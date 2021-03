Inizia una nuova settimana ed è in arrivo un lunedì che si preannuncia ricco di novità per i vari segni zodiacali. In particolare secondo l'oroscopo del 22 marzo i nati sotto il segno del Leone potrebbero mostrarsi particolarmente titubanti, mentre i nativi dell'Ariete, invece, sono in grande forma.

Approfondiamo di seguito la classifica giornaliera dei 12 segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: giornata da prendere con le pinze. Se siete stanchi e demotivati, specie in campo professionale, dovete cercare di trovare un'idea per movimentare un po' la situazione.

Complessivamente questo è il momento di resistere. Dal punto di vista sentimentale, invece, è meglio chiarire le questioni in sospeso.

11° in classifica Sagittario: l'Oroscopo del 22 marzo vi esorta a non trascurate i piccoli dettagli. In questo periodo siete così impegnati in progetti grandi ed importanti che potreste finire per trascurare le piccole cose, ebbene, questa è una cosa che non andrebbe mai fatti, specie in campo sentimentale.

10° in classifica Scorpione: dopo un fine settimana abbastanza intenso dal punto di vista sentimentale, questo lunedì comincerà in modo un po' fiacco. Verso il pomeriggio, però, ci sarà un graduale miglioramento. Cercate di risolvere al più presto le questioni burocratiche in sospeso.

9° in classifica Leone: nel lavoro ci sono stati dei disguidi, ma a partire da questo lunedì i nati sotto questo segno vivranno un periodo di miglioramento.

In amore, invece, potreste mostrarvi particolarmente titubanti su di una decisione appena presa. Non bisogna comunque piangere sul latte versato.

Le posizioni centrali

8° in classifica Toro: le cose inaspettate sono sicuramente le migliori. Spesso nella vita vi fate troppi problemi sul da farsi e su come organizzare al meglio i vostri progetti futuri.

Tuttavia, in certe circostanze è opportuno lasciare che sia il fato a decidere per voi.

7° in classifica Vergine: nel lavoro sono state chiarite alcune questioni in sospeso, ma voi continuate a mostrarvi titubanti nei confronti di alcune persone. Se il vostro sesto senso vi dice di non fidarvi, allora seguitelo perché in questo periodo sbaglierà difficilmente.

6° in classifica Gemelli: giornata di valutazioni importanti per i nati sotto questo segno. Se vi siete impegnati abbastanza nei giorni precedenti, i risultati non potranno che essere eccellenti. In caso contrario, invece, potreste essere pervasi dai sensi di colpa.

5° in classifica Cancro: è tempo di apportare un cambiamento per quanto concerne la vostra carriera. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego questo è il momento giusto per prendere il coraggio a due mani e darsi da fare. In campo sentimentale, invece, ci vuole calma.

Le previsioni astrali dei quattro segni più fortunati

4° in classifica Acquario: l'oroscopo del 22 marzo denota una giornata parecchio appagante per quanto riguarda la vita sentimentale. Se siete incerti su di una decisione da prendere in merito al vostro futuro lasciatevi consigliare dal vostro sesto senso.

3° in classifica Pesci: grandi novità per quanto riguarda la sfera professionale. I nati sotto questo segno stanno per entrare in un periodo molto fortunato sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, è opportuno non essere precipitosi.

2° in classifica Bilancia: un poco alla volta riuscirete a prendervi le vostre soddisfazioni, specie in campo professionale. L'inizio della primavera apporterà alla vostra vita una ventata di novità. Non lasciatevi intimorire da chi proverà a spezzare i vostri passi.

1° in classifica Ariete: ottimo momento per cimentarsi in nuove conoscenze. Se siete single, è venuto il tempo di darsi da fare. In campo professionale, invece, tutto procederà senza troppi intoppi. Tuttavia, è sempre opportuno restare guardinghi, specie se ricoprite posizioni di leadership.