Continua la terza settimana del mese di febbraio. Scopriamo come andrà la giornata di mercoledì 17 febbraio. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale sarà meglio che gestiate le situazioni con maggiore serenità, potrete provare così a risolvere delle problematiche che portate avanti da tempo. In campo lavorativo è possibile che manchino idee progettuali.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di mercoledì 17 febbraio inizia con la luna in transito nel vostro segno. In campo sentimentale le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero pensare a progetti importanti.

Per quel che riguarda il campo professionale, cercate di fare le cose con calma. Possibili novità in arrivo.

Gemelli: nel lavoro alcune situazioni non sono semplici da gestire, vi sentirete infatti particolarmente stanchi soprattutto in serata. Per quel che riguarda il campo amoroso vi sentite più forti, presto ci sarà un netto recupero nei sentimenti.

Cancro: nel lavoro sarà una giornata favorevole rispetto alle precedenti, bisogna fare delle scelte importanti a livello progettuale. Per quel che riguarda il settore sentimentale sarà meglio non fare le cose di fretta, riflettete bene prima di agire potete vivere delle emozioni.

Leone: possibile calo fisico per il segno, in campo amoroso in questa giornata non mancheranno discussioni e polemiche.

Per quel che riguarda il lato lavorativo cercate di non considerare alcune provocazioni.

Vergine: in questa giornata, in campo lavorativo sarà possibile vivere un momento di ripresa. Per quel che riguarda l'amore, con la luna favorevole, non mancheranno momenti positivi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in amore cercate di non alimentare dispute, soprattutto in questa giornata che nasce con la luna in opposizione.

In campo lavorativo desiderate qualcosa di nuovo, ma non sarà facile ottenerlo.

Scorpione: nel lavoro possibili opportunità e novità importanti, dovrete saperle cogliere. Per quel che riguarda il lato amoroso, se ci sono delle discussioni, sarà meglio affrontarle nei prossimi giorni.

Sagittario: non manca l'energia in campo lavorativo, sarà utile per risolvere alcune problematiche rimaste in sospeso.

Belle le stelle per i sentimenti, riuscirete a mettervi in gioco.

Capricorno: nel lavoro non mancano opportunità, potrebbero arrivare delle novità da dover gestire. In campo sentimentale possibili divergenze con il partner In questa giornata.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 17 febbraio sarà caratterizzata dalla luna contraria, in campo amoroso è possibile che dobbiate affrontare qualche situazione complessa. Nel lavoro vi sentite particolarmente stanchi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata si rivelerà interessante dal punto di vista amoroso, non manca la forza. Nel lavoro sarà meglio circondarsi di persone positive.