Finisce la terza settimana del mese di febbraio 2021 e cambiano le situazioni astrologiche dei segni zodiacali. Di seguito approfondiamo quindi come andranno le cose in ambito amoroso, ma anche professionale, per ogni singolo segno e come le disposizioni planetarie influenzeranno la giornata di domenica 21 febbraio.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale potreste sentire l'esigenza di maggiore spazio per riflettere. Per quel che riguarda il campo professionale qualcuno sente la voglia di maturare dei cambiamenti.

Toro: la giornata di domenica 21 febbraio sarà caratterizzata da piccole problematiche sentimentali.

Nel lavoro è possibile che nascano dei nervosismi con i collaboratori.

Gemelli: in campo sentimentale con la Luna nel segno potete vivere delle belle emozioni, cercate di tralasciare l'ansia. A livello professionale è possibile che aumenti il nervosismo, dovrete gestire al meglio le problematiche.

Cancro: per l'amore, con la Luna che presto sarà nel segno, c'è un bellissimo recupero. Per quel che riguarda il lavoro è un momento favorevole, sentite la necessità di riscatto.

Leone: in questa giornata potrete fare degli incontri speciali, sentite la voglia di una nuova tranquillità. Nel lavoro sarà meglio fare attenzione ad alcune questioni che potrebbero presentarsi.

Vergine: dovrete stare attenti ai rapporti familiari, con la Luna dissonante non è facile trovare un equilibrio.

Per quel che riguarda il campo lavorativo cercate di non strafare e trovate del tempo per voi stessi, se lo necessitate.

Astri e stelle giornaliere per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in campo amoroso è un'ottima domenica per il segno, con Luna e Venere dalla vostra parte potrete portare avanti i vostri sentimenti. Nel lavoro, se avete dei contatti, questo è il momento giusto per sfruttarli.

Scorpione: Giove e Saturno sono contrari, sarà meglio gestire nel migliore dei modi le relazioni con il partner. Per quel che riguarda il lavoro sono possibili polemiche.

Sagittario: in campo amoroso in questa giornata con la Luna in opposizione riuscirete comunque a gestire le incomprensioni. Per quel che riguarda il lato lavorativo potreste fare delle scelte a lungo termine.

Capricorno: se una relazione vi sta creando problemi da qualche tempo, potreste decidere di rallentare. Nel lavoro sarà meglio chiarire questioni rimaste in sospeso.

Acquario: i nati sotto il penultimo segno zodiacale in questa giornata recuperano in energia. Nel lavoro avete voglia di cambiamenti. Per quel che riguarda l'amore con la Luna favorevole non mancheranno occasioni.

Pesci: in questa giornata potreste fare degli incontri interessanti, l'intera prossima settimana sarà favorevole. Nel lavoro non mancheranno buone occasioni, insomma l'Oroscopo è importante per il segno.