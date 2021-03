L'Oroscopo di domani 22 marzo esalta quest'oggi tutti quelli che nel proprio Tema Natale hanno il segno al primo posto nella classifica stelline. Si preannuncia dunque un'occasione favolosa per i tre segni valutati nelle previsioni odierne con il massimo punteggio, in questo caso stabilito dalle cinque stelle della buona sorte. Curiosi di scoprire quali segni avranno fortuna questo lunedì? Come sempre, anche in questo frangente i comparti sotto osservazione sono quelli relativi all'amore e al lavoro: focus obbligato in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Partiamo con il mettere in evidenza Mercurio in sestile a Urano, quest'ultimo presente in Toro.

Intanto in Ariete andranno in congiunzione due astri del calibro di Sole e Venere mentre, il Cancro ospiterà ancora per un po' la Luna, nel periodo all'apice della positività. Periodo discreto invece, per coloro dei Gemelli e del Leone, entrambi valutati nelle previsioni astrologiche di lunedì 22 marzo con le quattro stelle della normalità quotidiana.

La classifica dei primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 22 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 marzo al segno dell'Ariete predice una splendida giornata. Il vostro fascino risulta da oggi al top e la vostra vita sentimentale si tinge di colori davvero intensi: considerate che Sole e Venere saranno tra loro in ottima congiunzione, pertanto vostri favolosi alleati.

In campo sentimentale sarà Venere, davvero favorevole, a dare una bella sferzata di nuove energie alla vostra vita di coppia. L'amore sarà in cima ai vostri pensieri, sarete persino più dolci ed arrendevoli del solito e affettuosi come non mai, tanto che il vostro partner ne rimarrà positivamente meravigliato. Single, avrete un cielo astrale perfetto per innamorarsi!

Nuove sollecitazioni esterne infatti, stimoleranno a darsi da fare, magari anche a riformulare convinzioni o vecchie esperienze: non tiratevi indietro ma cogliete l'attimo e siate felici. Nel lavoro, in questo momento vedrete crescere le possibilità di carriera. Se vi metterete in gioco in maniera convinta raggiungerete grandi soddisfazioni.

Toro: ★★★★★.

Si profila per voi nativi una giornata davvero ottima, soprattutto se siete nati nelle prime due decadi. Mercurio vi sarà propizio in quanto in ottimo sestile a Urano: entrambi vi offriranno tutto il loro sostegno. In amore, un incredibile incremento di contenuti e di idee vedrà la luce nel periodo. Nella vostra mente, grazie agli influssi favorevoli dei già citati Mercurio e di Urano, avrete voglia di introdurre dei cambiamenti nella vostra vita e ci riuscirete: decisivo comunque il supporto del partner. Single, sarà una giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di nuovo ed interessante. Largo anche a eventuali progetti futuri e a nuovi amori. Ricordatevi che ciò che conta è avere il cuore in allerta continua, perché è l'unico capace di farvi sentire vivi e reattivi.

Nel lavoro invece, sarà un giorno positivo per la maggioranza di voi, in particolare per chi ha una propria attività.

Gemelli: ★★★★. Partirà con una marcia abbastanza lenta questo lunedì, rendendo l'inizio della settimana un po' pesantuccio da affrontare. Tranquilli, tutto si assesterà da metà giornata in poi, arrivando a sera in piena positività. Il vostro spirito intraprendente potrebbe risultare in parte smorzato. A livello teorico darete l’impressione di non avere ben chiaro come agire, ma sul più bello saprete come cavarvi d’impaccio. In amore vi sentirete brillanti ed esigenti, darete un bel filo da torcere al partner che si farà in quattro per accontentarvi su tutti i fronti. A dare interessanti soddisfazioni, oltre che il campo sentimentale, soprattutto il settore relativo al denaro: spese previste e acquisti di una certa importanza saranno certamente i benvenuti.

Single, la Luna rinnoverà in parte le vostre chance sentimentali: tutto sarà alla vostra portata da ora in avanti. Lasciate da parte ogni rimpianto e gettatevi con fiducia nel turbinio di amori improvvisi: potranno regalare grandi soddisfazioni. Nel lavoro, la vostra parola d'ordine dovrà essere "decisione". Sappiate essere determinati nell'affrontare le situazioni.

Oroscopo e stelle di lunedì 22 marzo

Cancro: ★★★★★. In amore si vola questo lunedì! La giornata porterà tanta serenità e voglia di fare a voi nativi del segno. Infatti, le previsioni del giorno non hanno alcun problema ad annunciare l'arrivo di una buona notizia o di una novità molto gradita, in primis alle coppie. Per lo più trascorrerete una giornata tranquilla: apprezzerete i piccoli piaceri quotidiani ed avrete la soddisfazione di veder portare a termine i vostri tanti impegni, così da dedicare più tempo ed energie alla vita di coppia per renderla ancora più rigogliosa e perfetta.

Single, di moderazione nel periodo non si parlerà proprio, perché l'effetto elettrizzante d'alcuni pianeti vi spingerà a strafare. Agirete sopra le righe pur di mettervi alla prova per conquistare l'attenzione di chi sapete. Nel lavoro, il successo professionale farà aumentare la fiducia in voi stessi, dando la capacità di mettersi in luce.

Leone: ★★★★. Lunedì si presenterà a molti di voi nativi nella semplice veste della normalità e tutto all'insegna della solita minestra. Il cielo astrologico al momento è sgombro da legami diretti con altri pianeti, però c'è una buona notizia: martedì 23 entrerà nel vostro segno una bella Luna d'amore. In attesa che arrivi l'Astro d'Argento, in campo sentimentale questo lunedì vi attende una giornata discreta; le buone opportunità non mancheranno certamente, purché facciate in modo che tutto sia assolutamente perfetto ed inappuntabile.

Si annuncia discretamente brillante la vita di coppia, caratterizzata da momenti positivi da vivere insieme al partner. Se avete già un grande amore, sicuramente sarete ricambiati. Single, alcune situazioni potrebbero rendere elettrizzante la vostra giornata. A regalare tanto entusiasmo sarà soprattutto la presenza di tanti amici, fonte di sfogo da eventuali problemi e vicissitudini quotidiane. Nel lavoro, la vostra linea d'azione sarà sicuramente efficace. L'immagine sociale e la corsa alla carriera saranno ben sostenute dalle stelle; non sprecate le opportunità che vi si presenteranno, agite!

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 22 marzo, prevede abbastanza in salita l'avvio di settimana per voi del segno. Specie se nati nelle prime due decadi sarete alquanto nervosi ed aggressivi, anche senza un apparente motivo.

Anziché rilassarvi, in questa giornata il vostro umore potrebbe in parte risultare indecifrabile, quindi non proprio dei migliori. In campo sentimentale poi, se non vi dovesse soddisfare completamente il rapporto di coppia, fareste bene a chiarire sul nascere eventuali questioni con la persona amata, altrimenti quasi sicuramente avrete a che fare con una giornata stressante. Si consiglia di cercare di arrivare a sera limitando scontrosità e ripicche. Single, se parliamo di vita privata, scrollatevi di dosso complicità e legami con persone non alla vostra altezza. Sia in amore che nelle amicizie vedrete le cose andare subito meglio del solito. Potrebbero esserci dei piccoli intralci nel lavoro con possibili imprevisti economici, che comunque non dovrà farvi desistere dal realizzare quel progetto a cui tenete molto.

intanto non spendete oltre misura ma fate appello al vostro spirito d'iniziativa per incrementare guadagni ed entrate.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 22 marzo.