L'Oroscopo del 1° aprile vede i Cancro e gli Scorpione estremamente favoriti. Bella giornata anche per gli Acquario. Vergine e Gemelli, invece, devono essere cauti.

Oroscopo del 1° aprile ultimi 4 segni

12° in classifica Vergine: meglio non intavolare discussioni nella giornata odierna. Cercate di non essere troppo petulanti, specie nei rapporti di coppia. Allo stesso tempo, però, non trascurate i piccoli dettagli, sono quelli a fare la differenza.

11° in classifica Gemelli: l'Oroscopo del 1° aprile 2021 denota una giornata all'insegna della noia. Oggi potreste sentirvi un po' demotivati e con scarse energie.

Cercate di impegnare la giornata facendo cose che vi piacciono e che tengono alto il vostro umore.

10° in classifica Ariete: date tempo al tempo, le soddisfazioni arriveranno per coloro i quali sanno aspettare. Nel frattempo, però, non restate con le mani in mano. Se siete stati costretti a cambiare le vostre abitudini di vita, il lavoro o un rapporto di coppia, impegnatevi affinché possiate raggiungere gli obiettivi sperati.

9° in classifica Capricorno: se avete appena chiuso una storia, non guardatevi più indietro. Se una storia è volta al termine non è il caso di rimuginarci sopra. Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno darsi da fare se si vogliono cambiare le cose.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: mattinata un po' polemica per i nati sotto questo segno.

L'Oroscopo del 1° aprile vi esorta ad essere più intraprendenti e meno logorroici. Le parole le porta via il vento, pertanto, le persone che vi circondano potrebbero essere portate a stancarsi.

7° in classifica Bilancia: non adoperate due pesi e due misure nel valutare certe situazioni. Cercate di essere equi e obiettivi, specie per quanto concerne le questioni lavorative.

L'amore, invece, potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa.

6° in classifica Toro: la flessibilità è la chiave del successo. Sia in campo professionale, sia sentimentale, talvolta è necessario scendere a compromessi. Naturalmente, essi non dovranno mai andare contro quelli che sono i vostri valori e ideali.

5° in classifica Leone: nel lavoro ci sono delle buone opportunità in arrivo, dovete essere bravi nel saperle individuare e sfruttare a vostro vantaggio.

In campo sentimentale, invece, una persona dal passato potrebbe creare qualche turbamento. Non cedete a tentazioni di cui potreste pentirvi.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Acquario: occhi ben aperti sul lavoro, in quanto il mese di aprile sarà molto fortunato sotto questo punto di vista. Cimentatevi in nuove esperienze e datevi delle opportunità- Accettate il cambiamento e sappiate trarre il buono da ogni situazione.

3° in classifica Sagittario: bei momenti per quanto riguarda l'amore. Specie questo fine settimana potrebbe rivelarsi parecchio sfavillante. Nel lavoro, invece, ci vuole controllo e organizzazione. Le belle giornate, però, vi mettono di buon umore, approfittatene.

2° in classifica Scorpione: con l'inizio della primavera anche il vostro stato d'animo sarà più sereno.

Questo è un periodo caratterizzato da scelte importanti. Siate pronti a tutto e capaci di mettervi in gioco. Anche in amore si prospettano giornate molto interessanti.

1° in classifica Cancro: prima posizione per i nati sotto questo segno secondo l'oroscopo del 1° aprile. I segni d'acqua sono favoriti in questo periodo, almeno la maggior parte di essi. Sia nel lavoro sia in amore è opportuno fare delle scelte. Seguite il vostro cuore, il quale vi condurrà sicuramente nella direzione giusta.