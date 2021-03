L'Oroscopo di mercoledì 31 marzo è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è il giro di boa di metà settimana: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nel periodo? Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente, come espresso già in parte espresso nel titolo, Sagittario e Scorpione, ambedue valutati con le cinque stelle della buona fortuna. Entrambi i segni potranno contare su una splendida Luna davvero performante, certamente disposta a favorire soluzioni nel corso della giornata sotto analisi. Invece, in merito a coloro preventivati con probabili difficoltà, le previsioni zodiacali del giorno puntano l'attenzione in direzione di Bilancia e Pesci, sottoposti nel frangente ad un possibile periodo segnato con il "sottotono" e all'ancor peggio periodo da "ko.

A voi scoprire quale sarà il segno considerato come il meno peggio.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 31 marzo

Bilancia: ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano tanta stanchezza fisica e picchi di stress non facili da smaltire. Dunque potrebbe maturare una giornata molto impegnativa, almeno questo è quanto lasciato trasparire dalle effemeridi di comparto. Il "sottotono" si farà sentire: diciamo pure che se seguirete l’istinto cercando di dare un po' più di colore o di curiosità alla vostra quotidianità, dovreste aggirare eventuali ostacoli. In amore, il momento richiederà molta attenzione.

Sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni: curate i vostri interessi e controllare meglio il rapporto con il partner, perché sta perdendo un po' quota. Single, sarete animati da una forte attrazione per una persona amica, ma preferirete non rivelarla al mondo intero. Piuttosto, aspettate se nel caso non doveste sentirvi pronti, perché alto sarà il rischio di rovinare tutto.

Nel lavoro, la strada verso il successo non sarà facile, ma tra un imprevisto e l’altro arriverete all'obiettivo finale. L'importante sarà per voi non mollare.

Scorpione: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì consiglia di lasciarsi andare, tutto o quasi evolverà nel migliore dei modi. Da domani e soprattutto dopodomani avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo: siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante.

L'amore preannuncia per voi belle novità: qualcosa di dolce vi aspetta a braccia aperte e sarebbe veramente un gran peccato lasciarsi sfuggire una così ghiotta occasione. Grazie all’ottimo supporto della Luna nel segno, potrete godere intensi momenti di passione e di perfetta sintonia con il partner. Single, sarete più affascinanti del solito e ciò vi consentirà di catturare l’attenzione di una persona a cui tenete molto: diciamo che "se son rose, fioriranno!". L'energia non vi mancherà in questa giornata, dunque spazio al divertimento con gli amici e a nuove conoscenze. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Consiglio: non fatevi sfuggire nessuna opportunità, in modo da avere la possibilità di sfondare nelle cose che interessano.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 31 marzo al Sagittario indica una giornata più che ottima, certamente interessante dal punto di vista astrologico e con ottime referenze, soprattutto per quanto concerne il vostro segno. In molti dimenticherete alcuni vecchi malesseri e finalmente, dopo tante amarezze, vi prenderete delle belle soddisfazioni personali. In amore, finalmente riuscirete a pensare al futuro al fianco della persona che amate veramente. Tutto questo vi porterà ad avere una complicità ancora più grande con il partner, godendovi appieno tutte le emozioni e i sentimenti che la giornata senza meno regalerà, in piena libertà. Single, avrete l'umore brillante e una grande energia. Molti di voi sognano da sempre l'amore romantico e magico; poi però, al dunque quando arriva la persona giusta, per paura vi date vilmente alla fuga.

Questa invece sarà una giornata che misurerà il vostro coraggio e quanto siete realmente cambiati. Mostrerete la forza nel sapersi rimettere in gioco con umiltà e tanta serenità. Nel lavoro, il ritmo della giornata sarà frenetico, le gratificazioni comunque non dovrebbero mancare. Un'opportunità vi consentirà di segnare punti e mettervi nuovamente in buona luce.

Oroscopo e stelle di mercoledì 31 marzo

Capricorno: ★★★★. Potrebbe prendere la giusta piega la giornata, almeno nella prima metà, poi subirà un piccolo stop nel fine pomeriggio per risalire in serata. In amore si prevedono problemi e problemini abbastanza difficili da far rientrare: chi vivesse in condizioni affettive precarie o poco serene, quasi certamente avrà la tentazione per un’evasione sentimentale.

Attenzione, uscendo "fuori dal seminato" avrete solo da perdere e nulla da guadagnare! Ricordate, non sempre la fortuna aiuta gli audaci; meditate! Single, il vostro fascino accenderà in questo giorno simpatie ed amori improvvisi: una persona che vi trattava freddamente comincerà ad incuriosirsi ed a chiedere appuntamenti. Preparatevi a gestire avances davvero spinte, in fin dei conti decisamente interessanti... Nel lavoro, riuscirete a portare a compimento un'iniziativa che molto presto potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro. Forse alcune situazioni richiederanno l'intervento di un collega o di una persona esperta.

Acquario: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì predice l'arrivo di un periodo sicuramente discreto, buono quanto basta ma - ovviamente - non esente dai soliti alti e bassi quotidiani.

Diciamo che sarà una giornata impegnativa da portare a buon fine: sapendo autogestirsi non sarà di certo impossibile da governare. In amore, la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio", oppure ancora in evoluzione: forse fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Andrà abbastanza bene nel rapporto di coppia, con il partner abbastanza disponibile e in alcuni casi anche molto affettuoso. Così, romanticismo ed effusioni collaboreranno a rendere serena la vostra giornata e poi, a seguire, una serata davvero speciale. Single, la giornata in arrivo potrebbe rendere stabile il buonumore con un lieve aumento del benessere generale. In qualche caso (ascendente ai primi posti in classifica) il periodo potrebbe far vivere una giornata molto ricca di nuove emozioni con avventure altamente passionali.

Nel lavoro, la situazione pare vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo vi porterà novità utili, cercate di giocare al meglio le vostre carte e siate sereni.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 31 marzo, prevede poca positività e tanta tedia. Quindi il periodo, a tratti stressante, è stato classificato con il "ko": più di qualche nativo potrebbe andare incontro a impedimenti, critiche o rimproveri. Un problema famigliare affrontato in precedenza con leggerezza, vostro malgrado necessiterà di essere rivisto al più presto. In amore, le stelle vi contrasteranno abbastanza, provocando un po’ di nervosismo generale e tanta malinconia. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner o di non essere capito a sua volta; a qualche altro invece, la vita di coppia comincerà ad andargli stretta: no alle scappatelle!

Single, il cuore ha bisogno di qualcosa di nuovo: prendete delle iniziative, anche se doveste considerarle azzardate. Purtroppo la malasorte si opporrà al vostro segno rendendovi nervosi soprattutto nei rapporti con le persone. Così, forse temendo che qualcuno o qualcosa possano farvi del male, prenderete misure eccessive nei confronti di tutti. Nel lavoro inutile aspettare che le cose si sbrighino da sole, mettete le mani in pasta, fate vedere quanto valete. Anche se avete dei grattacapi fastidiosi, fatevi forza.

Classifica 31 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 31 marzo è pronta all'incontro quotidiano con voi lettori. In analisi il terzo giorno della settimana, come da prassi interessante tutti e dodici i simboli zodiacali.

Allora, curiosi di sapere qual è la posizione in scaletta attribuita dall'Astrologia al proprio segno di nascita? Certo che si, pertanto andiamo a scoprirlo insieme.

Le stelline di mercoledì 31 marzo: