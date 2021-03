L'Oroscopo del primo weekend di aprile coincide con la festa di Pasqua, che cade domenica 4. In queste giornate la Luna transiterà nel segno del Sagittario il 2 e il 3, mentre a Pasqua si troverà in Capricorno e andrà in cattivo aspetto con Sole e Venere in Ariete. Sarà, quindi, una giornata di festa in sottotono per molti.

Vediamo ora quali sono le previsioni astrologiche dal 2 al 4 aprile per tutti i segni dello Zodiaco.

Ariete in crisi e Gemelli sereno

Ariete - Il vostro oroscopo parla di giornate critiche e da affrontare in modo costruttivo, senza cedere al pessimismo. Il vostro umore non sarà al top e questo renderà il giorno di Pasqua piuttosto pesante.

Potrete provare a svagarvi una serie tv.

Toro - Il weekend per voi del Toro sarà positivo, senza traumi o problemi. La Luna del giorno di Pasqua sarà molto favorevole per voi in linea generale, ma essendo disturbata da Sole e Venere potrebbe mettere l'accento su una questione sentimentale o su piccolo problema che riguarda una persona che vi è cara.

Gemelli - Il vostro oroscopo del weekend è molto buono. Avete tanti pianeti dalla vostra parte, quindi, anche se non vi potrete muovere, saprete come passare al meglio queste giornate. La Luna in Capricorno di Pasqua per voi è neutra, quindi l'umore sarà piuttosto equilibrato e il rapporto con il partner sarà sereno e tranquillo.

Cancro - Voi del Cancro non sarete proprio al top. La Luna in Capricorno di Pasqua vi renderà tutto piuttosto pesante e non vedrete l'ora che la giornata finisca.

Per i nativi che sono in crisi con il partner, le ore saranno davvero lunghe da passare. Per quelli, invece, che sono in un rapporto di coppia che procede al meglio, sarà solo una giornata molto noiosa.

Oroscopo con Pasqua serena per Leone e Vergine

Leone - Il vostro oroscopo è positivo, in particolare per quanto riguarda il giorno 2 aprile. La Luna, infatti, si troverà nel Sagittario e tutto vi sembrerà brillare di luce nuova e di ottimismo.

Molti di voi attendono Pasqua per riposarsi dal lavoro, altri ne approfitteranno per passare qualche ora in completo relax, in tuta e pantofole.

Vergine - Mercurio in opposizione parla di un grande impegno in campo lavorativo che per molti di voi durerà fino a sabato. Il resto del weekend sarà invece sicuramente più rilassante. La Luna del giorno di Pasqua è davvero ottima e vi permetterà di trascorrere una giornata serena, alcuni di voi avranno modo di essere molto creativi in cucina.

Bilancia - Sarete al centro di molti stimoli in questo periodo e questo non vi farà gestire alcune situazioni in modo semplice. Il vostro oroscopo dice che vi sentirete in gabbia, in particolare il giorno di Pasqua con Luna e Venere in posizione critica. Marte vi aiuterà, certo, a essere allegri e dinamici, ma i pensieri sono molti e il desiderio di cambiamento e di libertà è grande.

Per il Sagittario l'oroscopo dice che sarà un weekend pigro

Scorpione - Avete un oroscopo che raggiunge la sufficienza. Grazie alla Luna e a Mercurio favorevoli, il giorno di Pasqua avrete modo di sentire persone che vi sono care e che sono lontane, amici e parenti. Per il resto, però, le giornate scorreranno senza troppi stimoli e dovrete accontentarvi di quello che avete a disposizione.

Sagittario - Sole e Venere in Ariete e Marte in Gemelli vi stanno stimolando già da tempo e vi permettono di vivere giornate intense e costruttive anche dal punto di vista del lavoro. Il weekend, però, sarà un po' meno dinamico del solito, quindi potrete riposare e lasciarvi andare alla pigrizia: ogni tanto fa bene anche a voi.

Capricorno - La Luna sarà nel vostro segno proprio il giorno di Pasqua e questo vi renderà un po' emotivi, anche perché dovrete combattere con Sole e Venere in aspetto negativo. Sarete, quindi, piuttosto umorali, a tratti nervosi, a tratti contenti, insomma non sarete distaccati e equilibrati come sempre.

Acquario - Per voi Acquario il weekend sarà un po' deludente. Avrete, certo, modo di sentire via telefono o messaggi persone care e un eventuale partner che è lontano, ma non sarà una Pasqua da 10 e lode, anche perché non amate le feste comandate, ma ce la farete a superare indenni queste giornate.

Pesci - Per voi Pesci sarà un weekend in cui rischierete di stancarvi sia fisicamente che mentalmente. Cercate di non pensate al passato e di non rimuginate su scelte che avete fatto o che non avete fatto. Il rischio di queste giornate è quello di complicare anche le situazioni più semplici!