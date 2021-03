Secondo l'oroscopo del giorno 30 marzo Vergine e Ariete avranno una mattinata un po' pesante. Toro e Capricorno, invece, potranno levarsi delle belle soddisfazioni.

Oroscopo ultimi 4 segni

12° in classifica Vergine: l'Oroscopo del 30 marzo denota una giornata un po' sottotono per i nati sotto questo segno. A partire dal pomeriggio, però, ci sarà una ripresa graduale. Per tale ragione, cercate di non intavolare discussioni nella mattinata e rimandate le decisioni importanti.

11° in classifica Ariete: non lasciatevi abbattere da qualche rifiuto. Non tutte le cose vanno come ci si aspetta, ma questo non vuol dire che non si possa essere ugualmente felici.

Date tempo al tempo e non siate frettolosi nelle decisioni in campo professionale.

10° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno detestano dover prendere decisioni importanti. Crescere, però, vuol dire anche questo. Imparate ad essere intraprendenti e a diventare i protagonisti diretti della vostra vita, non lasciate che siano gli altri a decidere per voi.

9° in classifica Gemelli: piccolo momento di crisi per quanto riguarda le coppie di vecchia data. In molti potrebbero avere dei ripensamenti, pertanto, è necessario darsi da fare per ravvivare i rapporti spenti. Il lavoro, invece, potrebbe portarvi un po' di stress.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: l'oroscopo del 30 marzo denota una giornata un po' turbolenta.

In questo periodo avete troppe cose a cui pensare e la situazione potrebbe diventare stressante. Cercate di agire con calma e di non svolgere più attività contemporaneamente. Rinunciate a qualcosa se necessario.

7° in classifica Scorpione: novità per quanto riguarda l'amore. I cuori solitari avranno buone speranze per conoscere una persona interessante.

Ad ogni modo, non fatevi castelli in aria e cercate di agire con razionalità. Anche dal punto di vista professionale serve metodo e rigore.

6° in classifica Cancro: per rendere maggiormente stimolante un rapporto d'amore serve un pizzico di fantasia e creatività. Non trascurate i piccoli dettagli. Ciò che per voi è superfluo per una persona cara potrebbe essere molto importante.

Siate più attenti e premurosi.

5° in classifica Leone: dedicate la mattinata a svolgere le questioni che, solitamente, vi annoiano. Il pomeriggio, invece, sarebbe più opportuno destinarlo a fare cose più stimolanti. Dal punto di vista sentimentale serve un po' di pepe nei rapporti di coppia di vecchia data.

Oroscopo primi 4 segni

4° in classifica Bilancia: non bisogna piangere sul latte versato. Le scelte che sono state prese in passato vi hanno reso la persona che siete oggi e non dovete avere rimpianti o rimorsi. Guardate avanti con ottimismo perché aprile è il mese della rinascita per molti segni.

3° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 30 marzo 2021 vi esorta a fare il primo passo in amore. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, infatti, ci sono ottime opportunità di incominciare nuovi percorsi di vita.

Nel lavoro, invece, accogliete con gioia le novità.

2° in classifica Capricorno: giornata molto impegnativa per i nati sotto questo segno e la cosa vi farà molto piacere. Non amate stare fermi, pertanto, avere la mente occupata farà trascorrere in modo più interessante la giornata. In amore potrebbe esserci un nuovo amore in vista.

1° in classifica Toro: la settimana è cominciata con il piede giusto. Specie dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle sorprese molto positive. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, è ora che facciate parlare il cuore e non la testa.