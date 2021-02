L'Oroscopo del 18 febbraio si concentrerà sulle emozioni di ogni segno zodiacale. Sarà una giornata molto intensa grazie alla romantica influenza dei pianeti. Per avere un quadro dettagliato di come si muoveranno all'interno della mappa celeste, è necessario osservare il cielo di domani. In particolare è possibile notare:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario;

Luna, Marte e Urano in Toro;

Nettuno in Pesci;

Plutone in Capricorno.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 18 febbraio.

Previsioni astrologiche del 18 febbraio e classifica: i segni meno fortunati

Cancro (12° posto): non sarà la giornata adatta per realizzare nuovi progetti.

La paura di fallire e i continui imprevisti non faranno altro che innervosirvi. Sarà importante non farsi prendere dal panico e provare a mantenere la serenità. Il partner sarà propenso ad aiutarvi, ma le sue parole incideranno poco sul vostro umore. L'oroscopo consiglia di ricercare

Gemelli (11° posto): l'ambito che vi creerà più difficoltà sarà quello romantico. La relazione con il partner sarà caratterizzata da alti e bassi e non sembrerà volersi stabilizzare. Inizierete a temere il peggio, ma un evento inaspettato potrebbe cambiare in meglio la vostra situazione. L'oroscopo consiglia di concentrarsi sulle parole dell'altro e di non sminuirle con inutili giudizi. Se lo farete sentire amato, non ci sarà niente che non potrete superare.

Capricorno (10° posto): non avrete un bel rapporto con il vostro corpo, perché sentirete il bisogno di migliorare.

Non dovrete fare troppi sacrifici o mettere a repentaglio altri impegni, vi basterà curare maggiormente l'alimentazione e aumentare le ore dedicate all'esercizio fisico. Se riuscirete a condividere questa esperienza con il partner o con un amico, tutto risulterà più facile e potrebbe trasformarsi anche in qualcosa di divertente.

Sagittario (9° posto): il lavoro apparirà come un'incognita.

Vorreste essere più intraprendenti, ma vi renderete di dover ancora analizzare la situazione per decidere cosa fare. L'oroscopo di domani consiglia di mantenere la vostra originalità e di non ispirarvi agli altri per avere successo. Solo se rimarrete fedeli a voi stessi, riuscirete a raccogliere i frutti dell'impegno impiegato.

I segni zodiacali al centro della classifica

Pesci (8° posto): proverete un po' di gelosia nei confronti del partner, ma non lo farete notare. Le vostre paure vi condizioneranno negativamente, perché causeranno dei problemi nel rapporto di coppia. L'oroscopo consiglia di ritrovare un po' di fiducia in voi stessi e di confrontarvi con la persona amata. Sicuramente vi renderete conto di essere apprezzati e stimati per quello che siete.

Scorpione (7° posto): non vi sentirete abbastanza considerati sul posto di lavoro. Vi sforzerete per far emergere le vostre ottime qualità, ma qualcosa vi sarà d'ostacolo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare con l'esibizionismo. Se andrete dritti per la vostra strada, con impegno e decisione, tutto cambierà in meglio.

Forse dovrete attendere un pochino affinché ciò accada.

Ariete (6° posto): l'amore non avrà segreti per voi. Sarete pronti a vivere intensi momenti sentimentali con il partner, ma non sarete molto aperti al dialogo. Non vi piacerà essere contraddetti e tenderete ad alterarvi con molta facilità. Per fortuna la persona amata saprà prendervi nel verso giusto, anche durante gli istanti più difficili. Il suo sguardo e i suoi gesti vi aiuteranno immediatamente a calmarvi.

Toro (5° posto): nella prima parte della giornata tenderete a essere più sedentari e a curarvi maggiormente dei vostri interessi personali. Con il passare delle ore, però, vi rilasserete e riuscirete a interagire benissimo con il prossimo. Gli amici saranno felicissimi di passare del tempo con voi e di confidarvi i loro segreti.

Grazie alla vostra empatia riuscirete a dare i giusti consigli per aiutarli.

I segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo del 18 febbraio

Leone (4° posto): non sarà affatto facile rimanere nelle prime posizioni della classifica, ma il fato sarà dalla vostra parte. Se riuscirete a tenere sotto controllo il vostro carattere fumantino, potrete sfruttare nuove opportunità. Forse tra le vostre mani avrete già la chiave del successo, ma farete fatica a capire come farla funzionare. Una persona speciale potrebbe rivelarvi qualcosa di molto importante.

Vergine (3° posto): avrete qualcosa d'importante da organizzare, ma il tempo a vostra disposizione non sarà molto. Le persone che vi saranno accanto vi mostreranno la loro presenza con premure e attenzioni.

Grazie alla loro compagnia sarete in grado di arrivare alla fine della giornata con il sorriso sulle labbra. Dal punto di vista sentimentale non ci saranno grandi sviluppi, ma il rapporto di coppia rimarrà saldo.

Acquario (2° posto): sarete attraenti agli occhi degli altri, ma soprattutto a quelli della persona amata. Sprigionerete carisma da tutti i pori e non vi arrenderete davanti alle difficoltà. Sul lavoro sarete in grado di portare a casa un importante risultato, grazie alla vostra tenacia e all'impegno. Gli imprevisti peseranno un po' sull'autostima, però il partner riuscirà a tirarvi su di morale con il suo sorriso.

Bilancia (1° posto): amore, famiglia e lavoro andranno per il meglio e vi riempiranno il cuore di gioia. Sarete su una lunghezza d'onda incredibile e la fortuna, per tutto il giorno, non vi volterà la spalle.

Sarà il momento giusto per intraprendere nuovi percorsi e per lavorare in armonia con gli altri. Forse l'invidia dei vostri colleghi potrebbe rovinare un po' l'umore, ma non ci metterete molto a riprendervi.