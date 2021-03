L'Oroscopo della settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 è pronto a rivelare quali segni vivranno momenti al top nei prossimi sette giorni e quali invece saranno costretti ad attendere il prossimo giro. In questo frangente ad essere messa sotto controllo da parte dell'Astrologia l'ultima settimana del mese corrente e quella dell'avvio del nuovo mese di aprile, valutata come al solito tenendo conto del grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo. Curiosi di scoprire in anteprima le pagelle con i voti e le stelle interessanti le giornate da lunedì a domenica?

Quest'oggi l'attenzione cade senz'altro su tre segni valutati uno pienamente positivo e gli altri due in discreto periodo.

Parlando in questo caso del simbolo astrale maggiormente supportato dagli astri, l'indice astrologico punta decisamente in direzione della Vergine (voto 8): il generoso segno di Terra è stato inserito al primo posto della classifica provvisoria, ossia quella interessante i soli segni della prima sestina, merito soprattutto di una meravigliosa Luna nel segno. A seguire, il Cancro (voto 7) e il Leone (voto 7).

Invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 29 marzo a domenica 4 aprile indicano al minimo le speranze per gli amici appartenenti all'Ariete (voto 6) e ai Gemelli (voto 6), entrambi sottoposti ad un periodo in linea con la sufficienza.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare con le previsioni zodiacali interessanti l'oroscopo della settimana, andremo a svelare i transiti lunari di prossimo arrivo.

A dare inizio al periodo, la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua già da questo martedì 30 marzo alle ore 07:34. L'Astro della Terra osserverà un nuovo cambio di settore giovedì 1 aprile, alle ore 07:59, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Sagittario. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Capricorno prevista per sabato 3 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Inizierà bene il periodo, visto le stelline relative a martedì e mercoledì. Sotto stress da pianeti dissonanti invece, giovedì, assolutamente da non prendere sottogamba: potrebbe essere una giornata di sconfitte a tutto campo se - e qui viene il bello - voi nativi non seguirete i consigli elargiti nelle nostre previsioni giornaliere.

Intanto, l'Astrologia settimanale prevede una giornata abbastanza scarsa anche venerdì: tre stelle relative ai periodi "sottotono" sono un po' pochino, lo sappiamo, d'altronde questo è quanto messo in conto dalle effemeridi purtroppo!

Vediamo il resto della scaletta:

★★★★★ martedì 30 e mercoledì 31;

★★★★ lunedì 29, sabato 3 e domenica 4;

★★★ giovedì 1 aprile;

★★ venerdì 2 aprile.

♉ Toro: voto 5. La settimana non è destinata a portare troppe soddisfazioni a voi del segno. Dunque pronostico sotto la sufficienza, sia per quanto concerne il lato puramente affettivo che nelle questioni legate alle attività quotidiane. Dato il frangente non troppo semplice, almeno sulla carta, si consiglia massima attenzione lunedì, martedì e domenica segnati con il "sottotono" e il "ko".

Fuori discussione, invece, il fatto che quasi sicuramente non mancheranno giorni belli da sfruttare, come venerdì 2 aprile. Per gli altri giorni? Tranquilli, li andremo a scoprire immediatamente.

La situazione relativa alle stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 2 aprile;

★★★★ mercoledì 31, giovedì 1 e sabato 3;

★★★ martedì 30 e domenica 4;

★★ lunedì 29 marzo.

♊ Gemelli: voto 6. Le giornate prese in considerazione in questo contesto osserveranno un andamento a basso profilo per voi nativi, soprattutto mercoledì e giovedì. Poi, in gran parte saranno abbastanza positive o nella media. Quasi tutto il periodo comunque sarà vissuto in semplicità e, in gran parte, immerso nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi ossia il 31 marzo e il 1 aprile, le altre chi più e chi meno avranno tutte la spunta positiva.

Ottime per mettere in pratica progetti, fare scelte importanti o cercare di dare soluzione ad eventuali problemi in atto le giornate di lunedì e domenica, entrambe considerati a cinque stelle.

La classifica stelline relativa ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 29 e domenica 4;

★★★★ martedì 30, venerdì 2 e sabato 3;

★★★ mercoledì 31 marzo;

★★ giovedì 1 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo indica due giornate piuttosto nervosette, pronte a mettere lo zampino in questa settimana. Le tensioni col partner rischiano di essere all’ordine del giorno nel corso di venerdì o sabato, indicate come negative: se non avete gli argomenti giusti, evitate di far polemica. Invece sarete al massimo della forma lunedì, e poi anche martedì e mercoledì, giornate altamente positive: alcune nuove occasioni da sfruttare in questa parte della settimana faranno finalmente da svolta a ciò che sapete.

Se foste single, preparatevi a una chiamata importante da parte di qualcuno che vi fa battere il cuore.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 29 marzo;

lunedì 29 marzo; ★★★★★ martedì 30 e mercoledì 31;

★★★★ giovedì 1 e domenica 4;

★★★ venerdì 2 aprile;

★★ sabato 3 aprile.

♌ Leone: voto 7. A massima positività il settore dell'amore, ma abbastanza in linea con la mediocrità quasi tutto il periodo restante per moltissimi di voi nativi. Quindi c'è da stare tranquilli, anche se alcune giornate non porteranno i frutti sperati: dice il saggio "finché c'è vita c'è speranza", e si sa "la speranza è sempre l'ultima a morire". Prendete nota pertanto delle giornate migliori per l'amore (mercoledì, giovedì e venerdì) e state alla larga da quelle poco positive (sabato e domenica), ok?

Vediamo come sono state inserite le rimanenti stelline giornaliere.

La scaletta giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 31 marzo;

mercoledì 31 marzo; ★★★★★ giovedì 1 e venerdì 2;

★★★★ lunedì 29 e martedì 30;

★★★ sabato 3 aprile;

★★ domenica 4 aprile.

♍ Vergine: voto 8. In base a quanto messo in evidenza dalla carta astrologica, la settimana in arrivo presuppone possiate contare su una splendida sequenza di giornate davvero super-positive. L'oroscopo della settimana 29 marzo al 4 aprile invita a stare attenti solo a due giornate in particolare, presenti nella parte finale del periodo: certamente da tenere sotto controllo saranno lunedì e martedì, rispettivamente indicati "sottotono" e da "ko". Da segnalare invece la splendida giornata al "top" del prossimo 2 aprile, sostenuta alla grande dalla spettacolare Luna in Sagittario.

Bene, senza tergiversare oltre, passiamo pure a identificare le altre giornate.

Le stelline quotidiane di vostra competenza:

Top del giorno venerdì 2 aprile;

venerdì 2 aprile; ★★★★★ giovedì 1, sabato 3 e domenica 4;

★★★★ mercoledì 31 marzo;

★★★ lunedì 29 marzo;

★★ martedì 30 marzo.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.