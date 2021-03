Secondo le previsioni astrali del 31 marzo gli Acquario devono essere più ottimisti. Gli Ariete e i Pesci, invece, potrebbero cadere nella tentazione di intavolare discussioni accese.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non cadete nella trappola delle provocazioni. Nel corso della giornata odierna potrebbe esserci qualcuno la cui intenzione sembrerà solo quella di farvi perdere la pazienza. Mantenete la calma e guardate dritto per la vostra strada.

11° in classifica Pesci: qualche piccola incomprensione dal punto di vista professionale potrebbe generare dei turbamenti. L'Oroscopo del 31 marzo 2021 vi esorta a non essere troppo polemici.

Anche per quanto riguarda l'amore è necessario essere più flessibili.

10° in classifica Cancro: lasciate stare i progetti a breve termine. Cercate di essere un po' più lungimiranti. Ciò che oggi potrebbe sembrarvi una buona idea, potrebbe rivelarsi una pessima iniziativa in futuro. Dal punto di vista sentimentale siate più presenti.

9° in classifica Gemelli: novità in attivo per quanto riguarda l'amore. Una ventata di novità potrebbe rendere la vostra vita molto più interessante. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, sarete messi alla prova, ma se sarete scaltri non dovreste avere problemi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: la carriera potrebbe essere messa a dura prova da una persona a voi vicina.

Non fidatevi di tutti. In campo sentimentale è opportuno fare un po' di chiarezza tra le vostre conoscenze e amicizie. Spesso tendete a dare troppo a tutti.

7° in classifica Capricorno: il lavoro procede abbastanza bene per coloro i quali hanno un'attività già avviata. Chi, invece, è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe avere dei problemi. In amore non siate pesanti e cercate di manifestare i vostri punti di vista in modo pacifico.

6° in classifica Bilancia: l'oroscopo del 31 marzo vi esorta a cambiare strategia in campo professionale. Se adoperare un certo tipo di atteggiamento non vi ha portato molto lontano, allora è il momento di cambiare qualcosa. Anche in amore dovreste seguire un po' la stessa strategia.

5° in classifica Scorpione: nel lavoro ci sono ottime opportunità di chiudere un accordo quanto prima.

Per quanto riguarda i sentimenti, invece, cercate di essere più ottimisti e di trasmettere solo positività. Forse anche per voi è necessaria una boccata di aria fresca.

Oroscopo segni più fortunati del 31 marzo

4° in classifica Leone: come dei veri e propri Leoni in gabbia, in questi giorni sentite il desiderio di evadere. Presto ci saranno delle belle novità per quanto riguarda il lavoro, pertanto, cogliete al volo le opportunità. In amore, invece, dovete essere un po' più riflessivi.

3° in classifica Toro: momento di ripresa per i rapporti di coppia. Se avete avuto delle divergenze di recente, a partire da oggi potrete recuperare. In campo professionale, invece, il settore finanziario è quello che vi preoccupa di più, ma le cose presto si risolveranno.

2° in classifica Acquario: vedere le cose con occhi positivi vi aiuterà certamente a risolvere alcune questioni. Anche il problema più grande potrà essere superato egregiamente se affrontato con la giusta dose di positività.

1° in classifica Sagittario: le coppie vivranno momenti di grande passione. L'oroscopo del 31 marzo denota una giornata all'insegna dell'ottimismo. Siete propositivi e pieni di voglia di fare. Il vostro entusiasmo sarà decisamente contagioso.