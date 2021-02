La terza settimana del mese di febbraio sta per giungere al suo termine e arrivano anche le previsioni dell'Oroscopo per questo suo penultimo weekend. Il fine settimana in questione, ovvero quello compreso tra venerdì 19 e domenica 21 febbraio, si prospetta pieno di fortuna e produttività per i nati sotto al segno dell'Ariete, pronti a palesare e sfruttare la propria carica energetica, mentre i nativi della Bilancia potranno imbattersi in qualche rallentamento in ambito lavorativo in grado di portare alcuni picchi non preventivati di nervosismo. Qualche piccola tensione, invece, potrebbe imbattersi nelle giornate dello Scorpione, specialmente se si prende in considerazione la sfera sentimentale e la vita di coppia.

Per quanto riguarda il segno della Vergine, questo nuovo weekend del mese servirà esclusivamente per ricaricare le proprie energie e prepararsi ad accogliere una settimana decisamente migliore.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo terzo weekend del mese di febbraio preannuncia giornate decisamente fortunate per i nativi dell'Ariete. Sia in ambito lavorativo che in ambito sentimentale e relazionale non dovrebbero esserci grandi problematiche. All'orizzonte potrebbe esserci addirittura l'ombra di una eventuale promozione in avvicinamento, accompagnata magari da una possibilità sempre più reale di legarsi in matrimonio con la propria anima gemella.

Toro - nei giorni appena trascorsi ci si è ritrovati costretti a fronteggiare ostacoli e problemi che non sembravano poter nascere. In questo fine settimana, invece, si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedere qualche ora del proprio tempo al più completo relax. Recuperare le energie spese aiuterà a raggiungere vari obiettivi nella nuova settimana.

Gemelli - circondarsi di persone care e fidate non è mai un errore. L'energia positiva che i legami, quelli veri, sono in grado di scatenare va oltre la normale immaginazione ed è un aiuto non da poco nella lotta alla depressione. Godersi le gioie della vita in compagnia dei propri cari potrebbe risultare quasi terapeutico per il proprio spirito.

Cancro - l'oroscopo di questo weekend annuncia giornate decisamente interessanti per i nati sotto al segno del Cancro.

Le novità non mancheranno di certo e di sicuro non riusciranno a disturbare l'afflusso sempre più crescente di energie positive. Si tratta di energie che, oltre a far tornare alla normalità un periodo altrimenti troppo confuso, permetterà di recuperare tutto il lavoro lasciato indietro a causa dei vari picchi di stress raggiunti nei giorni precedenti.

Leone - lo stress accumulato nei giorni precedenti ha seriamente messo a rischio la buona riuscita di questo nuovo weekend che, tuttavia, non sembra essere disposto alla resa. Un oroscopo migliore di questo, specialmente in un periodo in cui molte certezze vengono meno, non lo si potrebbe immaginare.

Vergine - secondo le previsioni dell'oroscopo, i nativi della Vergine dovranno stringere i denti ancora per un po' e prepararsi all'arrivo di giornate decisamente migliori.

Una nuova settimana sta per nascere e potrebbe portare con sé quella fortuna che attualmente non sembra volersi palesare neanche in minima parte.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo fine settimana di febbraio preannuncia qualche possibile rallentamento in ambito lavorativo causato da una posizione astrale poco favorevole. In amore non ci sarà alcun tipo di problema e chi è ancora alla ricerca del vero amore potrebbe imbattersi in esso proprio in queste giornate.

Scorpione - anche per i nati sotto al segno dello Scorpione non sembra essere un periodo molto ottimale. Chi vive già all'interno di una relazione stabile potrebbe imbattersi nella nascita di qualche discussione non preventivata ed in grado di mettere a dura prova i sentimenti reciproci.

Nulla di cui doversi preoccupare seriamente, sempre che non vi siano scheletri troppo grandi da nascondere dentro all'armadio.

Sagittario - attenzione a non lasciarsi sfuggire neanche un incontro. Proprio in questo periodo, secondo quanto annunciato dall'oroscopo, potrebbero presentarsi occasioni irripetibili in grado di portare miglioramenti nelle varie sfaccettature della vita. Meglio, quindi, non chiudersi in sé e prendersi la libertà di allacciare rapporti nuovi.

Capricorno - le varie note di nervosismo delle varie giornate della settimana sembrano essere finalmente svanite. Aria di nuove energie sembra ergersi all'orizzonte e riuscire ad assimilarle potrebbe risultare utile per il futuro. Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale non ci si potrà lamentare minimamente.

Acquario - l'oroscopo del terzo weekend di febbraio sembra preannunciare l'arrivo di giornate interessanti e proficue per i nati sotto al segno dell'Acquario. Riuscire a raggiungere i propri obiettivi e realizzare parte dei propri sogni non sembra essere così complicato. Attenzione, però, a non divenire avidi: mai rifiutare l'aiuto delle persone care e mai, soprattutto, rifiutarsi di dare una mano al prossimo.

Pesci - nuove energie si faranno strada nelle prossime giornate, facendo dono di momenti indimenticabili e privi della fiacchezza che nei giorni appena trascorsi ha riempito le varie giornate. Trascorrere alcuni momenti in compagnia del partner potrebbe non essere poi un'idea così cattiva.