L'oroscopo della giornata di giovedì 18 febbraio prevede per i nativi Scorpione bisogno di tempo per riflettere sulla propria vita sentimentale, mentre la Vergine riuscirà a fare scelte ponderate per la propria relazione di coppia e nel lavoro. Situazione lavorativa che diventerà meno caotica per i nativi Pesci, perfetta per organizzarsi per bene con le proprie mansioni, mentre Capricorno sarà particolarmente seducente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 18 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 18 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: sfrutterete i pianeti a vostro favore per mettere insieme una giornata valida, positiva sotto ogni aspetto.

Dal punto di vista sentimentale dunque sarete scoppiettanti, spumeggianti con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single tenderanno ad essere più affettuosi. In ambito lavorativo un approccio deciso potrebbe esservi utile per risolvere alcune mansioni. Voto - 8

Toro: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare sulla Luna in congiunzione, che in amore vi permetterà di essere piuttosto emotivi con il partner. Abbiate calma e rispetto, e non saltate a conclusioni affrettate. Vedrete che riuscirete a capire come stanno le cose. In ambito lavorativo riuscirete ad avere la situazione sotto controllo grazie a Marte in buon aspetto. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì 18 febbraio che vedrà ancora una volta una magnifica Venere in trigono dal segno dell'Acquario, che in fatto di sentimenti vi permetterà di essere amorosi quanto basta con la vostra anima gemella.

Se siete single sarete profondi e romantici quando incontrerete la persona che vi piace. In ambito lavorativo sarete ispirati ma sapete bene che dovrete prendere le cose con la dovuta calma. Voto - 8+

Cancro: giornata piuttosto valida per voi nativi del segno, grazie anche alla Luna che vi assiste. Ciò nonostante preferirete volare basso, soprattutto in ambito lavorativo, cercando di prendervi tutto il tempo necessario affinché un lavoro sia per voi ben fatto.

Molto bene invece dal punto di vista sentimentale, grazie ad un’intesa di coppia piuttosto soddisfacente, ed un cielo non così invasivo. Se siete single provate pure a frequentare nuove persone. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale ancora poco favorevole nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale voi single non avrete tempo per i discorsi romantici, anche perché per il momento non ci saprete fare.

Se invece siete già impegnati meglio non irritare il partner con discorsi inutili. Domani andrà un po’ meglio. Nel lavoro un po’ di nervosismo potrebbe farsi sentire, considerato che i vostri lavori non vanno come sperate. Voto - 5,5

Vergine: abbastanza calmi e precisi da saper prendere le giuste scelte per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Situazione sentimentale molto buona grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro, tant'è che saprete cosa è più giusto per la vostra relazione di coppia. Se siete single provare a conquistare il cuore di qualcuno non sarà un'impresa così difficile, almeno in questa giornata. Voto - 8

Bilancia: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 18 febbraio.

Voi single con i sentimenti ci saprete fare grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto, soprattutto voi nati nella prima decade. Se avete una relazione fissa riuscirete a raggiungere un ottimo equilibrio nella vostra storia d'amore. In ambito lavorativo anche quando le circostanze non sembrano favorevoli, vedrete che riuscirete ad ottenere i risultati sperati, merito anche di Giove in trigono dal segno dell'Acquario. Voto - 8,5

Scorpione: previsioni astrali di giovedì purtroppo non a vostro favore a causa della Luna opposta e di Venere in quadratura. In amore tenere il broncio al partner non vi aiuterà di certo ad averla vinta. Se siete single potreste aver bisogno di tempo per riflettere sulla vostra attuale situazione. In ambito lavorativo non bisognerà fare azzardi, perché potreste solo commettere errori.

Voto - 5,5

Sagittario: vi sentirete a vostro agio sul posto di lavoro in questa giornata. La posizione favorevole di Giove e di Mercurio si sta rivelando particolarmente efficace per le vostre mansioni, e voi sarete pronti a spingere sull'acceleratore. In amore voi single sarete in vena di socializzare e conoscere nuove persone interessanti. Se avete una relazione stabile riuscirete a capire al meglio le necessità della vostra anima gemella. Voto - 8

Capricorno: oroscopo di giovedì che vedrà la Luna in trigono dal segno del Toro per voi nativi del segno, perfetta per avere una marcia in più dal punto di vista sentimentale. Sarete infatti più seducenti nei confronti del partner, e l'intesa di coppia non potrà che beneficiarne. Se siete single sarà la giornata adatta per provare a conquistare il cuore della persona che vi piace.

In ambito lavorativo avrete abbastanza occasioni per dimostrare quanto valete. Voto - 8

Acquario: non una giornata grandiosa per voi nativi del segno quella di giovedì, tutta colpa di questa Luna in quadratura che smorzerà il vostro entusiasmo. In amore infatti non sarete così attivi come sempre e il partner lo noterà fin da subito. Fortunatamente da domani le cose andranno nuovamente per il verso giusto. Se siete single prendetevi qualche momento di riflessione. In ambito lavorativo i risultati che otterrete dalle vostre mansioni non saranno così male. Voto - 7-

Pesci: oroscopo di giovedì niente male in fatto di sentimenti, merito anche della Luna in sestile. Ci sarà infatti un'atmosfera particolarmente piacevole in amore, e avrete occhi solo per la vostra anima gemella.

Se siete single qualcuno vi stuzzicherà, e voi sarete curiosi di vedere come andrà a finire. In ambito lavorativo la situazione sarà meno caotica, e riuscirete ad organizzare molto bene la giornata. Voto - 8-