Per il segno dei Pesci, il mese di marzo 2021 si presenterà molto positivo per l'amore e i sentimenti in generale, perché porterà molta armonia all'interno del contesto emotivo anche se non ci saranno ripercussioni di stampo passionale. D'altro canto però si respirerà molto romanticismo e tenerezza. Sul lavoro però la situazione potrebbe degenerare facilmente con tanti ostacoli e poca collaborazione all'interno della squadra professionale.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Pesci.

Amore

Finalmente avrete gran parte del mese interamente positivo in amore. Con Venere nella vostra costellazione e che persisterà fino al 22 marzo, avrete tantissime opportunità per riappacificarvi con il partner dopo un periodo particolarmente turbolento oppure per poter avviare una relazione desiderata da tanto tempo e soprattutto ricambiata.

Nella coppia ci sarà modo di progettare qualcosa insieme, di sperimentare nuove occasioni per far evolvere la vostra relazione ma anche per dare un nuovo assetto alla sfera familiare. Purtroppo la dimensione passionale scemerà in modo piuttosto repentino, e non ci saranno prospettive favorevoli in tal senso, ma sicuramente ci sarà più dialogo e più confronto su argomentazioni più serie grazie all'influenza di Mercurio. Fate attenzione però a qualche piccola parola di troppo che potrebbe sciupare l'atmosfera di serenità che nel corso del mese si costruirà con tanta pazienza.

Lavoro

La parola che dovrebbe accompagnarvi nel corso di questo mese di marzo sul lavoro sarà “cautela”. Questo perché gli influssi di Mercurio scemeranno piuttosto in fretta, e di conseguenza dovrete fare attenzione a qualche affare che potrebbe andare male e a qualche incomprensione che potrebbe nascere sul posto di lavoro.

Questo quadro non esattamente roseo come vorreste però non dovrà farvi desistere dagli obiettivi che vi siete prefissati. Dovrete però far fronte ad un nervosismo e ad uno stress che solamente con il lavoro in solitaria potrebbe essere più moderato del previsto. Fate attenzione a qualche proposta che potrebbe essere semplicemente illusoria e che non darà le garanzie professionali che tanto potrebbe decantare.

Le insidie dovranno essere riconosciute come tali ed evitate ad ogni costo.

Fortuna e salute

Sarà molto più semplice parlare di fortuna se ci si focalizza sulla prima metà del mese grazie a Venere e alle molte ripercussioni positive sulle faccende di stampo burocratico. Ma questa buona sorte andrà sempre più diminuendo, e sarà sempre più difficile trovare supporto.

Le amicizie e l'amore potrebbero costituire un valido deterrente per lo stress. Marte non vi sarà “amico”, perciò fate attenzione agli sforzi, alle troppe ore lavorative che potrebbero procurarvi una stanchezza “prematura” e che potreste non riuscire a recuperare facilmente le energie.