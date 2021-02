L'ultima settimana del mese di febbraio entra nel vivo per tutti i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 23 febbraio 2021 e vediamo quali novità e cambiamenti porterà questa giornata sia sul piano sentimentale che lavorativo.

Ariete: in amore non sarà una giornata esaltante, in particolare la mattina sarà da controllare. Nel lavoro, attenzione a qualche momento di tensione, anche se qualcosa di positivo comunque arriverà.

Toro: per i sentimenti, momento che potrebbe portare qualche calo. Mattinata migliore del pomeriggio. Nel lavoro non c'è molta voglia di fare, ma nel complesso, il mese di febbraio non è stato positivo per voi.

Gemelli: a livello amoroso avrete la possibilità di programmare qualcosa di buono con la persona amata. Attenzione solo a qualche momento di agitazione. Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità.

Cancro: in amore momento positivo grazie anche a Venere favorevole. A livello lavorativo avrete l'occasione di dire come la pensate. Siate comunque sinceri nei rapporti.

Leone: a livello amoroso, attenzione a qualche momento di nervosismo. Fortunatamente, recupererete durante la giornata di domani. Nel lavoro molti potranno cambiare il proprio ruolo, crescere per superare diverse difficoltà.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, con la Luna nel segno non mancheranno diverse occasioni. Anche i single del segno potranno mettersi in mostra.

Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 23 febbraio 2021: la giornata

Bilancia: per i sentimenti, attenzione ad alcuni momenti di crisi, in particolare per quelle coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro, meglio pensare a quello che desiderate in questo momento.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, con diversi pianeti favorevoli ci sono buone prospettive in vista dei prossimi giorni.

Nel lavoro attenzione ad alcuni momenti di agitazione.

Sagittario: a livello amoroso, questa giornata vi aiuta a chiarire alcuni rapporti. Non mancano diverse opportunità. Nel lavoro questo periodo è dalla vostra parte e aiuta.

Capricorno: in amore una storia che è nata adesso potrà diventare importante. A livello lavorativo, i nuovi progetti sono interessanti.

Acquario: per i sentimenti, momento positivo se sentite la necessità di ripartire. Nel lavoro, i progetti che erano partiti qualche tempo fa ora cominciano a prendere senso e vi portano maggiori soddisfazioni.

Pesci: in amore, momento interessante per quanto riguarda le nuove storie. Attenzione solo a qualche momento di nervosismo. Nel lavoro ,in questo periodo sarà possibile portare avanti una nuova richiesta.