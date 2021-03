L'Oroscopo di domani 31 marzo annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro per questo mercoledì di metà settimana. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto solo tre, con buona pace di un solo altro costretto ad aspettare tempi migliori. Curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare su un efficace appoggio astrale? In questo caso ad avere buone chance di spuntare una giornata super-positiva, oltre a coloro nativi del Leone favoriti dalla Luna in Scorpione, anche gli amici appartenenti ad Ariete e Cancro, entrambi sostenuti da buoni astri, pertanto sottoscritti con cinque fortunatissime stelline.

Invece, abbastanza scadenti le previsioni astrologiche del 31 marzo per Gemelli, nel contesto indicati in giornata sottotono.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 31 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 31 marzo al segno dell'Ariete predice la concreta possibilità che possa essere uno splendido mercoledì, in linea generale vivibile davvero alla grande e senza risparmio. Diciamo che la giornata di centro settimana si presuppone possa essere fortunatissima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti. In amore infatti andrà tutto a gonfie vele, soprattutto perché avete un partner perfetto, che vi ama e che farebbe di tutto per sapervi felici.

Vivrete così la vostra relazione in maniera più spensierata grazie anche a Venere che vi spingerà ad essere più romantici e passionali. Single, una mente sempre all'erta, prontissima, capace di cogliere tutte le sfumature in ogni settore, vi metterà in una condizione di sicuro vantaggio. Approfittatene, magari per allargare la cerchia delle vostre conoscenze e dare concretezza ai vostri progetti sentimentali.

Nel lavoro, la serietà che metterete in tutto quello che farete vi ritornerà sotto forma di vere gratificazioni. Siete sulla strada giusta, per cui questa potrebbe essere la vostra occasione per mostrare davvero le capacità che sapete di avere.

Toro: ★★★★. L'oroscopo di domani predice una giornata abbastanza facile da affrontare. Diciamo che il periodo partirà bene ma potrebbe finire con qualche punto interrogativo a fine serata.

Visto il frangente, l'Astrologia del momento ha messo di conseguenza quattro stelle a corredo del segno. In amore, niente in questo periodo sembra turbare la tranquillità della coppia; gioie semplici e piccoli piaceri da condividere rafforzeranno ancora di più l'intesa affettiva. Una serata romantica poi, sarebbe da far vostra: l'ideale per coccolarsi a vicenda e apprezzare una cenetta intima fatta con amore e poi guardare un bel film. Single, il vostro ultimo progetto risulta molto convincente ma è importante che lo realizziate in tempi brevi. In molti state per intraprendere un percorso che porterà numerosi cambiamenti nella vostra vita sentimentale, onde per cui... Nel lavoro infine, la giornata è già rigorosamente programmata: lavoro per alcuni, consuete faccende per altri.

Dalla vostra avrete una persona capace che vi farà da spalla velocizzando ulteriormente le vostre azioni. Riuscirete portare a termine, presto e bene, tutti gli impegni in agenda.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo di domani prevede l'arrivo di un giorno poco positivo per voi del segno, questo è poco ma (quasi) sicuro. A dominare in questa parte centrale della settimana, tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. In amore, la giornata senz'altro vi vorrebbe pronti al confronto; a voi però, segno tra i più pacifisti dello zodiaco, il combattimento è sempre sgradito, anche se finalizzato a una giusta causa. Eppure vi toccherà in alcuni casi combattere, specie se tirasse aria di tempesta con il partner.

Single, non abusate troppo delle vostre forze, non sono inesauribili ed anche voi avrete bisogno di una pausa per tirare il fiato. Cercate di ritagliarvi un piccolo spazio di tempo da dedicare a voi stessi ed al vostro benessere fisico, per dimenticate tutti i problemi. Nel lavoro, non preoccupatevi dell'incertezza che in qualche occasione vi potrebbe prendere, trasformatela invece in pungolo, uno stimolo per impegnarsi ancora di più a fare meglio. I buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo e stelle di mercoledì 31 marzo

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo quotidiano predice un frangente senz'altro ottimo per moltissimi di voi nativi. In amore, dominerà il buon affiatamento e tanta complicità di coppia. Soprattutto a fine giornata, prendetevi una pausa dal solito tran-tran, mettendovi magari comodi sul divano a dialogare del più e del meno con la persona che avete accanto.

In campo sentimentale sappiate che sarete di certo più intuitivi del solito, il che fornirà una maggiore comprensione su ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. Non aspettatevi eventi travolgenti o straordinari ma la semplice consapevolezza di amare e di essere amati dalla vostra metà, e questo vi riempirà il cuore di gioia. Single, le stelle promettono un mercoledì gradevole, da trascorrere in ottima compagnia ed all'insegna della spensieratezza e del puro divertimento. In questo periodo sapete sfoderare un lato ironico e solare del vostro carattere: per molti di voi l'amore è tenerezza, sogno e piena felicità. Nel lavoro, verranno messe in luce le vostre doti e riceverete delle proposte molto interessanti. Sarà una giornata indimenticabile in cui vi sentirete vivi nel vero senso della parola.

Comincerà a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa: potrebbe dare frutti positivi portando grandi vantaggi.

Leone: 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì svela una splendida Luna, presente nel segno dello Scorpione ma nel contempo altamente favorevole per il segno. In amore, in questo periodo siete arrivati ad un punto di svolta: la presenza della Luna amica vi permetterà di ottenere quello che da tempo desiderate. Adesso non resta altro da fare se non godervi la tanto sospirata e meritata felicità con la persona che amate. Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività che vi renderà scintillanti e seducenti. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti, perché l'atmosfera in cui aleggiano i sentimenti sarà veramente idilliaca.

Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento portandovi a dei risultati inattesi. Il vostro successo dipenderà da voi stessi e dalle vostre potenzialità. Dunque sarete pronti per mettervi alla prova ed arrivare lontano.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 31 marzo, preannuncia una giornata nel complesso interessante. In generale, sarete accomodanti e ricettivi, senza pensare a storie passate o a qualcuno che davvero non vi merita. La buona Astrologia aiuterà i rapporti nuovi di zecca a divenire stabili e importanti. Se siete all'inizio di un rapporto di coppia potrete fare affidamento su una Venere in Ariete speculare positiva al 70%. Buona, anche se in modo parziale, la Luna sarà generosa quanto basta per regalare un po' di serenità in ambito affettivo.

Mentre per altri la vita sentimentale inizierà a ravvivarsi sotto ogni punto di vista. Presto arriveranno momenti preziosi e il vostro partner saprà come farvi sentire importanti. Le sue attenzioni vi gratificheranno moltissimo, aumentando la vostra fiducia in voi stessi. Single, davanti a voi si presenteranno nuove sollecitazioni ed offerte da prendere seriamente in considerazione: seguite il filo conduttore della ragione. Non è facile, lo sappiamo, l'importante però è non arrendersi subito ma cercare di essere costanti e fiduciosi. Nel lavoro sarete invece socievoli, sciolti e brillanti. In molti saprete primeggiare su tutti. Se siete alle dipendenze altrui si prospetta un giorno positivo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 31 marzo.