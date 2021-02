L'oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 marzo prevede il pianeta Marte lasciare il segno del Toro in favore del segno dei Gemelli, che potrà contare su una marcia in più per quanto riguarda il settore professionale, mentre l'Ariete potrà contare su una buona dose di energie in più. Settimana di Luna fortunata per il segno del Leone, che prima sarà in sestile, mentre nel weekend sarà in trigono dal segno del Sagittario, mentre Mercurio continuerà a favorire i nativi Acquario in ambito professionale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 marzo 2021.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 marzo 2021 segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana che promette qualche piccolo miglioramento per voi nativi del segno.

Dalla giornata di giovedì infatti potrete contare sul sostegno di Marte, che soprattutto nel lavoro vi darà una buona dose di energie in più per svolgere bene e velocemente le vostre mansioni. In amore la situazione tenderà ad appiattirsi un po’, ma eviterete almeno incomprensioni o litigi. Weekend piuttosto fortunato con la Luna in trigono dal segno del Sagittario. Se siete single guardatevi attorno, ma senza avere grandi aspettative. Voto - 7

Toro: oroscopo della settimana dove vi toccherà fare i conti con la Luna in opposizione tra mercoledì e giovedì. Questo cielo così eccezionale, dunque fareste meglio a non prendervi troppi rischi, in particolare in ambito lavorativo, per non perdere tempo in progetti poco proficui. In amore l'intesa tra voi e il partner sarà discreta, ma meglio non marcare troppo su certi argomenti, o potreste generare incomprensioni.

Se siete single amate responsabilmente, e se avete qualcuno nel vostro cuore, non abbiate fretta a dichiararvi. Voto - 6,5

Gemelli: accoglierete con grande entusiasmo l'arrivo di Marte nel vostro segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro avrete una marcia in più, con la possibilità di poter svolgere qualche piccolo lavoretto in più nello stesso lasso di tempo.

Molto bene anche in amore, grazie alla Luna favorevole fino a martedì. L'intesa di coppia sarà stabile, e vivere con il partner sarà piuttosto piacevole. Attenzione solamente nel weekend, quando la Luna diventerà opposta. Se siete single una persona potrebbe di prepotenza entrare nella vostra vita. Voto - 7,5

Cancro: le prime due giornate potrebbero non essere molto promettenti a causa della Luna in quadratura, ma già da mercoledì vedrete che con i sentimenti ci saranno emozioni in arrivo, grazie soprattutto a Venere in ottimo aspetto.

Se siete single, avanti con passione e sentimenti se volete conquistare la persona che vi piace. In ambito lavorativo prendete le distanze da quelle decisioni che non vi convincono e abbracciate opinioni che vi daranno garanzie e risultati. Voto - 8-

Leone: settimana di Luna fortunata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, eccezion fatta per po’ le giornate di mercoledì e giovedì, dove potreste essere un po’ in crisi in fatto di sentimenti. Cercate comunque di godervi la vostra relazione così come verrà. Non è ancora il momento di fare proposte al partner. Se siete single la vostra vitalità sarà molto buona e le energie in aumento, grazie a Marte che passerà in sestile. In ambito lavorativo ci sarà un lieve recupero grazie a Marte, ma di risultati grandiosi ancora non se parla.

Ciò nonostante state per risalire la china. Voto - 7,5

Vergine: periodo purtroppo non molto convincente per voi nativi del segno, colpa non solo della Luna che sarà negativa in particolare nel weekend, ma in generale di questo cielo che via via è sempre meno favorevole. In amore meglio se dovete affrontare una questione importante con il partner, provateci tra mercoledì e giovedì. Se siete single scoprite quale possa essere il vostro antistress più adatto considerata la situazione. In ambito lavorativo Giove, Saturno e Mercurio continuano ad assistervi e a farvi segnare buoni risultati, ma attenzione a Marte che entra in quadratura e potrebbe lasciarvi a secco di energie. Voto - 6,5

Bilancia: inizierà bene questo periodo per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione, che in amore vi darà una mano con la vostra relazione di coppia.

Se siete single avrete sempre al vostro fianco persone su cui contare. Per quanto riguarda il settore professionale da giovedì si aggiungerà Marte tra i pianeti favorevoli, che insieme a Giove, Saturno e Mercurio in trigono vi regaleranno le giuste opportunità per mettere a segno più di un successo lavorativo. Voto - 8

Scorpione: sfera sentimentale ottima nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, ci sarà la Luna in congiunzione tra mercoledì e giovedì, oltre a Venere che vi sta aiutando tantissimo. Preparatevi dunque a dare maggiore importanza alla vostra relazione di coppia. Se siete single l'amore vi sorride, dunque aspettatevi qualche bella emozione. Per quanto riguarda il lavoro avrete modo di recuperare ora che Marte si sposterà in una posizione più felice, almeno in fatto di energie.

Per quanto riguarda i progetti, un'idea piuttosto originale potrebbe farvi comodo. Voto - 7+

Sagittario: in lieve recupero per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, ma ci sarà ancora molto da lavorare per riottenere una discreta relazione di coppia, in particolare nel vostro atteggiamento nei confronti del partner. Se siete single concedetevi del tempo per riflettere su voi stessi e su che direzione intraprendere. In ambito lavorativo Marte diventerà opposto da giovedì. Non fraintendete, i buoni risultati ci saranno ancora, ma la stanchezza si farà sentire spesso. Voto - 6,5

Capricorno: purtroppo Marte se ne va, smettendo di assistervi, ma ciò non vorrà dire che in ambito lavorativo non sarete ancora produttivi. Certo, potrebbe essere necessaria qualche energia in più, ma i risultati che otterrete saranno ancora di tutto rispetto.

In amore per voi single saranno possibili alcune connessioni romantiche nel weekend. Se avete una relazione stabile partirà male la settimana a causa della Luna in quadratura, ma se saprete gestire la situazione, vi riprenderete già da mercoledì, grazie anche a Venere in buon aspetto che non farà mancare le buone emozioni tra voi e il partner. Weekend che si prospetta fantastico grazie alla Luna in congiunzione. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che vedrà un leggero miglioramento per voi nativi del segno. A partire da giovedì, Marte sarà in trigono dal segno dei Gemelli, permettendovi di sfruttare meglio le vostre energie. Ebbene, cercatele di sfruttare soprattutto in amore per recuperare l'intesa di coppia con il partner. Se siete single vi piacerà molto conoscere nuove persone.

Per quanto riguarda il lavoro Giove e Mercurio continueranno ad assistervi e con Marte favorevole riuscirete ad essere più produttivi. Voto - 8-

Pesci: avrete modo di sentirvi molto soddisfatti del vostro rapporto, secondo l'oroscopo settimanale, merito anche del partner, che saprà come sorprendervi. Fate affidamento alla Luna in trigono oltre a Venere tra mercoledì e giovedì. Se siete single qualcosa si muove nel vostro cuore e potrebbe essere qualcosa di speciale per voi. In ambito lavorativo purtroppo Marte si sposterà in quadratura, portando qualche ostacolo da superare, dunque meglio fare attenzione a come gestite le vostre mansioni. Voto - 8-