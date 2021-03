L'oroscopo del 15 marzo consiglia ai Gemelli di essere intraprendenti. I Sagittario, invece dovrebbero essere un po' più cauti, mentre i Bilancia devono avere pazienza.

Oroscopo ultime quattro posizioni

12° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno devono mostrarsi un po' più pazienti. Anche se le cose non vanno esattamente nella direzione sperata, non bisogna demoralizzarsi. Poco per volta la situazione andrà verso un graduale miglioramento, non abbiate paura.

11° in classifica Vergine: periodo un po' teso per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo del 15 marzo vi pone in una posizione alquanto bassa in quanto siete reduci da giorni particolarmente agitati.

A partire da domani, però, ci sarà una bella risalita e sarete nuovamente sulla cresta dell'onda.

10° in classifica Toro: attenzione alle discussioni, specie quelle con le persone a cui volete bene. Prestate attenzione a ciò che direte in quanto sarà molto semplice pentirsi delle proprie azioni. Nella vita, talvolta, è meglio avere un rimpianto che un rimorso.

9° in classifica Capricorno: dopo aver vissuto una domenica un po' sottotono, la settimana comincerà in modo decisamente più energico. Non date troppo peso a ciò che pensano le persone che vi circondano, specie quelle che non avete particolarmente a cuore. Nel lavoro, invece, bisogna essere audaci.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: cercate di essere un po' più intraprendenti specie per quanto concerne la sfera professionale.

Non esitate a dire la vostra opinione, specie se si tratta di un'idea che potrebbe rivelarsi brillante. La paura potrebbe spingervi ad auto-censurarvi, questo è un errore.

7° in classifica Cancro: giornata tranquilla e priva di emozioni forti. Dal punto di vista sentimentale siete un po' spenti, forse da troppo tempo. C'è bisogno di qualcosa che animi un po' di più la vostra mente e il vostro cuore.

Anche dal punto di vista lavorativo la routine potrebbe demoralizzarvi.

6° in classifica Sagittario: siete tra i segni più brillanti dello zodiaco eppure, in questo periodo, vi sentite un po' demotivati. La vostra luce sembra eclissata da qualcosa che vi turba. Cercate di indagare un po' più a fondo in voi stessi in modo da venire a capo del problema e risolverlo.

5° in classifica Ariete: non fate scelte azzardate. Il periodo è abbastanza positivo per quanto riguarda il lavoro, ma non dovete essere troppo irruenti. Siete sotto il flusso della Luna, pertanto, siete volubili e vulnerabili. Siate molto cauti anche nei rapporti di coppia.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Scorpione: nuove opportunità in campo professionale. Se volete dare una svolta alla vostra vita questo potrebbe essere il momento giusto. In campo sentimentale, invece, vi sentite appagati e non c'è nulla, al momento, che vi turba.

3° in classifica Acquario: in amore siete desiderosi di vivere dei momenti di tranquillità con il partner. Non date troppo peso a quello che dicono gli altri. Nel lavoro tutto procede secondo i piani, ma non crogiolatevi sugli allori.

2° in classifica Leone: dopo giorni un po' turbolenti in campo professionale, finalmente, a partire da oggi ci sarà una bella ripresa. La giornata odierna è ancora da prendere un po' con le pinze, specie in mattinata, ma dal pomeriggio le stelle vi sorrideranno, quindi, osate.

1° in classifica Gemelli: sviluppi interessanti in campo professionale secondo l'oroscopo del 15 marzo. Non lasciatevi intimorire da chi proverà a demoralizzarvi. Siate sicuri di voi perché il periodo è estremamente fortunato. Anche dal punto di vista economico potrete tirare un sospiro di sollievo.