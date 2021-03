La seconda giornata dell'ultima settimana di marzo si rivela interessante per l'Ariete che continua a fare affidamento sulla protezione di Venere nel suo cielo, ma anche per la Vergine che in amore può trovare delle soluzioni e dei chiarimenti. Soddisfazioni in arrivo per il Toro, che vive un grande momento per quanto riguarda la carriera. Imprevisti per il Cancro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 23 marzo 2021 per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno 23 marzo 2021 per tutti i segni

Ariete: le stelle lasciano prevedere una giornata romantica per il segno, che grazie la alla protezione di Venere ritrova la serenità e il romanticismo.

In questo momento avete un attimo intuito per gli affari, fidatevi per il vostro sesto senso.

Toro: questa giornata potrebbe rivelarsi un tantino impegnativa per il segno, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa è il momento di accendere i motori e guidare spediti verso i propri obiettivi.

Gemelli: questa giornata potrebbe essere faticosa per l’amore, il partner potrebbe rimproverarvi di essere distratti o distaccati, cercate di evitare le polemiche e di ritagliarvi maggior tempo da dedicare alla famiglia. Al contrario è un momento vantaggioso per gli affari e le trattative lavorative.

Cancro: un imprevisto potrebbe far iniziare questa giornata per il verso sbagliato. Potrebbe trattarsi di un guasto o di un pagamento in ritardo.

Cercate di non lasciarvi prendere dall’ansia e dal nervosismo, ma di agire con lucidità al fine di risolvere al più presto questa difficoltà.

Leone: gli influssi di Venere in Ariete riscaldano il segno e riaccendono l’amore. Il cuore si scioglie e il corpo si abbandona alla passione. Bene gli affari e la sfera lavorativa. Cautela per il fisico, qualcuno potrebbe accusare fastidi ai denti.

Vergine: durante la giornata di martedì 23 marzo 2021 vendere offre al segno tutta la sua protezione e la sua vicinanza, aiutando a risolvere le controversie nate durante la settimana precedente in amore. Al contrario in ambito lavorativo potrebbero esserci degli imprevisti o delle situazioni da chiarire, meglio riordinare le idee prima di muoversi in qualsiasi direzione.

Bilancia: il consiglio delle stelle per le prossime 24 ore è quello di prendere bene le misure e di calcolare con attenzione ogni movimento prima di lanciarvi a capofitto in qualcosa di nuovo. Venere riscalda il cuore e accende l’amore.

Scorpione: per voi che siete dei perfezionisti questa giornata potrebbe essere totalmente da rifare. Il consiglio delle stelle è quello di non concentrarsi sulle piccole difficoltà, ma di dedicare maggiore attenzione alla grande bellezza di cui la vostra vita si circonda ogni giorno.

Sagittario: l’oroscopo di martedì 23 marzo 2021 lascia prevedere una giornata interessante per il segno. Il consiglio delle stelle tuttavia è quello di non fermarvi ad una prima impressione, sia in amore che in ambito lavorativo è necessario approfondire, prima di dare un giudizio, che potrebbe rivelarsi sbagliato.

Capricorno: le prossime 24 ore sono incentrate sull’ambito lavorativo e la sfera professionale, dove potrebbero nascere interessanti collaborazioni o progetti. La serata al contrario è dedicare al partner e alla famiglia, senza tralasciare qualche momento di riposo per la propria mente.

Acquario: questa giornata potrebbe portare grandi vantaggi alla sfera lavorativa e per quanto riguarda gli affari. Il consiglio delle stelle è quello di cercare di beneficiare al meglio di questo cielo positivo. Bene l’amore, piccoli contrasti in famiglia.

Pesci: secondo l'oroscopo questa giornata si rivela vantaggiosa per gli affari e la questione lavorativa. Se le giornate precedenti avevano portato le preoccupazioni al segno, ora è possibile rimettere insieme i pezzi e imboccare nuovamente la propria via.

Bene l’amore.