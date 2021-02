Il segno dell'Acquario per il mese di marzo 2021 sarà molto prolifico nella sfera professionale grazie ai vari sostegni planetari che incontrerà lungo il suo cammino temporale. Mercurio prima e Venere dopo saranno motivi di soddisfazioni e successi che potrebbero sensibilmente aumentare sul finire del mese. In amore ci sarà una stabilità che rasserenerà sia l'animo che la vita quotidiana. Di seguito le previsioni dell'Acquario per il mese di marzo.

Amore

Anche se non sfiora la vostra costellazione, comunque Venere si troverà in quella dei Pesci e successivamente nel sestile di Ariete. Ciò significa che avrete gli influssi positivi del pianeta dell'amore e che potrete sfruttarli a vostro piacimento facendo incontri interessanti, confessandovi a qualcuno che amate da tanto tempo senza aver paura di un rifiuto.

Inoltre, sarete più disponibili con le amicizie. In questo momento vivrete una relazione che ricucirà eventuali ferite del passato, sarete più socievoli e non soltanto più romantici. La passione che Marte metterà a vostra disposizione potrebbe creare condizioni adatte non solo per le coppie datate, ma anche per poter avere delle avventure che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più forte, tenace e intenso, magari anche in grado di durare di più rispetto alle relazioni precedenti.

Lavoro

La prima settimana del mese sarà molto prolifica per gli affari grazie a questo Mercurio forte che vi renderà molto vivaci nell'esposizione. Questa situazione sarà ottima per gli studenti, per chi è alle prese con un colloquio e anche per poter vivere il lavoro di squadra con consapevolezza e armonia.

Una volta terminato questo periodo però, dovrete attendere molto poco prima che il 22 marzo sia portatore della fortuna di Venere. Quindi vi attende un altro periodo denso di prospettive e di occasioni da non perdere. Ci saranno obiettivi che potrebbero forzarvi a fare qualche piccolo sacrificio, ma con un futuro abbastanza roseo davanti a voi siete disposti a fare molto più di quanto non sia necessario.

Fortuna e salute

Sicuramente la piccola fortuna di Venere sarà abbastanza determinante per l'andamento di questo mese. Ma se desiderate altra fortuna, come quella di Giove, allora dovrete attendere l'arco mensile seguente. Però ci saranno delle novità già entro la fine del mese, qualcosa che finalmente si muove nella giusta direzione e che darà slancio a qualche faccenda lavorativa o finanziaria.

Ottime le condizioni fisica e mentali, anche se con il trascorrere dei giorni prevarrà la vostra energia, tanto che sarete in grado di essere sempre attivi senza manifestare alcun segno di stanchezza.