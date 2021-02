L'Oroscopo del 28 febbraio è pronto a rivelare l'andamento dell'ultimo giorno del mese per tutti i 12 segni zodiacali. Ognuno di essi avrà numerosi punti di forza, ma ci saranno anche delle debolezze da sconfiggere.

Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare le seguenti posizioni planetarie: Sole, Venere e Nettuno saranno in Pesci, la Luna sarà in Vergine, Mercurio, Giove e Saturno si troveranno in Acquario, Marte e Urano stazioneranno in Toro, mentre Plutone sarà in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 febbraio 2021.

I segni più sfortunati secondo l'oroscopo del 28 febbraio

Scorpione (12° posto): metterete in dubbio il vostro rapporto di coppia e sentirete il bisogno di prendervi una pausa. Sarà una scelta molto dolorosa, soprattutto perché legata a fattori secondari. Sarà importante parlare con attenzione, scegliendo con cura le parole e senza farvi prendere dall'emozione del momento. La persona amata, seppur delusa, farà di tutto per comprendere il vostro punto di vita.

Bilancia (11° posto): tenderete a fidarvi un po' troppo facilmente delle persone che avrete intorno. Avvertirete così tanto il bisogno di sfogarvi che non farete caso a chi racconterete cose importanti. Tra le numerose conoscenze, infatti, potrebbe esserci chi proverà a usare quelle informazioni per ferirvi.

L'oroscopo consiglia di guardarvi attorno con molta attenzione.

Sagittario (10° posto): un "no" in amore potrebbe mandarvi in crisi. Tenderete a mettere in dubbio le vostre qualità e il vostro modo di approcciarvi agli altri. L'oroscopo suggerisce di non arrendervi e di non smettere di sognare. Forse, la persona adatta a voi più vicina di quello che pensate.

La famiglia ascolterà con attenzione le vostre parole e cercherà di ridarvi il sorriso.

Acquario (9° posto): vi renderete conto di essere in ritardo sulla tabella di marcia. Avrete dovuto fare tante cose nei giorni passati, ma avendole trascurate, sarete costretti a svolgere tutto all'ultimo momento. Sarà una giornata molto impegnativa, che vi metterà a dura prova dal punto di vista emotivo e mentale.

Potreste ricevere rimproveri da parte di una persona importante.

I segni zodiacali al centro della classifica

Cancro (8° posto): nelle discussioni, preferirete rimanere in disparte, per non essere coinvolti. Non darete ascolto agli stimoli esterni, perché sarete troppo concentrati su voi stessi. Le parole del partner e quelle della vostra famiglia faranno parte solo del rumore di fondo. Una presa di posizione più marcata potrebbe farvi guadagnare punti agli occhi delle persone che vi vogliono bene, ma attenzione a non esagerare.

Gemelli (7° posto): farete fatica a rilassarvi perché non sopporterete rimanere inattivi. Vorreste dedicarvi a varie passioni, ma non sarà il momento giusto per eccellere. La vostra occasione arriverà: dovrete avere solo la pazienza di aspettare.

In amore, sarete un po' confusi dal partner, ma saprete perfettamente quale sarà l'obiettivo da raggiungere e non vi tirerete indietro per nessun motivo.

Toro (6° posto): dedicherete questa domenica al relax e alla spensieratezza. Non vorrete concentrarvi su pensieri inutili, perché avrete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio. Gli amici saranno di ottima compagnia, soprattutto perché vi permetteranno di assumere una visione diversa del mondo. Darete grande peso alle vostre emozioni, ma non vorrete dare l'idea di essere fragili o eccessivamente sensibili.

Pesci (5° posto): avrete delle insicurezze interiori da sconfiggere. Non vi sentirete sereni nel rapporto di coppia e proverete a parlarne con il partner. La risposta che avrete, forse, non sarà quella desiderata, ma vi offrirà nuovi spunti di riflessione.

La famiglia rappresenterà il vostro porto sicuro e sarà presente per ogni necessità. Dalla giornata di lunedì, dovrete sprigionare una grinta incontenibile.

Oroscopo di domenica 28 febbraio: i segni più fortunati

Vergine (4° posto): sarà una giornata molto impegnativa, perché avrete tanto lavoro da fare, soprattutto tra le mura domestiche. In alcuni momenti vi sentirete sopraffare, ma sarete sempre pronti a riprendere in mano la situazione. Dimostrerete forza e grande capacità di adattamento. Non avrete paura di chiedere aiuto, ma preferirete contare soprattutto su voi stessi.

Ariete (3° posto): vorreste un mondo a colori, fatto di gioia e piccole sorprese. Le vostre aspettative si scontreranno con la dura realtà, ma questo non sarà sufficiente per abbattere il vostro buon umore.

Avrete molte risorse da sfruttare e il partner non farà altro che supportarvi nel percorso di vita intrapreso. Forse, dovrete affrontare qualche piccola discussione di troppo, ma la gestirete al meglio.

Leone (2° posto): tornerete a brillare come delle piccole stelle. Conoscerete perfettamente i vostri obiettivi e non avrete alcuna intenzione di farvi abbattere dalle difficoltà. L'oroscopo consiglia di allontanare ogni forma di negatività, perché non farà bene alla vostra anima. Sarà fondamentale concentrarvi su tutti quelli elementi che vi infonderanno allegria e determinazione.

Capricorno (1° posto): essere primi in classica non significa che tutto andrà per il verso giusto, ma ciò che farà la differenza sarà il modo in cui affronterete le cose.

Mostrerete grinta e voglia di fare. Sarete pronti ad aiutare il prossimo, senza però trascurare la famiglia o il partner. Negli altri cercherete la sincerità e sarete i primi a non raccontare bugie. Attenzione a non esporvi troppo con le vostre opinioni.