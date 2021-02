Nuovo giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà giovedì 18 febbraio 202. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 18 febbraio

Ariete: possibili problematiche in campo lavorativo, cercate di gestire al meglio il vostro nervosismo. Per quel che riguarda il settore amoroso, se ci sono problematiche da affrontare, questo è il momento giusto per farlo, le stelle sono dalla vostra parte.

Toro: in campo sentimentale con la luna nel segno è un momento di ripresa, potrete vivere belle emozioni, non manca la forza. Nel lavoro fate attenzione ai colleghi che potrebbero rivelarsi sleali.

Gemelli: incontri interessanti per il campo sentimentale, cercate di monitorare le possibili conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti. Per quel che riguarda il settore lavorativo, chi è un cerca di occupazione dovrà guardarsi intorno.

Cancro: i nati sotto il quarto segno zodiacale in questa giornata di giovedì 18 febbraio potrebbero vivere delle belle emozioni, con possibili novità in arrivo. Nel lavoro non mancheranno incertezze, bisognerà ancora attendere per avere le idee più chiare.

Leone: in campo amoroso, con la luna dissonante, non sarà semplice gestire piccole preoccupazioni con il partner. Nel lavoro, periodo favorevole: riflettete bene prima di fare delle scelte.

Vergine: la è luna favorevole per il segno, bisognerà fare comunque attenzione a possibili problematiche sentimentali.

Nel lavoro vi sentite stanchi, cercate di mantenere la calma nel gestire le situazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in amore, se ci sono state delle complicazioni negli ultimi tempi non è semplice che queste si risolvano nell'immediato; le stelle sono comunque dalla vostra parte. Nel lavoro, forse è meglio che vi prendiate una piccola pausa per riflettere.

Scorpione: periodo di recupero soprattutto a livello salutare. Nel lavoro, se vivete delle difficoltà cercate di organizzare meglio i vostri progetti. Per quel che riguarda il settore amoroso, con la luna in opposizione evitate di commettere possibili errori.

Sagittario: se una relazione è nata da poco, ci sono delle buone prospettive affinché questa diventi forte.

Stelle favorevoli, non mancherà la passione per il segno. Nel lavoro, se avete fatto delle richieste potrebbero giungere delle risposte interessanti.

Capricorno: momento di ripresa per il segno, nel lavoro potreste sentirvi però stanchi. Con la luna in aspetto positivo è un bel momento per il campo sentimentale.

Acquario: in campo sentimentale potreste riscontrare piccole problematiche. Nel lavoro fate attenzione al denaro, gestite la situazione con cautela.

Pesci: i nati sotto l'ultimo segno zodiacale in questa giornata potrebbero fare progetti a lunga scadenza in campo amoroso. Nel lavoro, è importante che vi impegnate per recuperare alcuni progetti rimasti in sospeso.