Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana ovvero quella che va da lunedì 5 a domenica 11 aprile 2021 rivelano: positività in arrivo per il segno zodiacale del Cancro e del Capricorno. Settimana in arrivo sottotono per l'Ariete, rallentamento professionale per il Sagittario. Toro passionale, novità per i Gemelli. Scopriamo in dettaglio l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana

Oroscopo della settimana dal 5 all'11 aprile, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana poco stimolante per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Marte è in opposizione e questo influenzerà negativamente il vostro umore. Lunedì e martedì saranno giornate relativamente spente e sottotono. Un lieve miglioramento lo vedrete verso il fine settimana.

Toro: sapete essere molto passionali verso il vostro partner tuttavia vi manca ancora qualcosa da migliorare ovvero l'aspetto comunicativo, un elemento fondamentale per avere una maggiore complicità verso il vostro lui o la vostra lei.

Gemelli: riuscite ad essere molto persuasivi sugli argomenti che vi interessano particolarmente ma spesso non prendete in considerazione opinioni diverse dalle vostre. Pertanto, cercate di concentrarvi maggiormente anche sui punti di vista degli altri. Novità professionali in arrivo per la settimana prossima.

Cancro: settimana piena di positività per il Cancro. L'energia tramandata da Venere e Giove vi accompagnerà per tutto il periodo e questo vi darà la spinta giusta per affrontare qualsiasi avversità si presenti nell'arco delle vostre giornate.

Le previsioni dello zodiaco, da Leone a Sagittario

Leone: non mettete mai da parte le vostre qualità, siete pieni di capacità e ambizione e questo è un aspetto molto importante che vi aiuterà a raggiungere con successo i vostri obiettivi.

Mai sottovalutarvi, difficilmente vi arrendete.

Vergine: la troppa sicurezza non è mai una giusta causa per affrontare ogni tipo di situazione. Prima di agire, dovete sempre accertarvi dei fatti, non potete trarre giudizi solamente dalle vostre supposizioni.

Bilancia: non tirate tropo la corda, prima o poi si spezzerà! Può succedere di essere troppo persistenti in alcune situazioni ma bisogna anche capire quando è il momento di lasciar perdere.

Molte volte è meglio per voi cercare altrove, non tutti apprezzano il vostro valore.

Scorpione: incidete bene il vostro prossimo percorso, siete prossimi ad una svolta importante nella vostra vita che determinerà molti cambiamenti soprattutto dal punto di vista sentimentale oltre che in quello professionale. Riflettete bene e con calma sul prossimo passo da compiere.

Sagittario: settimana poco produttiva per il Sagittario. Un rallentamento dal punto di vista lavorativo può sempre succedere tuttavia, dovrete cercare di affrontare al meglio tutte le vostre difficoltà e trovare una via d'uscita anche quando sembra non esserci.

Oroscopo da lunedì 5 a domenica 11 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: questa sarà decisamente una settimana piena di ottimismo per il Capricorno.

La Luna sarà al vostro fianco e questo vi darà la giusta energia per sfruttare al massimo le vostre qualità professionali.

Acquario: ultimamente siete rimasti delusi dai vostri risultati poco soddisfacenti. Ricordate che la determinazione è importante per raggiungere qualsiasi obiettivo, dunque siate più insistenti e non lasciatevi mai scoraggiare dal vostro lato pessimista.

Pesci: una situazione che apparentemente sembra essere perfetta potrebbe finire da un giorno all'altro. State attraversando una fase di tregua con il vostro partner; tuttavia c'è sempre la possibilità che questa possa degenerare. La settimana in arrivo potrebbe essere accompagnata da situazioni di instabilità con il vostro partner.