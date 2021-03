Secondo l'oroscopo di domenica 14 marzo i nati sotto il segno del Leone saranno pieni di energia. I Capricorno, invece, un po' demotivati.

Oroscopo dei gli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: voi nativi comincerete la giornata di domenica un po' giù di corda. Non vi sentirete pienamente al top della vostra forma fisica e questo inciderà negativamente anche sul vostro umore. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento.

11° in classifica Acquario: siete un po' stressati a causa delle troppe cose da fare e pensare. Spesso vi sovraccaricate di preoccupazioni, anche di quelle che non vi riguardano direttamente.

Cercate di essere un po' più flessibili e di vivere alla giornata.

10° in classifica Toro: attenzione alle piccoli discussioni in famiglia, specie se avrete a che fare con i nati sotto i segni di Fuoco, infatti potrebbe essere molto semplice dare luogo a qualche spiacevole disguido. Nel lavoro dovrete azzardare di più.

9° in classifica Gemelli: domenica all'insegna del riposo. Si prospetta una giornata un po' fiacca, quindi cercate di animare un po' la situazione trascorrendo il vostro tempo con una persona cara.

Previsioni 14 marzo posizioni centrali

8° in classifica Cancro: non bisogna porre limiti alla provvidenza. Se non sapete quale decisione prendere, lasciatevi consigliare dal destino. Spesso vi ostinate a far andare le cose esattamente in una direzione, ma questo non è sempre possibile.

7° in classifica Pesci: vi aspetta una settimana parecchio impegnativa dal punto di vista professionale, per questo motivo cercate di sfruttare questa domenica per riposare e recuperare tutte le vostre forze. In amore siate più intraprendenti.

6° in classifica Vergine: questa è stata una settimana un po' turbolenta. A partire da oggi, però, ci sarà una bella ripresa per quanto riguarda i sentimenti.

Se siete single e avete perso le speranze, il mese di marzo potrebbe avere in serbo per voi delle belle sorprese.

5° in classifica Scorpione: siete desiderosi di vivere una relazione senza se e senza ma, per questo sarete disposti a tutto. Quando vi prefissate un obiettivo è davvero difficile riuscire a farvi cambiare idea, per tale ragione riuscirete sicuramente a ottenere ciò che desiderate.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Bilancia: buon momento per quanto riguarda la carriera. Molto presto arriveranno delle soddisfazioni in merito, anche se la strada per il successo è ancora abbastanza ripida; non lasciatevi abbattere da qualche piccolo rifiuto. In amore, invece, è tempo di prendere una decisione.

3° in classifica Ariete: coloro i quali sono alla ricerca di emozioni forti, potrebbero ottenerle quanto prima. Non abbiate paura di osare, perché il periodo dei cambiamenti e della realizzazione degli obiettivi sta arrivando. Nel lavoro siate creativi e pieni di spirito di squadra.

2° in classifica Sagittario: gli incontri che farete nei prossimi giorni potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti per i nati sotto questo segno.

Approfittate del periodo positivo per smuovere qualche aspetto della vostra vita che non vi aggrada.

1° in classifica Leone: giornata ottima per quanto riguarda i rapporti di coppia. L'energia non vi manca, pertanto approfittatene per svolgere qualche attività all'aria aperta, magari in compagnia delle persone a cui tenete di più.