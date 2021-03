L'oroscopo della giornata del 16 marzo prevede momenti di agitazione per i nati sotto il segno del Toro. Gli Acquario sono un po' titubanti, mentre i Cancro non dovrebbero fasciarsi la testa prima di cadere.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: le tensioni in famiglia potrebbero diventare più evidenti nel corso della giornata odierna. La Luna leggermente dissonante potrebbe portare qualche problema in questo senso. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci sono troppe questioni a cui badare, risolvete un problema alla volta.

11 in classifica Cancro: non è il caso di fasciarsi la testa prima di cadere.

Spesso siete portati a farvi più problemi del dovuto. Questo atteggiamento, però, non fa altro che aumentare il vostro livello di stress fino a rendervi vulnerabili. Siate più calmi e razionali.

10° in classifica Ariete: l'amore non è esattamente al primo posto delle vostre priorità in questo periodo. Siete un po' troppo concentrati sul lavoro e sulle questioni finanziarie. Non fate scelte affrettate e siate maggiormente cauti e parsimoniosi.

9° in classifica Leone: sul lavoro potrebbe sorgere qualche disguido, specie se svolgete un incarico da dipendenti. Coloro i quali lavorano in autonomia, invece, non dovrebbero riscontrare grossi problemi. Per contro, però, ci sono delle responsabilità maggiori a cui badare. In amore siete distratti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: oggi evitate le discussioni con il partner. L'Oroscopo del 16 marzo denota una giornata un po' turbolenta e intricata. Non concentratevi troppo su ciò che gli altri si aspettano da voi e inseguite i vostri sogni in modo libero e determinato.

7° in classifica Scorpione: la vostra testa è piena di progetti talvolta, però, essi sono di difficile realizzazione a causa del periodo che stiamo vivendo.

Non demordete perché solo chi insiste e si batte per i propri ideali riesce a realizzarli.

6° in classifica Acquario: piccole titubanze dal punto di vista sentimentale. Se siete incerti sulla persona che avete al vostro fianco cercate di prendervi un momento per chiarirvi le idee. In campo professionale, invece, continuate sulla linea con la quale avete cominciato in questo anno.

5° in classifica Pesci: risvolti per quanto riguarda la carriera. Se siete in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare nell'arco della giornata odierna. Oggi ci saranno molte cose da fare, ma quando le avrete svolte tutte, la soddisfazione sarà appagante.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Bilancia: la calma è la virtù dei forti. Coloro i quali saranno in grado di non essere impazienti potranno raccogliere le meritate soddisfazioni a tempo debito. Per quanto riguarda l'amore, invece, da oggi potreste cominciare a guardare con occhi diversi una persona a voi vicina. Non sottovalutate le vostre sensazioni.

3° in classifica Capricorno: l'amore è in fase di miglioramento rispetto ai giorni passati. L'Oroscopo del 16 marzo vi annuncia che questa sarà una settimana piena di soddisfazioni anche dal punto di vista professionale.

Cercate di essere diplomatici durante i confronti.

2° in classifica Gemelli: la fortuna è dalla vostra parte, ma il futuro è nelle vostre mani. Tutto dipenderà da come deciderete di affrontare questo momento positivo. In amore è importante mettere le cose in chiaro. Sono favoriti coloro i quali hanno intenzione di costruire qualcosa di serio.

1° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno hanno trascorso dei giorni un po' burrascosi durante la scorsa settimana. A partire da oggi, però, è in atto un netto miglioramento. Al lavoro potrebbero esserci dei risvolti inaspettati e decisamente positivi, cogliete la palla al balzo.