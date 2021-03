Secondo le previsioni dell'Oroscopo del 23 marzo gli Acquario dovrebbero mantenere la calma in amore. I Capricorno devono essere più ottimisti, mentre per i Leone ci sarà un bel recupero.

Oroscopo ultime quattro posizioni

12° in classifica Acquario: alti e bassi sul lavoro. La settimana è cominciata con troppe cose da fare e se le accumulate finirete per innervosirvi. Cercate di agire con cautela e di evitare le discussioni, specie per quanto riguarda la sfera privata.

11° in classifica Gemelli: le cose belle arrivano quando meno le si aspettano. I Gemelli sono desiderosi di vivere una svolta in campo sentimentale.

Se smettete di cercare l'altra metà della mela con modo insistente, forse, arriverete a dei risultati. Nel lavoro ci vuole concentrazione e, soprattutto, tanta pazienza.

10° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 23 marzo 2021 vi esorta ad essere un po' più ottimisti. Cercate di non vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto. In campo sentimentale ci sono delle novità in arrivo, non fatevi trovare impreparati.

9° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno sono un po' in ansia. Molti di voi sono in attesa di risposte importanti, che potrebbero riguardare sia la sfera privata sia quella lavorativa. Cercate di mantenere la calma e di non fasciarvi la testa prima di cadere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: il lavoro vi porrà dinanzi un quesito: state percorrendo la strada giusta?

Cercate di fermarvi un attimo e di fare un'attenta valutazione sui pro e i contro che contraddistinguono il vostro impiego. Se non siete pienamente soddisfatti, meglio muoversi quanto prima.

7° in classifica Cancro: urge una vacanza. Tutti vorrebbero trovarsi su un'isola deserta in questo momento, ma voi più di tutti. Cercate, nel vostro piccolo, di evadere un po' con il pensiero.

Trovatevi degli hobby e delle cose che vi consentano di staccare per un po' la spina.

6° in classifica Toro: non date peso alle piccole divergenze in campo professionale. La vostra mente è piena di mille idee e pensieri. Cercate di fare ordine e di non lasciare nulla al caso. In campo sentimentale siete un po' nervosi, c'è qualcosa che vi turba. Non tenetevi tutto dentro e cercate di affrontare di petto le situazioni.

5° in classifica Scorpione: propositivi ed audaci in campo lavorativo, i nati sotto questo segno daranno prova di essere in grado di fare fronte anche alle situazioni più stressanti. La flessibilità al giorno d'oggi è una qualità imprescindibile, Prima interiorizzerete questo concetto e meglio è.

Segni più fortunati dello zodiaco

4° in classifica Ariete: l'amicizia è per voi un valore imprescindibile nella vostra vita. Talvolta tendete ad anteporlo all'amore e questo potrebbe generare qualche turbamento. Ad ogni modo, trovare il giusto compromesso nelle cose è sempre la cosa consigliata da fare

3° in classifica Pesci: le apparenze a volte ingannano. Una persona che, in un primo momento, vi era sembrata piuttosto antipatica, adesso potrebbe apparirvi in modo completamente diverso.

Sono favoriti i nuovi incontri.

2° in classifica Vergine: l'oroscopo del 23 marzo 2021 denota una giornata molto favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di recuperare. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, un progetto potrebbe andare in porto.

1° in classifica Leone: ottimo momento per cimentarsi in nuove avventure. Che esse riguardino la sfera privata, oppure quella lavorativa, questo è un periodo alquanto fortunato. Se state pensando se fare o meno un nuovo investimento importante, sappiate che siete favoriti. Naturalmente, prima di gettarvi a capofitto è sempre opportuno valutare bene i pro e i contro.