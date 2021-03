Secondo le previsioni dell'oroscopo del 24 marzo i Toro saranno troppo impetuosi. Gli Acquario e i Sagittario, invece, dovrebbero impegnarsi un po' di più per trovare il tempo da dedicare ai propri affetti.

Gli ultimi quattro segno

12° in classifica Toro: oggi siete un fiume in piena. Per quanto riguarda il lavoro, è molto alto il rischio di incorrere in discussioni e diverbi molto accesi. L'amore, invece, è da prendere con le pinze. Se siete stati irruenti nei giorni passati, adesso potreste pagarne le conseguenze.

11° in classifica Bilancia: nel lavoro ci sono stati dei rallentamenti di recente, tuttavia, non è il caso di abbattersi.

Se siete single, invece, potreste fare una certa fatica nel rapportarvi alle nuove conoscenze. L'Oroscopo del 24 marzo 2021 vi esorta a liberarvi dei tabù e dei vostri paletti.

10° in classifica Acquario: gli impegni della vita quotidiana vi stanno assorbendo parecchio, ad ogni modo, è sempre necessario non trascurare l'amore e l'amicizia. Nel corso della giornata odierna potrebbe nascere qualche piccola incomprensione con il partner, quindi, andateci piano.

9° in classifica Sagittario: la mattinata comincerà con qualche piccolo turbamento. Non vi sentite perfettamente sereni per certi aspetti, tuttavia, nel pomeriggio ci saranno dei miglioramenti. Per quanto riguarda l'amore, ritagliatevi un po' di tempo in più per i vostri affetti.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Vergine: giornata un po' sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Se state mettendo in discussione un rapporto, è bene non fare passi affrettati. Valutate attentamente i pro e i contro e non lasciatevi ingannare dalle apparenze.

7° in classifica Scorpione: momento di evoluzione per quanto riguarda la carriera.

Dei nodi verranno al pettine per quanto riguarda i sentimenti. Le bugie hanno le gambe corte, pertanto, se qualcuno non è stato perfettamente sincero con voi, presto verrà allo scoperto.

6° in classifica Leone: cercate di essere audaci per quanto riguarda la professione. Se avete da poco cominciato una nuova attività non siate troppo esigenti con voi stessi.

Fare una bella figura è importante, ma dovete fare in modo di non affaticarvi troppo o nel lungo periodo potreste risentirne.

5° in classifica Cancro: l'oroscopo del 24 marzo 2021 vi esorta a farvi avanti in amore. Se siete innamorati, ma troppo orgogliosi per fare il primo passo, cercate di fare uno sforzo. Per quanto riguarda la carriera, invece, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi.

Le previsioni per i segni favoriti

4° in classifica Ariete: non lasciate nulla al caso. Anche il dettaglio più piccolo ed insignificante potrebbe nascondere qualche insidia. Se state per concludere un nuovo ed importante accordo, cercate di non farvi cogliere alla sprovvista.

3° in classifica Gemelli: non siate troppo temerari, è vero che la fortuna aiuta gli audaci, tuttavia, cercate di non esagerare.

Per quanto riguarda gli affetti, oggi potrebbero arrivare delle sorprese dal passato. Nel lavoro, invece, dovete essere più risoluti.

2° in classifica Pesci: coloro i quali erano in attesa di una promozione, potrebbero riceverla entro la fine di questa settimana. Per quanto riguarda le relazioni di coppia, invece, quelle stabili saranno messe alla prova, è il momento di prendere una decisione.

1° in classifica Capricorno: questo è il momento di prendervi la vostra rivincita. Sia in campo professionale sia sentimentale ci sono delle ottime opportunità in arrivo. Specie per quanto riguarda la professione, potrebbero arrivare delle risposte molto presto.