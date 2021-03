Stando alle previsioni dell'oroscopo del giorno 13 marzo il Leone e i Gemelli saranno un po' in difficoltà. Il Toro e il Capricorno, invece, sono in splendida forma.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: sarà una giornata un po' noiosa. Non siete al top della vostra forma fisica e questo contribuirà a rendere più pesante il clima. In amore cercate di non dare peso alle cose futili e ritagliatevi un po' di tempo da dedicare alle cose che amate fare.

11° in classifica Leone: i piccoli disguidi e le discussioni che sono sorte nei giorni passati potrebbero lasciarvi addosso degli strascichi.

Se siete pentiti di alcune cose dette o fatte non siate orgogliosi e fate il primo passo. Nel lavoro, invece, urge una pausa.

10° in classifica Vergine: l'Oroscopo del giorno 13 marzo denota una giornata un po' agitata. Nel lavoro non siete riusciti a portare a termine tutto quello che vi eravate prefissati e questo potrebbe rendervi un po' agitati. Ad ogni modo, cercate di rilassare un po' la vostra mente.

9° in classifica Bilancia: fine settimana all'insegna delle nuove conoscenze. Se siete single potreste fare un incontro molto interessante. Le nuove persone che entreranno a far parte della vostra vita, però, potrebbero rivelarsi interessanti anche per la sfera professionale. Non escludete nulla a priori.

Previsioni astrali delle posizioni centrali

8° in classifica Ariete: se siete dinanzi a un bivio e non sapete in quale direzione andare, fermatevi un momento e ascoltate la voce del vostro cuore. Spesso siete portati ad assumere un atteggiamento troppo razionale e questo è un bene per certi versi. Quando siete in confusione, però, cambiate strategia.

7° in classifica Sagittario: solo lo stolto non cambia mai idea. I nati sotto questo segno potrebbero essere portati a ricredersi su di una persona cara. Dal punto di vista professionale siete un po' in tilt, vi sentite stressati e demotivati. Se vivete una situazione di incertezza l'agitazione potrebbe aumentare, non perdete il controllo.

6° in classifica Acquario: in amore tutto procede a gonfie vele, sono le finanze che vi creeranno qualche piccolo problema.

Evitate le spese non necessarie in quanto i prossimi mesi saranno parecchio impegnativi. In campo professionale, invece, siete intraprendenti.

5° in classifica Cancro: il cuore è un po' ballerino in questo periodo. Cercate di fare un po' di chiarezza tra i vostri sentimenti, in modo da capire chi vale davvero e chi potete eliminare dalla vostra vita. Non circondatevi di troppe persone, meglio pochi amici ma buoni.

Previsioni astrologiche dei primi quattro segni in classifica

4° in classifica Scorpione: periodo di ripresa per quanto riguarda il lavoro. Presto potreste avere delle ottime idee per rilanciare la vostra attività. Se, invece, siete dipendenti, non è escluso che possano arrivare delle belle opportunità. In campo sentimentale, invece, sono favoriti i rapporti di coppia stabili.

3° in classifica Pesci: se recentemente siete riusciti a distinguere la ragione dai sentimenti, questa sarà una giornata molto promettente. Vi sentite ottimisti e pieni di energia, pertanto, sfruttate queste caratteristiche per svolgere quelle attività che solitamente rimandate.

2° in classifica Capricorno: buon momento per i sentimenti. L'oroscopo del 13 marzo vi esorta a fare il primo passo e a chiarire le situazioni in sospeso. Se siete single, invece, siate meno rigidi. In campo lavorativo cominciano a smuoversi un po' le acque, siate attenti e intraprendenti.

1° in classifica Toro: prima posizione per i nati sotto questo segno, che vivranno una giornata molto fortunata. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto, fatelo al più presto sfruttando l'energia positiva delle stelle.

In amore ci saranno chiarimenti.