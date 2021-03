Una nuova settimana - quella fra il 29 marzo e il 4 aprile - è appena iniziata. Le ultime giornate del mese di marzo potrebbero rivelarsi faticose per il Cancro, il quale con l'inizio di aprile dovrà aggiungere l'opposizione di Mercurio ai suoi problemi. Al contrario il pianeta protegge l'Ariete, favorendolo soprattutto in ambito sentimentale. Sono giorni di grande passione anche per il Leone, che può beneficiare della protezione della Luna. La Vergine sarà nostalgica, mentre il Toro è più impegnato. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana per tutti i segni.

Oroscopo settimanale dal 29 marzo al 4 aprile 2021

Ariete: ancora inebriato dall’energia della Luna piena il segno inizia la settimana al massimo della vitalità e delle energie. Sono giornate interessanti soprattutto per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. L'inizio di aprile porta a Mercurio nel segno, prima di partire in quarta però il pianeta vi invita a prendervi qualche momento di riposo per mettere a punto le ultime strategie lavorative.

Toro: le ultime giornate del mese di marzo saranno da dedicare alla sfera lavorativa, ambito in cui potrebbero esserci degli incarichi o delle dei progetti da portare a termine. Anche l’amore ricopre un ruolo centrale durante questa settimana, soprattutto nelle giornate di Pasqua quando si può staccare la spina dagli impegni lavorativi e dedicarsi al partner e alla famiglia.

Gemelli: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa. Il segno estremamente creativo e ingegnosa e poi a mettere appunto interessanti progetti per il futuro. In amore al contrario potrebbero nascere delle incomprensioni, cercate di chiarirle il prima possibile, così da preservare la Pasqua.

Cancro: le stelle lasciano presagire una settimana di battaglia, il segno infatti sarà abbastanza sotto stress e preoccupato. Soprattutto in amore potrebbero nascere scontri e incomprensioni, ma anche nel lavoro, a causa di Mercurio in opposizione, potrebbero nascere degli ostacoli.

Leone: il consiglio delle stelle per le giornate iniziali della settimana è quello di concedersi un po’ di riposo e cercare di recuperare per quanto riguarda il fisico.

Qualcuno potrebbe accusare dei fastidi allo stomaco o ai denti, le stelle consigliano di sottoporsi a un controllo medico. Il 1° aprile una Luna d’amore riaccende la passione e il romanticismo assicurando una Pasqua serena e spensierata.

Vergine: le giornate finali del mese di marzo si rivelano interessanti per coloro i quali intendono avviare degli investimenti o concludere una compravendita. E' un ottimo momento per quanto riguarda la sfera professionale e anche in amore e in famiglia dove si possono trovare dei chiarimenti e ristabilire l’equilibrio. Il giorno di Pasqua una leggera malinconia potrebbe catturare il segno.

Bilancia: è un inizio settimana abbastanza frenetico per il segno, che tuttavia ha le carte in regola per giocarsela alla grande.

In ambito lavorativo si prevedono di soddisfazioni e successi, al contrario in amore potrebbero nascere forti contrasti. Il giorno di Pasqua Mercurio potrebbe rendervi un po’ scontrosi, meglio contare fino a dieci prima di aprire bocca.

Scorpione: un segreto potrebbe venire svelato e questo potrebbe mettervi in una posizione scomoda. Non chiudetevi in un angolo, ma cercate di difendervi, dando voce alla vostra verità. Gli influssi di Mercurio portano energia e spensieratezza al segno che recupera per quanto riguarda l’amore rapporti interpersonali.

Sagittario: l’oroscopo della settimana lascia presagire della gente vantaggiose, che aiutano il segno a schiarirsi le idee e liberarsi di ogni dubbio. Dei sogni piccanti potrebbero agitare le notti e diventare realtà durante le giornate.

Pasqua serena e spensierata insieme alle persone più care.

Capricorno: la settimana inizia con qualche grattacapo lavorativo per il segno, che potrebbe scontrarsi con degli imprevisti o ritardi. Con l’inizio del mese di aprile si recuperano le energie e si ritrova un po' di spensieratezza. Amore romantico.

Acquario: la settimana apre nuovi mercati per il segno che potrebbe concludere delle vendite interessanti. Il presagio degli altri si rivolge soprattutto a coloro i quali lavorano nel campo del commercio o possiedono un’attività. Tuttavia il cielo si mostra privo di nuvole e assicura buoni risultati anche per quanto riguarda l’amore e la sfera salutare.

Pesci: l’inizio della nuova settimana potrebbe portare delle novità da lontano per il segno che durante le prossime giornate potrebbe essere chiamato a prendere una decisione importante che riguarda il futuro.

Non è un momento vantaggioso per il fisico, qualcuno potrebbe accusare un caldo di energie e lievi fastidi. Si recupera a partire dal 3 aprile, grazie anche agli influssi di Mercurio.