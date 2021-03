Lunedì 22 marzo troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Cancro, mentre il Sole assieme a Venere transiteranno nel segno dell'Ariete. Nettuno e Mercurio, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come Giove e Saturno rimarranno stabili nel domicilio dell'Acquario. Infine, Urano resterà sui gradi del Toro, mentre Plutone continuerà la propria sosta in Capricorno e, infine, Marte assieme al Nodo Lunare permarranno in Gemelli.

Oroscopo giornaliero favorevole per Cancro e Ariete, meno roseo per Pesci e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: amore top. Grazie al trigono Luna-Mercurio e alla congiunzione Venere-Nettuno, i nati Cancro avranno ottime chance di trascorrere un lunedì all'insegna dell'amore, riuscendo persino a perdonare qualche piccolo capriccio al partner.

2° posto Ariete: sereni. Il "capodanno astrologico" coincide col mese del compleanno del primo segno di Fuoco, quindi i nativi che a partire da questa giornata e sino al Plenilunio di fine marzo potranno presumibilmente respirare un clima di rinnovata serenità nel settore professionale.

3° posto Acquario: grintosi. Marte e Giove benevoli riusciranno a smorzare i poco armonici influssi del quadrato Saturno-Urano, e ciò potrebbe tradursi in un quarto segno Fisso particolarmente determinato a raggiungere le proprie mete pratiche e lavorative nella giornata di questo lunedì.

I mezzani

4° posto Sagittario: schietti. La timidezza lunare e l'esuberanza solare potrebbero essere un connubio interessante in casa Sagittario, col terzo segno di Fuoco che parrà non avere peli sulla lingua sul fronte lavorativo.

Serata di probabili ruggini amorose.

5° posto Leone: montagne russe. Con l'avvento della primavera i nati Leone, specialmente delle prime due decadi, stanno facendo i conti con qualche cambiamento inaspettato che sembrerà indurli a mutare comportamenti relazionali e abitudini quotidiane. Sebbene tali sconquassi esistenziali parranno simili a farsi un giro sulle montagne russe, i nati Leone dovranno tenere i nervi ben saldi ed evitare di opporre resistenza al nuovo che avanza.

6° posto Scorpione: abbuffate. I buoni propositi alimentari dei nati Scorpione saranno probabilmente accantonati nel giorno che apre la settimana, coi nativi che avvertiranno la voglia di concedersi qualche piccolo piacere culinario che da tempo non portano in tavola. Malgrado la bilancia non sarà propriamente d'accordo, tale sgarro alle regole sarà utile per allentare le tensioni del momento.

7° posto Toro: pantofolai. Con Mercurio e Nettuno in Pesci e la Luna in Cancro, i nati sotto il segno del Toro sembreranno non avere granché voglia di darsi da fare questo lunedì, preferendo di gran lunga starsene in pigiama a ciondolare per casa anziché faticare.

8° posto Bilancia: taciturni. La spiccata parlantina, che il corredo astrologico ha donato ai nati Bilancia, avrà buone possibilità di essere smorzata questo lunedì dal duetto Sole-Venere in opposizione che farà il paio col binomio Nettuno-Mercurio d'Acqua, rendendo così i nativi piuttosto silenziosi.

9° posto Capricorno: stand-by. Le energie mentali spese nell'ultima settimana potrebbero essere state molteplici e i nativi, come conseguenza, avranno bisogno di ricaricare le pile in tal senso, magari concedendosi una maratona di serie tv.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: nodi al pettine. Il sestile Sole-Plutone in decima casa ci parlerà, in questa occasione, di vecchie questioni da risolvere in casa Vergine, coi nativi che potrebbero essere chiamati ad affrontare un'accesa discussione per far valere le proprie ragioni.

11° posto Pesci: rancorosi. L'avverso sentimento del rancore non è mai la soluzione più idonea per giungere alla propria oasi di benessere, ma il dodicesimo segno zodiacale sembrerà dimenticarsene in questa giornata, rimuginando ossessivamente su un presunto torto subito.

12° posto Gemelli: bizzosi. Quando il battagliero Marte, che i nati Gemelli ospitano questo lunedì, va a perdere momentaneamente il sostegno dei pianeti generazionali, il primo segno d'Aria potrebbe divenire particolarmente nervoso, ed è ciò che accadrà in queste 24 ore.