risolverle. In ambito affettivo intanto non mancherà chi vi dimostrerà interesse. Non rimandate un programma di svago con gli amici più cari e, ovviamente, non nascondetevi dietro scuse banali. Single, le opportunità di conoscere qualcuno di interessante non vi mancheranno, starà a voi saperle o volerle cogliere. Fondamentalmente, diciamo che state bene anche da soli, decidete dunque cosa volete fare della vostra vita.

Sul lavoro invece non fatevi prendere da un distorto senso del dovere, magari prolungando gli orari o sottoponendovi a ritmi più serrati, quando nessuno ve lo sta chiedendo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di domani 15 febbraio al Sagittario indica giornata decisamente improntata alla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali. In generale a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farsi troppe domande. Secondo le previsioni di lunedì per quanto concerne in amore, specialmente per voi che state attraversando un fase abbastanza positiva, il periodo regalerà momenti di gioia e serenità nel rapporto. Rifuggite da quella sottile sensazione di inquietudine, che vi fa sentire in trappola ogni qualvolta il rapporto con il partner si fa più coinvolgente, ok?

Voi single invece, se volete veramente che le cose scivolino sui binari di una maggiore tranquillità, dovrete tenere sotto controllo gli stati emotivi. Non bloccatevi alla prima difficoltà ma reagite! Nel lavoro, tutto andrà a gonfie vele. Approfittate del momento per buttarvi alla grande su progetti impegnativi o per creare contatti da sviluppare nel prossimo futuro.

Oroscopo e stelle del giorno 15 febbraio

Capricorno: ★★★. Giornata valutata nelle previsioni di oggi come abbastanza impegnativa da affrontare. Saranno soprattutto le questioni legate ai sentimenti a perdere un po' in questo lunedì d'inizio settimana. Consiglio: dovete fingervi sordi e andare dritto per la vostra strada, senza dare peso alle parole di chi vi è ostile. Il partner sarà troppo quieto e riflessivo per i vostri gusti.

Diciamo che avete bisogno di novità e glielo direte in chiare lettere. Diciamo che doveste avere più cura della vostra relazione, quasi come fosse un fiore prezioso. Sapete bene che in ambito sentimentale non esistono certezze, quindi finché dura. Single, non lasciate che i crucci o le preoccupazioni quotidiane rovinino la voglia d'amare. Al contrario, cercate nelle persone che più vi ispirano quella serenità che vi manca. Giocatevi qualche buona carta se ovviamente l'avete. Nel lavoro invece, probabilmente realizzerete che sarà necessario un cambiamento radicale per poter vivere con maggiore sicurezza il vostro quotidiano. Pronti ad affrontare il futuro con più solidità?

Acquario: ★★. Questo frangente interessante la parte iniziale della settimana, per molti di voi del segno senz'altro partirà un poco in salita.

Diciamo che la giornata avrà i contorni poco chiari dei periodi 'sottotono'. Intanto aleggerà su di voi un’aria volubile e distratta. Forse, annoiati dalle solite abitudini amorose, avrete voglia di emozioni e sensazioni nuove. In alcuni casi comunque sarete avvolti da un considerevole romanticismo, il che farà molto bene al vostro rapporto, a patto però che vi manteniate nei limiti della realtà. Caso contrario, se la vostra storia non avesse più ragion d’essere, trovate il modo di parlarne con sincerità: non potete continuare a star male invano! Single, il segreto della buona riuscita di questa giornata starà nel mettervi tranquilli, evitando di volere ottenere a tutti i costi anche quello a cui (forse) non aveste diritto. Rallentate e non esasperate i vostri amici e accontentatevi di ciò che avete, per adesso.

Nel lavoro noie con il collega di turno. Sappiate che i problemi e le divergenze potranno essere superati solo mettendo da parte l'orgoglio: accettate il buon dialogo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 15 febbraio per questo primo giorno della settimana prevede abbastanza routinaria la quotidianità generale. Sicuramente discreto per ciò che concerne il comparto legato ai sentimenti, alle amicizie e anche alla famiglia, questo lunedì tutto proseguirà normalmente, senza infamia né lode. Non siate troppo rigidi con il partner: tutti possono commettere uno sbaglio. Lasciatevi andare a un’appagante passionalità. Quando rinuncerete a scattare per niente e a tenere tutto sotto controllo, anche i problemi si ridimensioneranno e il rapporto diventerà più vero e sentito.

A volte può sembrare scontato, ma ricordate, non esiste miglior medicina che l’amore dato e ricambiato con massima sincerità. Certamente, più sarete sereni, meno somatizzerete. Single, siete in pieno stato di relax e una telefonata giunge inopportuna? Se si tratta d’impegni non impellenti rimandate pure a domani: prima l'amore, poi il resto. Nel lavoro, non vi mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Di certo, basterà un maggiore impegno e sarete subito ripagati di tutti gli sforzi fatti in passato.

Classifica 15 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante il giorno 15 febbraio è pronta per essere valutata. In primo piano l'avvio della nuova settimana, soppesata in merito alla qualità delle effemeridi relative ai singoli segni rappresentanti l'intero zodiaco.

In testa alla classifica di lunedì troviamo il segno della Bilancia, tallonato a stretto giro da Ariete, Leone, Scorpione, Sagittario alla pari con cinque stelle. Il centro della classifica abbastanza compatto: in terza posizione troviamo Toro, Gemelli, Vergine e Pesci mentre con tre stelle, pertanto in quarta posizione, Cancro e Capricorno. In ultima posizione, la quinta per l'esattezza, questa volta scopriamo il simbolo astrale dell'Acquario, purtroppo vessato da Astri abbastanza ostici nei confronti del segno.

Le stelline di lunedì 15 febbraio: