L'Oroscopo di domani 1°aprile mette sotto la lente l'Astrologia del momento rendendo disponibili le nuove previsioni zodiacali di giovedì. Sotto diretta analisi i primi sei segni dello zodiaco, messi sotto torchio in relazione ai comparti relativi all'amore nonché al lavoro. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che la giornata nascerà sotto i buoni auspici della Luna in Sagittario: ansiosi di scoprire come andrà il primo giorno del nuovo mese di aprile? In primo piano pertanto, sottolineato in maniera inequivocabile sia dalla classifica quotidiana che nelle attuali previsioni zodiacali, i nati in Leone e Vergine, favoriti in amore nonché nel lavoro dall'ottimo supporto di effemeridi altamente positive.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana (provvisoria) per poi passare all'oroscopo del 1 aprile su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 1°aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete annuncia un periodo di leggera difficoltà, diciamo per tanti inaspettatamente "sottotono". Nel corso di questo nuovo giorno forse potreste avere da ridire sull'operato e sulle decisioni di un famigliare, ma non avrete il coraggio di farlo pesare per quieto vivere. In amore, volete sempre avere l'ultima parola e questo comporta spesso che le discussioni si protraggono più a lungo di quanto dovrebbero.

Per vivere serenamente questa giornata provate semplicemente a dare un taglio a tutto, senza prendersi o addossare colpe. Fate solo una pausa con la persona amata, perché il silenzio spesso aiuta a placare gli animi. Single, non rinunciate alle vostre passioni ed ai vostri hobby, per un frainteso senso del dovere; alla fine vi sentireste svuotati ed un po' malinconici...

State trascurando troppo il vostro fisico: per rimediare, basterà un'alimentazione più sana ed un po' di movimento. Nel lavoro, la pazienza non è un atteggiamento passivo; sarebbe più giusto definirla forza contenuta. Non perdete di vista l'obiettivo ma date prova di saggezza attendendo il momento giusto per agire.

Toro: ★★★★. L'oroscopo di domani prevede un buon giovedì, alla lunga abbastanza fortunato.

Valutato da quattro stelle relative ai periodi di routine, la discreta carta astrologica vuole dare un consiglio: in amore, abbiate più fiducia in voi stessi, oltre che negli altri (ovviamente solo verso chi lo merita). In amore avrete un atteggiamento molto cordiale, il che potrebbe favorire situazioni di vita altrettanto favorevoli. Così grazie agli influssi parzialmente positivi della Luna, potrete fare affidamento anche su un grande intuito in grado di aiutare tantissimo nella relazione. Single, si dice che la felicità sia sempre sull'altra sponda e che l'erba del vicino sia sempre più verde. Chi ci crede però rischia di perdere di vista eccellenti opportunità che sono invece lì, a due passi. Il rischio è di non accorgersi che ciò che già si possiede è meraviglioso...

Quindi non buttatevi in iniziative spericolate o megagalattiche perché il piacere, la serenità e l'amore sono sicuramente di fronte a voi: basta crederci! Nel lavoro, spesso le cose belle arrivano all'improvviso: vi verrà offerta la possibilità di approfondire un progetto a cui siete molto interessati. Si intravvede uno spiraglio di luce per questioni particolari che, nell'ultimo periodo, hanno preoccupato in modo particolare.

Gemelli: ★★. L'oroscopo di domani prevede possa essere una giornata all'insegna del "ko" in gran parte dei settori interessanti la quotidianità. A dare filo da torcere sarà probabilmente la quadratura in atto tra Nettuno ed il vostro Marte: calma, mai abbattersi ma reagire, ok? In amore intanto, faticherete un po' a mantenere la calma oppure nel caso voleste allontanare incomprensioni.

Potrebbero arrivare momenti di malumore che non potrete fare a meno di scaricare sulla persona amata. Disponetevi al sorriso misurando pensieri e parole, questo nell'intento di non voler rovinare la serenità di coppia eventualmente acquisita. Single, le cose non andranno sempre "storte" come in questa giornata, purtroppo caratterizzata da momenti particolarmente stizzosi. Reagite con filosofia ad un malessere passeggero, ad un appuntamento mancato o ad un imprevisto che potrebbe cogliervi di sorpresa. Nel lavoro invece, potreste recuperare un po' di leggerezza e relativo entusiasmo. Per qualcuno ci sarà la possibilità di apportare dei cambiamenti ad una situazione delicata che da qualche giorno preoccupa. Sistemate i bilanci, verificate le spese compiute di recente, pianificate eventuali pagamenti o acquisti e cercate di rilassarvi.

Oroscopo e stelle di giovedì 1°aprile

Cancro: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì preannuncia senz'altro un periodo abbastanza buono. Tuttavia potrebbero sortire piccoli frangenti non proprio apprezzabili, anche se alla fine discretamente gestibili. Insomma, questo inizio di aprile poteva regalare qualcosa di più, questo è vero, ma è altrettanto vero che poteva anche risultare peggiore, non trovate? In amore, la Luna in Sagittario sarà pronta a realizzare qualsiasi vostro desiderio: chiudete gli occhi e lasciate che l'universo disegni per voi la strada giusta per la felicità. Avete già tanti buoni propositi e da qualche tempo vi state adoperando per portarli avanti con l'aiuto del partner. Single, i pianeti parzialmente a favore indicano la concreta possibilità di riuscire a portare felicemente a termine quasi tutti i progetti che vi stanno a cuore.

Sarete più espansivi del solito e vi sentirete inclini alle manifestazioni di affetto più di quanto non vi succeda di solito. Nel lavoro, potrebbe essere il giorno giusto per voltare pagina. Cambiate ciò che funziona meno nella vostra attività: potrebbe essere un atteggiamento, un modo di organizzarsi o relazionarsi con gli altri. Fermatevi a riflettere su ciò che vi consente di vivere bene con il minimo sforzo.

Leone: ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica la possibilità che arrivi un periodo d'oro, sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro.

In amore, vi sveglierete quest'oggi con una particolare voglia di tenerezza per merito degli ottimi influssi astrali, il che sorprenderà anche chi vi sta intorno. Non cercherete infatti solo le attenzioni del partner, quanto di tutte le persone appartenenti al vostro nucleo familiare, con il risultato di trascorrere una giornata in completa serenità. Single, l'entusiasmo in questo periodo sarà alle stelle ed i vostri occhi saranno splendenti; occhi di una creatura versatile ed intelligente che guardano orizzonti infiniti. L'amore continuerà a stimolare la vostra voglia di dolcezza: lasciate che il destino faccia il suo corso, senza forzare... Nel lavoro, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un nuovo contatto, perché vi fornirà spunti e strumenti utili per mettersi in luce.

Se aveste qualcosa di importante da sbrigare o voleste buttarvi in una nuova impresa, fatelo! Questo è sicuramente il momento giusto.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 1° aprile, preannuncia una giornata perfetta, valutata nelle odierne predizioni astrologiche a massima resa con poco dispendio di energie. Visto soprattutto il periodo abbastanza favorevole, risultano favoriti i rapporti sentimentali. Converrebbe accantonare eventuali dubbi e prendere l'iniziativa in quelle cose che più vi stanno a cuore. In campo sentimentale infatti, il periodo positivo vi farà sentire circondati da belle persone che vi vogliono bene. Non importa se in famiglia ci sono stati degli screzi, perché troverete sempre qualcuno capace di consolarvi prendendosi cura di voi.

La luna in Sagittario porterà nuova intesa nella vita di coppia, favorendo il buon dialogo o regalando attimi d'intensa passione. Single, potreste fare lunghi passi in grazie all'intraprendenza e alla forza di volontà. Il cielo astrale del periodo sarà a pieno servizio infondendo grinta, nonché tanto fascino personale: risulterete simpatici e accattivanti. Forse vi butterete senza indugio alla conquista di un nuovo amore: entusiasmo e sicurezza saranno le armi vincenti! Nel lavoro, questa giornata rappresenta per voi un exploit di vitalità ed energia: coglietelo al volo cimentandovi in ciò che più vi piace. Sfruttate questo dinamismo per progettare collaborazioni future: solo iniziando a mettere le mani in pasta aumenterete le probabilità di centrare gli obbiettivi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 1°aprile.