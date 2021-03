L'oroscopo della giornata di domenica 14 marzo annuncia la Luna spostarsi nel segno zodiacale dell'Ariete, che vedrà tornare il sereno in amore, mentre Bilancia cercherà di resistere alla Luna in opposizione. Giornata poco attiva al lavoro per la Vergine, ma in amore noterà qualche piccolo miglioramento, mentre Sagittario potrà chiudere bene questa settimana con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 14 marzo 2021.

Previsioni oroscopo domenica 14 marzo 2021 segno per segno

Ariete: dopo qualche giornata stressante dal punto di vista sentimentale, in quest'ultima giornata della settimana avrete modo di riprendervi, grazie in particolare alla Luna in congiunzione.

Approfittatene dunque se di recente ci sono stati problemi tra voi e il partner. Se siete single questa giornata vi riserverà nuove esperienze amorose. In ambito lavorativo non ci sarà alcun bisogno di strafare. Potrete ottenere quello che volete anche senza sforzarvi troppo. Voto - 8+

Toro: se siete single riuscirete a mettere in fila le parole giuste per farvi avanti verso la persona che vi piace. Se avete una relazione fissa il vostro amore è forte e convincente in questo periodo, e con Venere favorevole non avrete nulla di cui preoccuparvi. In ambito lavorativo le buone idee potrebbero venire anche a voi. Ciò nonostante non dovrete essere timidi, dunque cercate di svilupparle tali idee. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della giornata di domenica 14 marzo in lieve miglioramento, ora che la Luna si trova in una posizione migliore.

Tuttavia Venere sarà ancora negativa, dunque se nella vostra relazione il partner sarà più morbido con voi, voi state al gioco. Se siete single provate a sfruttare anche il vostro intelletto oltre al fascino. Per quanto riguarda il lavoro forza di volontà ed ambizione vi spingeranno ad andare avanti. Voto - 7

Cancro: avvertirete l'intensità delle vostre emozioni in questa giornata secondo l'oroscopo, in particolare l'ansia, causata da questa Luna in quadratura.

In amore dunque, se avete una relazione fissa, oppure se siete single, dovrete fare attenzione perché potreste sbagliare atteggiamento o modo di parlare, dicendo qualcosa che magari non volete dire. In ambito lavorativo invece potrebbe esserci un bel colpo di fortuna, che vi permetterà di concludere un affare. Voto - 7-

Leone: ottima Luna in trigono dal segno dell'Ariete secondo l'oroscopo della giornata di domenica 14 marzo.

Per quanto riguarda i sentimenti dunque vi sentirete a vostro agio con il partner, regalandovi bei momenti insieme. Se siete single pian piano riacquisterete fiducia in voi stessi, e sarete più sciolti quando vi avvicinerete a una nuova fiamma. Nel lavoro invece potreste faticare un pò a mantenere la calma, soprattutto quando i vostri lavori non vanno come sperate. Voto - 7

Vergine: piccoli miglioramenti per quanto riguarda la sfera sentimentale ma ancora non siete in grado di dichiarare al meglio l'amore che provate per il partner, complice in primo luogo Venere in opposizione. Se siete single non avrete tutta questa voglia di amare al momento. Per quanto riguarda il lavoro non sarete particolarmente attivi, limitandovi a fare l'indispensabile.

Voto - 6

Bilancia: un ottimo Giove in trigono dal segno amico dell'Acquario vi renderà inarrestabili in ambito lavorativo secondo l'oroscopo, con risultati super convincenti. In amore invece, purtroppo non sarà così, almeno fino a domani, considerato che la Luna sarà opposta. Cercate di resistere a tale cielo, perché il vostro rapporto al momento va bene. Tutto un po’ fermo per voi single, ansiosi di voler conoscere qualcuno da amare. Voto - 7

Scorpione: sempre impeccabili in amore con questa Venere che vi favorisce dal segno amico dei Pesci. Concedetevi qualche momento in più da dedicare alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single tenetevi pronti per qualche scambio di battute interessanti con qualcuno di inaspettato.

Nel lavoro se davvero volete progredire, mettete a frutto le vostre capacità, cercando di trovare strade alternative. Voto - 8-

Sagittario: configurazione astrale che migliorerà presto per voi nativi del segno. Per il momento cercate di sfruttare queste due giornate di Luna favorevole, soprattutto in ambito sentimentale. Che siate single oppure no, dovrete far capire alla persona che vi piace che voi siete indispensabili. In ambito lavorativo se avete ancora qualche asso nella manica, non esitate ad usarlo. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di domenica in calo rispetto alle giornate precedenti, a causa della Luna che si trova in quadratura dal segno dell'Ariete. Dal punto di vista sentimentale potreste tentennare un po’ nei confronti del partner, e l'intesa tra di voi potrebbe scendere.

Se siete single dovreste cercare di trasformare quello sguardo sognante in realtà. Per quanto riguarda il lavoro meglio evitare le attività troppo rischiose al momento. Voto - 7-

Acquario: giornata molto interessante in amore per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà più coinvolgente con la Luna che vi guarda positiva dal segno dell'Ariete. Se siete single la felicità che vorreste raggiungere insieme ad una persona in particolare non è poi così lontana. In ambito lavorativo sarete un vero e proprio punto di riferimento per i vostri colleghi, pieni di idee e di risorse. Voto - 8+

Pesci: con Venere nel vostro segno zodiacale, secondo l'oroscopo della giornata di domenica 14 marzo, sarete capaci di grandi dolcezze con la vostra anima gemella, in particolare se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single godetevi questa giornata con estrema leggerezza. In ambito lavorativo si potrà andare avanti con i vostri progetti, ma con le dovute attenzioni. Voto - 8