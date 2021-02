Per il segno del Sagittario in questo marzo 2021 sarà necessario mettere in campo tutta la voglia di fare e di agire in ambito lavorativo, procedendo per gradi. Pianificare dovrà essere la prerogativa della prima parte del mese, mentre nella seconda parte sarà il momento dell'azione. Ci sarà poco dialogo e una complicità pressoché assente in amore, ma gli ultimi giorni del mese si riveleranno ricchi di sorprese inaspettate.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Sagittario.

Amore

Non ci saranno i presupposti per vivere una situazione amorosa a tutto tondo, perché Venere sarà presente per i segni di acqua, e precisamente nella costellazione dei Pesci.

Sia la mancanza di un dialogo che sia produttivo e la mancanza di sintonia e di complicità potrebbe gravare sulle vostre spalle, sia in famiglia che nel contesto prettamente amoroso. Ne risentirete con un crollo di qualche certezza che finora ha sempre tenuto in piedi la vostra autostima, ma sappiate che ogni cosa si risolverà entro la fine del mese e che voi non sarete responsabili di questa piccola crisi che state attraversando. Ci vorrà semplicemente del tempo per dare un equilibrio alla vostra situazione. Nell'ultima settimana del mese potrete intravedere qualche occasione di incontro, di comprensione, ma anche di nuove sensazioni grazie a persone nuove che potrete finalmente conoscere.

Lavoro

Per poter avere dei vantaggi sul piano professionale sarà necessario “prepararvi il terreno”, organizzando al meglio la vostra tabella di marcia ma anche ridimensionando i vostri obiettivi.

Probabilmente quelli che vi hanno infiammato nelle settimane scorse potrebbero non corrispondere più ai vostri desideri, perciò cambiare direzione sarà una scelta innanzitutto saggia, ma che vi porrà obiettivi più allettanti. In una fase successiva subentrerà il lavoro vero, fatto di accordi e affari che finalmente vi faranno risaltare non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche come maturazione personale.

Fate solo attenzione all'opposizione di Marte che probabilmente vi metterà in uno stato di ansia e stress molto più facilmente di quanto pensiate. Sicuramente i guadagni saranno proficui, ma nell'ultimo periodo del mese potrebbe essere più difficile far fronte alle spese, quindi potrebbe essere più difficile fare degli acquisti.

Fortuna e salute

La fortuna sarà quella creata da voi stessi, dagli obiettivi che vi siete prefissi e dalla forza e dalla voglia di raggiungerli con tutta la grinta ma anche con tutta la calma necessaria.

Avrete quindi anche molta fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, ed è una delle cose più importanti per poter essere sempre attivi e pronti per ogni sfida e avventura. Però sarà anche consigliato di non esagerare e di non uscire troppo dai binari, perché le energie potrebbero essere di ostacolo se non recuperate in modo adeguato.