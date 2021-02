Il 27 febbraio sarà una giornata ricca di cambiamenti e novità. Secondo l'Oroscopo di domani, alcuni segni zodiacali saranno costretti a confrontarsi con le loro paure più grandi, mentre altri potranno godere di serenità e spensieratezza. Osservando la mappa celeste, sarà possibile notare le seguenti posizioni planetarie:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Vergine

Mercurio, Giove, Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Ecco tutti i dettagli sull'oroscopo del 27 febbraio 2021.

I segni più sfortunati secondo l'oroscopo del 27 febbraio

Cancro (12° posto): purtroppo, le cose continueranno a peggiorare.

Non vi sentirete a vostro agio con voi stessi e cercherete di limare alcuni aspetti della personalità. Questo potrebbe rivelarsi controproducente perché non vi consentirà di essere voi stessi fino in fondo. L'oroscopo consiglia di non mascherare il vostro carattere e di concedergli tutte le possibilità per emergere.

Acquario (11° posto): non avrete molto rispetto per le regole perché preferirete fare a modo vostro. Tenderete a sollevare parecchie obiezioni, anche riguardanti le più piccole cose. Qualcuno potrebbe risentirsi per il vostro comportamento impulsivo. Per fortuna, il partner vi sarà accanto e cercherà di darvi tutto l'aiuto possibile. Potreste ricevere una telefonata inaspettata.

Toro (10° posto): dal punto di vista emozionale, vi sentirete confusi.

Saprete di dover prendere una decisione, ma avrete molti dubbi a riguardo. I consigli di amici e parenti non vi saranno di grande aiuto perché la situazione sarà molto delicata. Per fortuna, nei vostri hobby, troverete un rifugio sicuro e confortevole. La passione vi darà la spunta per andare avanti.

Vergine (9° posto): una persona vi farà perdere le staffe.

Proverete a trattenere la vostra rabbia, ma le reazioni che esprimerete saranno ben evidenti. L'oroscopo di domani consiglia di parlare in modo chiaro, ma senza risultare maleducati. Infatti, così facendo, potreste passare dalla parte del torto. Un consiglio da parte di un amico o da parte del partner potrebbe rivelarsi molto utile.

I segni zodiacali al centro della classifica

Leone (8° posto): sarà una giornata molto impegnativa. Dovrete fare un grande sforzo fisico, che potrebbe influire anche sulla vostra mente. Non riuscirete ad avere un quadro chiaro della situazione, ma ben presto potrete tornare alla vostra vecchia vita e migliorare alcuni aspetti. Attenzione a non farvi sopraffare dall'impulsività o dalla rabbia del momento: potreste pentirvene.

Ariete (7° posto): avrete la pretesa di stare al centro dell'attenzione, ma non riuscirete a raggiungere lo scopo. Gli occhi del partner, in particolare, saranno puntati in una direzione del tutto diversa. L'oroscopo di domani consiglia di ampliare la vostra prospettiva e di guardarvi attorno in modo più completo. Potreste scoprire qualcosa che vi indicherà la strada giusta da seguire.

Bilancia (6° posto): non brillerete né sul lavoro né in amore, ma potrete rilassarvi e trascorrere una giornata serena. Avrete molti interessi da portare avanti, anche se non vorrete imbattervi in alcuna sfida. Preferirete rimandare la competizione a un altro momento, in modo da non sovraccaricare la mente. Il partner sarà dolce, ma non nel modo desiderato.

Capricorno (5° posto): avrete qualche piccolo problema nel gestire la relazione amorosa. Vorreste che, nella coppia, ci fosse più ascolto, ma le cose andranno diversamente. Starà voi rendere il partner partecipe di questa situazione. Forse, dopo un dialogo a cuore aperto, si renderà conto delle vostre esigenze. Se così non fosse, l'oroscopo consiglia di non gettare la spugna e di continuare a provare.

Oroscopo di sabato 27 febbraio: i segni più fortunati

Sagittario (4° posto): finalmente, potrete concentrarvi sulle vostre passioni e distrarvi dalle difficoltà quotidiane. Metterete impegno in tutto ciò che farete, ma non disdegnerete qualche ora di relax. Gli amici saranno un grande supporto per voi. Potrete confrontarvi e parlare di questioni che vi saranno a cuore. Attenzione, però, a non sottrarvi ai loro consigli.

Pesci (3° posto): rispetto alla giornata precedente, ci sarà un bel miglioramento. Vi sentirete pronti a dialogare con voi stessi e non avrete paura di guardare all'interno del vostro cuore. Ci saranno delle cose, soprattutto nel rapporto di coppia, che vi faranno storcere il naso. Per fortuna, potrete risolvere tutto e non impiegherete molto nel trovare la soluzione più adatta.

Scorpione (2° posto): sarete liberi e indipendenti. Non avrete voglia di seguire gli ordini impartiti dall'esterno o di farvi condizionare dalle opinioni altrui. Questo aspetto del carattere vi consentirà di essere felici e di non voltare le spalle davanti a determinate sfide. Ricordate, però, che sul posto di lavoro dovrete tenere conto delle parole dei superiori, altrimenti rischierete di incorrere in gravi conseguenze.

Gemelli (1° posto): amore, passione e amicizia si uniranno in un mix perfetto. Affronterete questa giornata con energia ed ottimismo, senza temere possibili ostacoli. Sarete pronti a mettervi in gioco e a dare il massimo sul posto di lavoro. Il rapporto con gli amici sarà sincero e leale. Rimarrete sorpresi da quanta dolcezza avrete intorno a voi.

La persona amata potrebbe dedicarvi un gesto inaspettato.