L'Oroscopo del 17 febbraio sarà ricco di novità per tutti i segni zodiacali. Amore, lavoro e crescita personale saranno i veri protagonisti di domani. Per avere un quadro certo di come i diversi ambiti interagiranno tra loro, sarà necessario osservare le posizioni planetarie. In particolare, si potrà notare:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Luna in Ariete

Marte e Urano in Toro

Nettuno in Pesci

Capricorno in Plutone

Scopriamo, nel dettaglio cosa caratterizzerà l'oroscopo di domani.

I segni meno fortunati secondo l'oroscopo del 17 febbraio

Sagittario (12°posto): l'umore risentirà dell'eccessive preoccupazioni.

Avrete la sensazione di non riuscire a gestire i vostri stati d'animo, ma di dovervi, ugualmente, confrontare con situazioni stressanti. Il futuro non vi apparirà molto allettante, ma dovrete continuare a lottare. Nei prossimi giorni, potrebbero esserci delle belle sorprese per voi: pazienza e attesa saranno le due parole chiave.

Vergine (11°posto): le vostre reazioni continueranno a essere spropositate rispetto alle situazioni che vi appresterete a vivere. Avrete bisogno di rilassarvi e di allontanarvi, per un po', dai problemi quotidiani. Non sarà facile a causa del lavoro, ma con un pizzico di fortuna riuscirete a ritagliarvi dei momenti solo per voi stessi. Impegnarvi sulla vostra crescita personale, potrebbe portare a grandi risultati.

Bilancia (10°posto): farete un piccolo passo in avanti nella classifica, ma ancora dovrete lottare per trovare la vostra serenità. Sarà una giornata all'insegna della riflessione e delle soluzioni inadatte. Vorrete, a tutti costi, risolvere alcune questioni, ma non sarà il momento giusto per farlo. In ogni caso, sarà necessario mantenere alto l'umore, perché solo così s'innescheranno i cambiamenti necessari.

Pesci (9°posto): avrete bisogno di una buona dose d'immaginazione per affrontare questa giornata. Le persone, che vi circonderanno, risulteranno un po' troppo invadenti con le loro domande. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di spiegare le vostre ragioni, senza risultare eccessivamente bruschi. Tra le braccia del partner, riuscirete a trovare un po' di serenità e dolcezza.

I segni al centro della classifica

Gemelli (8°posto): avrete bisogno di un po' di colore nella vostra vita, ma la giornata non sarà delle migliori. La vostra pazienza verrà messa a dura prova da alcune situazioni lavorative. L'oroscopo suggerisce di non temere di chiedere aiuto ai colleghi: potreste rimanere sorpresi dalla loro disponibilità. Attenzione, però, a non riporre in tutti lo stesso grado di fiducia. Il partner apparirà un po' distaccato.

Capricorno (7°posto): purtroppo, dovrete affrontare delle piccole difficoltà relazionali. La situazione in famiglia, infatti, a causa di alcuni diverbi, diventerà tesa e poco gestibile. Sarà facile abbandonarsi a momenti di rabbia, ma l'oroscopo di domani consiglia di non farvi trascinare dall'impulsività.

Ci saranno modi migliori per risolvere le discussioni. Se rimarrete aperti a un dialogo costruttivo, tutto andrà per il meglio

Cancro (6°posto): i massacranti turni di lavoro verranno sostituiti da un dolce ritorno a casa. Troverete il partner pronto ad aspettarvi e ad aprirvi il suo cuore. Nella vostra giornata ci sarà ampio spazio per il romanticismo, ma le preoccupazioni non mancheranno. In particolare, la situazione lavorativa vi causerà delle forti tensioni emotive. Per cercare di allontanare lo stress, potreste provare a concentrarvi sui vostri hobby.

Acquario (5°posto): avrete attorno tutta la vostra famiglia. Nonostante le recenti discussioni, con un pizzico di pazienza e un po' di dolcezza, potrete riportare la pace tra le mura domestiche.

Non avrete voglia di giustificarvi, ma saprete usare le parole con maestria. Sul posto di lavoro, dovrete impegnarvi per portare a termine tutte le mansioni assegnate. Purtroppo, il tempo non vi sembrerà mai abbastanza.

Oroscopo del 17 febbraio: i segni più fortunati

Ariete (4°posto): avrete un'infinità di occasioni davanti a voi. Le vostre capacità di adattamento vi consentiranno di essere flessibili e di assecondare le situazioni che dovrete affrontare. Non rinuncerete alla vostra intraprendenza, né al bisogno d'affetto. Nella vostra giornata, ci sarà una persona speciale che farà di tutto per rendervi felici. Sarete lieti di ricambiare i suoi sentimenti e le sue premure.

Toro (3°posto): questo 17 febbraio sarà all'insegna della passione e dell'amore di coppia.

Metterete impegno in tutto ciò che farete, ma non avrete intenzione di rinunciare alle vostre attività preferite. Proverete, con successo, a bilanciare tutte le faccende quotidiane, anche se qualche piccolo imprevisto potrebbe costringervi a modificare i vostri piani. Il partner potrebbe avere una piacevole rivelazione da farvi.

Leone (2°posto): finalmente, dopo una giornata un po' sottotono, tornerete ad essere padroni di voi stessi. Vi sentirete carichi di energia e sarete pronti ad affrontare un nuovo inizio. Ci saranno tante cose che dovrete fare, dovrete solo trovare la giusta organizzazione. Gli amici avranno un ruolo fondamentale nel vostro cuore. Vi circonderete d'amore e gentilezza, ma pretenderete la massima sincerità.

Scorpione (1°posto): il fato vi sorriderà, soprattutto in ambito sentimentale.

Il partner sarà attento alle vostre esigenze e cercherà di rendere questa giornata indimenticabile. Avrete molto di parlare e il feeling di coppia potrà solo trarre giovamento da ciò. Anche dal punto di vista lavorativo, tutto andrà per il meglio. Ci sarà ampio margine di miglioramento, ma non sarà necessario saltare le tappe.