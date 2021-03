Gli astri e le stelle lasciano presagire che il 24 marzo sarà una giornata interessante per il Leone, che grazie agli influssi positivi della Luna in Ariete, ritrova l'ottimismo, la vitalità e la voglia di fare. Anche per i Pesci è un buon momento, sia in amore che nel lavoro si può ottenere molto. Sottotono lo Scorpione, contrasti in famiglia e in amore per il Toro.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 24 marzo 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 24 marzo per tutti i segni

Ariete: l’amore continua ad essere il protagonista di questa settimana per i nativi del segno.

Una Luna sensuale, riaccende la passione e anche la sessualità è in crescita. Bene il lavoro.

Toro: l’oroscopo di mercoledì 24 marzo 2021 lascia presagire una giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Accesi contrasti e polemiche potrebbero nascere in famiglia e all’interno dei rapporti con il partner.

Gemelli: durante le prossime 24 ore delle novità potrebbero stravolgere la vita del segno. Il consiglio delle stelle è quello di procedere gradualmente, evitando di fare il passo più lungo della gamba.

Cancro: questa giornata si rivela vantaggiosa per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa. Le stelle favoriscono soprattutto gli imprenditori e coloro i quali intendono fare degli investimenti.

Alti e bassi in amore.

Leone: grazie agli influssi positivi della Luna, il sogno ritrova l’ottimismo e la voglia di fare. In amore è un ottimo momento per coloro i quali sono alla ricerca di chiarimenti, mentre in ambito lavorativo si può fare di più.

Vergine: l’oroscopo di mercoledì 24 marzo 2021 lascia presagire una giornata faticosa per il segno che potrebbe trovarsi a dover risolvere conflitti e contrasti tanto in ambito lavorativo quanto in amore.

Meglio agire con diplomazia e contare fino a 10 prima di parlare.

Bilancia: è un momento di trasformazione e cambiamento per il segno, che tuttavia può fare affidamento sulla vicinanza e l’aiuto delle persone care. Dunque le stelle consigliano di lasciare che gli altri vi offrono il proprio aiuto, allontanando la pretesa di voler sbrigare sempre tutto da soli.

Scorpione: la rinomata testardaggine del segno è l’ostacolo più grande che incontra durante questa giornata. Sia in amore che in ambito lavorativo potrebbero nascere malumori e litigi, siate cauti. Fisico sottotono.

Sagittario: una conoscenza fatta da poco potrebbe rivelarsi importante durante il corso delle prossime ore. Soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica, dove potrebbero nascere dei contatti vantaggiosi per il futuro. Bene la salute.

Capricorno: il consiglio delle stelle per la giornata di mercoledì 24 marzo è quello di sedersi a tavolino e di svolgere con attenzione tutti i conti riguardanti la gestione della casa e della sfera familiare. Potrebbero infatti esserci delle questioni da riguardare, in alcuni casi bisogna prestare maggiore attenzione alle spese.

Acquario: le prossime 24 ore potrebbero liberarsi faticose per l’amore, qualcosa potrebbe essersi rotto e ora sta a voi rimettere insieme i pezzi. Bene il lavoro. Ok il fisico.

Pesci: secondo il presagio delle stelle durante la giornata di mercoledì 24 marzo 2021 qualcuno potrebbe ricevere delle interessanti proposte lavorative, come per esempio un nuovo incarico. Amore romantico.