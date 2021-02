L'Oroscopo del giorno 24 febbraio riparte con l'Astrologia sul prossimo mercoledì annunciando ottime notizie in amore e nel lavoro per due segni. Curiosi di sapere quali saranno i più fortunati tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? A tal proposito, diciamo subito che "a veleggiare" tra le onde della positività quotidiana saranno coloro nativi dello Scorpione e dell'Acquario, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Per quanto riguarda i segni in difficoltà in questa parte della settimana, secondo le previsioni zodiacali del 24 febbraio, solo il Capricorno con il Sagittario sono stati valutati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 24 febbraio

Bilancia: ★★★★. Si prevede abbastanza positivo questo vostro mercoledì di metà settimana. In amore, giornata se non splendida certamente buona da sfruttare: usando la testa e con un pizzico di fortuna sarete in grado di affrontare ciò che finora avete sempre rimandato. Chiarimenti e rappacificazioni faranno tornare il sereno tra voi e la persona amata, favorendo il buon dialogo e il rispetto reciproco. Single, sarete in perfetta forma e così pieni di energia per affrontare nuovi e più emozionanti incontri: datevi una lista di priorità e rispettatela. Nel lavoro infine, il cielo del periodo è pronto ad esaltare la buona comunicatività e la possibilità di essere vincenti nelle trattative, specialmente d'affari o per nuovi contratti.

Scorpione: ★★★★★. Giornata sicuramente più che ottima, a tratti anche fortunata, valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelle della buona sorte. In amore, sentirete un profondo bisogno di lasciarsi andare con il proprio partner. Sarà il momento di aprirsi in piena fiducia e con massima sincerità nei confronti di chi si ama: trascorrerete una serata all'insegna del puro romanticismo, avvolti a sprazzi di passione pura.

Single, serenità garantita soprattutto da un pizzico di intraprendenza, il che non guasta mai. Molto favoriti gli approcci per coloro che sono di prima e seconda decade, mentre chi è nativo di terza decade potrà contare su quel "qualcosa in più" che mancava da un po' di tempo ma solo a fine giornata. Nel lavoro, alcuni progetti in via di definizione potrebbero subire un piccolo stop a causa di inattesi cavilli burocratici: consultate un buon sindacato oppure un CAF.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 24 febbraio al Sagittario indica un mercoledì abbastanza stressante per molti di voi nativi. L'attuale cielo astrale, non troppo favorevole, potrebbe dare il colpo di grazia ad alcune situazioni sotto pressione, in primis in quelle riguardanti le attività di lavoro o in merito a certi rapporti interpersonali. Secondo l'Astrologia del periodo pertanto, riguardo l'amore, se il partner dovesse essere in vena di fare capricci in merito ad un vostro programma per la serata, non disperate, ma godetevi una ventata di libertà "in solitaria" privilegiando la compagnia di buoni amici. Single, preparatevi a ricevere cambiamenti importanti nella vostra vita affettiva. Probabile che l'amore tanto atteso busserà al vostro cuore prima di quanto possiate immaginare.

Nel lavoro le stelle cosa consigliano? Nulla di che: qualcuno di voi potrebbe avvantaggiarsi anche con inaspettati guadagni in più. Una manna dal Cielo davvero inattesa, certamente più che apprezzata.

Oroscopo e stelle di mercoledì 24 febbraio

Capricorno: ★★★. Questo giro di boa settimanale per voi nativi partirà e si concluderà con il poco positivo "sottotono". Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, vi sentirete un po' stressati ma non per questo dovete avere paura: nessuna conseguenza negativa vi aspetta. Svolgete le vostre azioni abitudinarie come di consueto, cercando solamente più coccole dal partner. Ad alcuni di voi basterà solo un abbraccio per sentirsi immediatamente più protetti e felici. Single, fareste meglio ad aspettare prima di gettare la spugna!

Anche se ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose, siate consci del fatto che, nel periodo analizzato, le stelle non saranno dalla vostra parte: attendete l'arrivo di giorni migliori. Nel lavoro, reale il rischio che qualche fastidioso problema complichi i vostri progetti. Mettete anche in conto improvvisi malesseri passeggeri o semplicemente momenti di stanchezza da non prendere sottogamba.

Acquario: ★★★★★. Giornata ottima, valutata in questo caso con le cinque stelle della buona fortuna. L'amore, andrà alla grande e questa giornata sarà fatta proprio per essere vissuta al meglio, in primis con la persona che avete accanto e poi anche con gli amici e i familiari. Vivrete così, delle emozioni autentiche che ricorderete per un bel pezzo.

Single, i vostri sogni potranno diventare realtà se troverete il modo di procedere con spontaneità e sincerità: cercate di dare il massimo in ogni situazione, senz'altro funzionerà alla grande. Intanto le previsioni del giorno vi augurano "buon divertimento!". Nel lavoro invece, la situazione parrebbe vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo porterà novità utili da investire in progetti: cercate di giocare al meglio le vostre carte.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 24 febbraio predice una giornata di routine. In base alla qualità degli astri del giorno, messi in relazione al vostro segno, probabilmente non mancherà qualche momento di nervosismo causato dal vostro particolare modo di gestire la vita quotidiana. Cercare un compromesso in amore sarà di certo la soluzione migliore.

Potrebbe esservi richiesta molta calma ed altrettanta buona perseveranza: non pretendete troppo da voi stessi, la perfezione non è poi così buona come qualcuno vorrebbe far credere. In ambito di coppia, amando a modo vostro di certo non sbaglierete un colpo. Single, non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi: Venere sarà la vostra migliore amica, vi favorirà e sarete voi ad avere la meglio conquistando chi da tempo vi fa battere il cuore a mille. Nel lavoro infine, migliora la capacità di porsi in relazione agli altri e, di conseguenza, ottimi saranno i rapporti interpersonali. Per qualcuno c'è anche la possibilità di incrementare l'attività professionale.

Classifica 24 febbraio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa per tutti i segni dello zodiaco è arrivata puntuale all'appuntamento con i lettori.

In primissimo piano la giornata del 24 febbraio: mercoledì la Luna entra in Leone, portando fortuna in amore non solo al simbolo di Fuoco direttamente interessato. Ad avere vita facile nei sentimenti come anche in ambito lavorativo saranno di certo coloro nativi in Toro, Vergine, Scorpione, Acquario. Un tantino in apprensione invece saranno gli amici del Capricorno e poi anche quelli dei Gemelli e del Sagittario: ansiosi di scoprire la scaletta nella sua interezza? I dettagli a seguire.

Le stelline di mercoledì 24 febbraio: