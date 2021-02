L'Oroscopo della terza settimana di febbraio prevede nuove giornate piene di novità per quasi tutti i segni zodiacali.

Per molti segni zodiacali l'oroscopo non sarà propriamente favorevole nel periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 febbraio. Ad avere un assaggio della negatività di queste giornate sembra essere il segno del Leone, costretto a fare i conti con qualche piccolo problema nato all'interno della vita di coppia e che per giungere a una risoluzione ha bisogno di non poco tempo. I nati sotto al segno del Cancro, invece, potranno avvertire l'afflusso di nuove energie positive e l'arrivo di un periodo di continua ripresa.

Lo Scorpione dovrà destreggiarsi nel migliore dei modi per non incappare in qualche discussione sfavorevole e riuscire a non appesantire il rapporto con il partner più di quanto non abbia già fatto il sopraggiungere di qualche avvenimento. Alcuni attimi di nervosismo, forse causati da un eccessivo accrescere di stress, impregneranno le prossime giornate del Capricorno, rendendole comunque gestibili senza troppi sacrifici.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - una settimana a dir poco fortunata, secondo l'oroscopo del periodo appena citato, sembra stanziarsi di fronte all'Ariete. Varie strade si apriranno lungo il cammino e più offerte di lavoro potrebbero bussare alla porta di questo segno zodiacale senza alcun preavviso.

Attenzione a meditare attentamente sulle decisioni da prendere: specialmente in questo periodo non è assolutamente consigliabile farsi trasportare dalla fretta né da un entusiasmo troppo elevato.

Toro - secondo le previsioni dell'oroscopo, i nativi del Toro potrebbero ritrovarsi di fronte alla nascita di ostacoli apparentemente complicati da superare.

Nonostante vi sia una maggiore soddisfazione nel superare le varie situazioni con le sole proprie forze, spesso ci si ritroverà costretti a chiedere aiuto a persone fidate. Lasciarsi aiutare, contrariamente da quel che può sembrare, non è affatto una dimostrazione di debolezza.

Gemelli - gli astri, stando a quanto anticipato dall'oroscopo, sembrano essere a favore dei Gemelli.

L'influenza positiva che sono in grado di elargire si rivelerà un aiuto non indifferente per affrontare ciò che la terza settimana del mese di febbraio ha deciso di offrire. Mai rifiutare la compagnia delle persone care, specialmente in un periodo come questo.

Cancro - una rapida ripresa è quella che sopraggiungerà nei prossimi giorni per coloro nati sotto al segno del Cancro. Qualche attimo di titubanza potrebbe accompagnare qualche nota di nervosismo scaturito in ambito lavorativo, ma la vicinanza della famiglia e l'arrivo di nuove energie riusciranno a portare al superamento dei vari ostacoli che si presenteranno lungo il cammino. Tra alti e bassi, questo nuovo periodo del mese porterà qualche gioia con sé.

Leone - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana di febbraio preannuncia l'arrivo di giornate leggermente stressanti, spesso se si considerano le varie discussioni che potrebbero nascere all'interno della vita di coppia.

Che si conviva o meno, in questo periodo ci si dovrà scontrare con il sopraggiungere di situazioni poco piacevoli da dover affrontare esclusivamente con il partner, ma nulla vieta di chiedere consiglio a persone fidate. Con l'arrivo del weekend, gli animi si potrebbero calmare.

Vergine - gli astri, specialmente in questo nuovo periodo, chiedono di portare pazienza e di attendere che le varie situazioni migliorino. L'arrivo di giornate migliori e decisamente più fortunate non è solamente un miraggio, anche se questi momenti di calma piatta sembrano non lasciar presagire nulla di buono. Se si sperava in qualche promozione, sfortunatamente ci si potrebbe ritrovare di fronte ad una amara delusione, ma non tutto è perduto.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la Luna in opposizione potrebbe portare qualche rallentamento in ambito lavorativo, senza tuttavia allontanare troppo il raggiungimento degli obiettivi prefissati in precedenza. Riallacciare vecchi rapporti, in queste prossime giornate, potrebbe migliorare il morale ed aiutare a tirare un sospiro di sollievo. Attenzione però a non fidarsi troppo degli "sconosciuti": non tutti sono disposti a donare il proprio aiuto gratuitamente.

Scorpione - l'oroscopo di questa terza settimana del mese di febbraio preannuncia qualche giornata di tensione per coloro nati sotto all'influenza di questo segno zodiacale. Che si tratti del partner, di un familiare o semplicemente di una persona cara, la nascita di qualche piccola discussione potrebbe fare capolino già dalla giornata di martedì.

Il coraggio e la forza di affrontare a testa alta, ma senza aggressività, le varie situazioni aiuterà a raggiungere un risultato positivo.

Sagittario - secondo le previsioni dell'oroscopo, durante questo nuovo periodo impregnato di fortuna potrebbero sopraggiungere degli incontri che si riveleranno importanti e decisivi. Il detto secondo il quale si incontrano le persone giuste al momento giusto paleserà la propria realtà proprio in questa nuova settimana di febbraio e le cosiddette "persone giuste" porteranno l'aiuto necessario per il raggiungimento dei vari obiettivi.

Capricorno - nonostante il lavoro sembri andare per il verso giusto e lo studio non stia dando, almeno per il momento, troppe problematiche, i nativi del Capricorno potrebbero avvertire il sopraggiungere di qualche nota di nervosismo non propriamente preventivata.

Non vi sarà alcun calo di energie, così come l'influenza stagionale non sarà in agguato, eppure lo stress inizierà a farsi strada nei vari giorni ma non abbastanza da rovinarli.

Acquario - affrontare a testa alta le varie situazioni si rivelerà fondamentale per riuscire a superare gli ostacoli che di volta in volta si presenteranno lungo il cammino. I risultati ottenuti non saranno così evidenti come si è sperato e potrebbero portare alla nascita di qualche ripensamento, ma è proprio in questi momenti che bisognerà tirare fuori la grinta e mostrare di essere più forti di quanto non mostri l'apparenza.

Pesci - una quasi inspiegabile carica di energie investirà i nativi di questo segno zodiacale nelle prossime giornate, rendendo così il periodo abbastanza semplice da attraversare.

La fortuna non abbandonerà i Pesci per l'intera settimana e li accompagnerà fino al prossimo weekend, inondandoli di una carica positiva non indifferente ed in grado di portare gioia ed allegria anche nelle persone che fanno parte degli affetti di questo segno.