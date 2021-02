L'oroscopo della giornata di domenica 28 febbraio prevede un Capricorno decisamente più allegro, merito della posizione favorevole di Venere e della Luna, chiudendo al meglio la settimana, mentre per l'Ariete sarà un momento di grande forza in amore, anche se in questa giornata dovrà fare attenzione a non fare passi falsi. Bilancia sarà chiara e obiettiva sulle questioni d'amore e sui rapporti personali, mentre Scorpione sarà in rapida ascesa con i sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 28 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo domenica 28 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: non sarà una giornata eccezionale secondo l'oroscopo, ma sarete in recupero per quanto riguarda i sentimenti.

Avrete una grande energia in amore, ciò nonostante con la Luna in opposizione sarà meglio non fare errori. Se siete single potreste sentirvi un po’ fuori dal mondo, ma vi riprenderete presto. Per quanto riguarda il lavoro colorerete la vostra giornata con idee molto interessanti per riuscire a completare le vostre mansioni. Voto - 6,5

Toro: previsioni astrali di domenica grandiose per voi nativi del segno, merito della Luna in trigono e di Venere in sestile. Per quanto riguarda i sentimenti non potrete fare a meno della vostra anima gemella, e insieme vi godrete al meglio questa giornata. Se siete single forse non ci crederete, ma anche voi potete avere dei contendenti. In ambito lavorativo attenzione perché potreste essere un po’ provocatori con i colleghi.

Concentratevi di più sui vostri lavori. Voto - 7+

Gemelli: incredibile quanta energia e determinazione ci metterete nei vostri progetti secondo l'oroscopo della giornata di domenica, rimanendo concentrati sui vostri lavori fino alla fine. Sfera sentimentale che invece continua a non soddisfarvi più come un tempo, ciò nonostante nulla vi vieta di provare a essere più calmi, comprensivi e tentare di provare a risolvere i problemi insieme al partner, qualora ci siano.

Se siete single ci vorrà molto impegno affinché riusciate ad avvicinarvi a chi amate. Voto - 6,5

Cancro: sarete pieni di qualità e di charme in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo. Avere la Luna in sestile dal segno della Vergine, ma soprattutto Venere in trigono dal segno dei Pesci vi farà apparire più romantici e carismatici agli occhi del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single non sono escluse novità e incontri. In ambito lavorativo rimandate le questioni più complesse a un secondo momento e concentratevi su quel che potete fare. Voto - 8-

Leone: stagione professionale che si prospetta ancora pesante per voi nativi del segno, soprattutto con questi astri come Giove e Saturno in opposizione. Avrete bisogno di chiarirvi le idee affinché sappiate quale direzione prendere. Molto meglio in amore in quest'ultima giornata della settimana. Se siete single sappiate che per amare ci vuole anche testa oltre che cuore, e voi dimostrerete tali capacità. Se avete una relazione stabile sarà importante per voi ottenere un rapporto sano, stabile, ma soprattutto, sapere di poter contare sulla vostra anima gemella. Voto - 7

Vergine: questa settimana si concluderà discretamente bene, ma tenete a mente che da domani le cose potrebbero peggiorare, colpa di Venere in opposizione.

Dal punto di vista sentimentale dunque esaltate al meglio la vostra relazione di coppia, e fate sì che non ci possano essere complicazioni nel prossimo periodo. Se avete il cuore libero godetevi per ora questa vostra libertà. Settore professionale piuttosto tranquillo, ora che non ci saranno tantissimi lavori da svolgere. Voto - 7

Bilancia: oroscopo di domenica che vi vedrà piuttosto chiari ed obiettivi dal punto di vista sentimentale. Non sarà un cielo strepitoso, da far elevare il romanticismo al massimo, ma comunque sufficiente per godere di una relazione stabile, grazie anche al vostro atteggiamento molto equilibrato. Se siete single i rapporti personali saranno soddisfacenti. In ambito lavorativo le stelle vi daranno i consigli più adatti per svolgere al meglio i vostri incarichi.

Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale che vi permetterà di chiudere per bene la settimana e il mese. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 28 febbraio, Venere e la Luna in buon aspetto vi permetteranno di godere di un affiatamento di coppia in crescita e sempre più soddisfacente, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per dire come la pensate a proposito dell'amore. In ambito lavorativo non potete pretendere che vada tutto per come avete immaginato. Ciò nonostante bisognerà anche sfruttare le opportunità. Voto - 7,5

Sagittario: tutto d'un tratto questo cielo è diventato piuttosto cupo. Secondo l'oroscopo di domenica sarà meglio non premere troppo su certi argomenti con il partner, perché sicuramente potreste causare un litigio.

Se siete single al momento sarete felice di esserlo, considerato che non vorrete vedere nessuno. In ambito lavorativo vi concentrate sui vostri incarichi, lontano dai colleghi. Almeno lì sarete in grado di concludere qualcosa. Voto - 6+

Capricorno: giornata particolarmente allegra per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Per quanto riguarda i sentimenti sarete in perfetta sintonia con il partner, contagiandolo di felicità, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single risulteranno molto interessanti agli occhi degli altri. In ambito lavorativo riuscirete a concentrarvi su quei lavori che frutteranno per davvero, evitando inutili distrazioni. Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che non brilla in amore ma quantomeno vi garantisce un rapporto tranquillo.

In ogni caso, se ci tenete al vostro rapporto, cercate di esprimere sempre i vostri sentimenti. Se siete single una discussione con un amico potrebbe costringervi ad andare avanti per la vostra strada. In ambito lavorativo fortunatamente ci saranno ancora discrete soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo di domenica discreto per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà ancora opposta, ma da domani potrete dedicare anima e corpo alla vostra relazione, con Venere nel segno che avrà campo libero, permettendovi di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Se siete single organizzatevi al meglio per riuscire a fare colpo verso la persona che vi piace. In ambito lavorativo riuscirete a superare le sfide che vi verranno proposte.

Voto - 8-