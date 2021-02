L'Oroscopo di domani 24 febbraio è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali per i primi sei segni dello zodiaco. Dunque, nel mirino dell'Astrologia la giornata di mercoledì, analizzata in maniera approfondita soprattutto sui comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare su un giorno fortunato? Nel dettaglio, gli astri svelano una piacevole novità: il passaggio della Luna in Leone certamente di buon auspicio per tutti coloro con problemi aperti in campo affettivo/sentimentale. Nel frangente, ad essere avvantaggiati dal predetto transito, oltre ovviamente al segno di Fuoco citato poc'anzi, anche altri due super-fortunati: Toro e Vergine.

Per quello che concerne il lato negativo della giornata intanto, a dover lottare contro astri abbastanza avversi saranno gli amici nativi in Gemelli. Per questi ultimi, le previsioni astrologiche del 24 febbraio hanno in serbo più di qualche difficoltà che andremo a scoprire nel prosieguo.

Previsioni zodiacali 24 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 24 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia un mercoledì non troppo oneroso in termini di dispendio di energie. Diciamo che, con un piccolo impegno, riuscirete a trarre discrete soddisfazioni dalla giornata. In generale si consiglia di valutare bene eventuali scelte. In amore, ritroverete la voglia di amare e di divertirsi. La Luna infatti, trovandosi in aspetto semi-armonico, riporterà il sorriso sulle labbra e vi aiuterà con la vostra metà: condividerete gioie e dolori, esperienze ed emozioni.

Single, sarà possibile un colpo di fulmine, magari in occasione di una visita a casa di amici o di parenti, dove potreste incontrare una persona molto interessante. Avrete una forma smagliante ed un tale buonumore che calamiterete gente ed eventi con la stessa carica vitale. Nel lavoro avrete a disposizione tutti i mezzi per avere successo: intelligenza, impegno ed anche la capacità di ottenere la cooperazione degli altri.

Potrete così portare avanti gli impegni con facilità, anche perché le buone occasioni saranno a portata di mano.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano una giornata di ripresa, perfetta in ogni frangente grazie al buon supporto della Luna in Leone, nel contesto speculare positiva al 70%. In amore, avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi in piena sintonia con chi avete più a cuore.

In voi riscatterà la scintilla e vi prodigherete affinché questo legame duri per sempre, impegnandovi in tutti i compiti che vi aspettano. Single, per i più giovani ci potrebbero essere delle ottime possibilità che un amore nato per gioco diventi qualcosa di più importante. In ogni caso per l'intera giornata sfoggerete i lati migliori del vostro carattere, in compagnia di persone simpatiche. Nel lavoro potrete spendere con piacere ogni energia, come pure incrementare le vostre entrate con abile intraprendenza, perché le stelle vi incoraggeranno ad osare affari e scelte audaci.

Gemelli: ★★. Partirà non tanto bene questo vostro mercoledì di metà settimana. Diciamo pure che le stelle hanno riservato un frangente decisamente impegnativo giudicato con il "ko".

In amore, la Luna ostile al vostro segno potrebbe creare qualche tensione nella vita di coppia: non vi sarà perdonato il minimo sgarro! Mantenete la calma e fate leva sul vostro carattere di base, pratico ed intelligente, nell'attesa che passi questo momento particolare. Single, sarà una giornata abbastanza stancante. Il consiglio è quello di non mollare alla prima contrarietà, anche se la giornata dovesse presentarsi un po' anonima o spenta. Diciamo che è arrivato il momento di aggiungere un po' di pepe alla vostra vita, magari ritagliandovi del tempo per voi stessi oppure cercando di evitare le situazioni conflittuali. Sforzatevi di essere generosi con le persone a voi più care. Nel lavoro invece, gli astri invieranno segnali incoraggianti.

Sappiate comunque che non sarà facile farsi rispettare da chi generalmente ha poca stima di voi o da chi vi considera gli ultimi arrivati.

Oroscopo e stelle di mercoledì 24 febbraio

Cancro: ★★★★. In arrivo un giorno abbastanza abbordabile, a tratti anche buono. Diciamo che il periodo potrebbe anche regalare qualche emozione in più dal punto di vista dell'amore. Infatti gli astri saranno parzialmente benefici e potrete finalmente rilassarvi: favoriti i piccoli progetti da mettere subito in pratica. In amore, sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto. In coppia, chi di voi che vive un rapporto di lunga data potrà contare su un rinnovamento generale, grazie ad un ritrovato feeling e tanta dolcezza.

Single, trascorrerete una giornata piacevole e spensierata. Quindi rilassatevi, comunque attenendovi ad una misurata prudenza nelle relazioni interpersonali. Avrete una marcia in più in qualunque situazione, grazie a una notevolissimo intuito. Nel lavoro, dopo tanti sforzi, finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate. Il campo visivo si allargherà e avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Leone: 'top del giorno'. Il prossimo mercoledì sarà perfetto per la maggior parte di voi nativi. Secondo le predizioni del giorno il periodo darà una bella sferzata di energia alla parte centrale di questa settimana facendola sembrare, già da subito, bella e degna di essere vissuta. In molte situazioni, finalmente vi sentirete completi e soddisfatti.

In amore, avrete la possibilità di essere affascinanti e seducenti verso il partner! La Luna, in arrivo nel segno, agevolerà tutto il settore amoroso consentendovi di vivere momenti idilliaci con la persona al vostro fianco. Single, la parola chiave di questa giornata per voi sarà: brillare. Infatti sarete i protagonisti assoluti del momento: avrete modo di mostrare tutto il vostro fascino e la vostra sicurezza vi aiuterà a far emergere alcune delle vostre doti che il mondo ancora non conosce. Potrete lavorare in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni con ottimi profitti e soddisfazioni, sarà anche il momento giusto per seguire corsi di aggiornamento.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 24 febbraio, prevede che la giornata possa essere particolarmente invitante già a partire dalla prima mattinata, indirizzata verso una generale positività.

Un periodo favoloso vi aspetta: pronti a spassarvela con chi sapete? In campo sentimentale, saranno tempi felici per le storie giocose, felicissimi per i rapporti basati sull'intesa di coppia. In generale saprete imporre con naturalezza uno stile un po' audace al vostro rapporto ed accendere nuove passioni. Single, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto, portandovi ad affrontare con spirito e determinazione giusto ogni evento della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti dando loro un apporto concreto. Nel lavoro, non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee. Sembrerà infatti che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti.

Approfittatene con chi è in debito con voi o con chi vi deve ancora dei favori arretrati.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 24 febbraio.